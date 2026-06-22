Thủ tướng Anh trào nước mắt thông báo từ chức

Thủ tướng Anh Keir Starmer thông báo sẽ từ chức, cho biết sẽ bảo đảm quá trình chuyển giao quyền lực diễn ra trật tự và suôn sẻ.

Ngày 22/6, Thủ tướng Anh Keir Starmer thông báo sẽ từ chức sau khi phải đối mặt với sự phản đối trong nội bộ Công đảng của ông, theo hãng tin Reuters.

“Câu hỏi mà đảng của tôi đang đặt ra lúc này là liệu tôi có phải là người phù hợp nhất để dẫn dắt chúng tôi bước vào cuộc tổng tuyển cử tiếp theo hay không”, ông phát biểu bên ngoài văn phòng thủ tướng tại số 10 phố Downing, thủ đô London.

“Tôi đã lắng nghe câu trả lời của nhóm nghị sĩ trong đảng đối với câu hỏi đó và tôi chấp nhận câu trả lời ấy với sự tôn trọng. Mọi quyết định tôi đưa ra đều nhằm đặt đất nước mà tôi yêu quý lên trên hết. Đó là lý do tôi sẽ từ chức lãnh đạo Công đảng. Sáng nay, tôi đã trao đổi với Quốc vương để thông báo về quyết định của mình”, vị thủ tướng nói thêm.

Thủ tướng Anh Keir Starmer phát biểu bên ngoài số 10 phố Downing, London (Anh) ngày 22/6. Ảnh: Reuters.

Ông Starmer cam kết sẽ làm mọi điều có thể để bảo đảm quá trình chuyển giao quyền lực diễn ra trật tự và suôn sẻ, đồng thời khẳng định sẽ dành sự ủng hộ hoàn toàn cho người kế nhiệm.

Theo Reuters, ông Starmer đã rơi nước mắt và nghẹn giọng khi ông kết thúc bài phát biểu.

Trước khi kết thúc bài phát biểu, ông nói rằng khi rời khỏi vị trí quyền lực nhất trong nền chính trị Anh, ông sẽ dành thời gian cho công việc quan trọng nhất của mình: trở thành người chồng tốt nhất đối với người vợ “tuyệt vời” Victoria và người cha tốt nhất đối với những đứa con “đáng yêu” của mình.

Thủ tướng Starmer từng giành chiến thắng áp đảo trong cuộc tổng tuyển cử năm 2024 sau sự phản đối của cử tri đối với 14 năm cầm quyền của đảng Bảo thủ. Tuy nhiên, vị thế chính trị của ông bị tổn hại sau loạt bê bối gây tranh cãi, khi nhiều nghị sĩ thuộc chính đảng của ông cho rằng ông đã mắc những sai lầm về chính sách.

Những lời kêu gọi ông Starmer từ chức ngày càng gia tăng kể từ tháng 5. Chỉ sau hai năm cầm quyền, Công đảng của ông đã hứng chịu một trong những kết quả tồi tệ nhất từ trước đến nay trong các cuộc bầu cử địa phương và khu vực trong bối cảnh đảng Reform UK theo đường lối cánh hữu giành được những bước tiến mang tính lịch sử.

Đối thủ chính của ông Starmer trong nội bộ đảng là ông Andy Burnham, Thị trưởng vùng Đại Manchester, người đã công khai thảo luận về kế hoạch thách thức vị trí lãnh đạo của ông. Hôm 18/6, ông Burnham giành chiến thắng trong một cuộc bầu cử bổ sung để trở thành nghị sĩ quốc hội, qua đó vượt qua trở ngại quan trọng để có thể chính thức phát động cuộc đua giành quyền lãnh đạo Công đảng.