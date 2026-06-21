Cựu Thủ tướng Ba Lan yêu cầu Ukraine trả xe tăng và tiêm kích

Tổng thống Ukraine và nhiều chính trị gia của nước này đồng loạt trả lại các huân chương từng được phía Ba Lan trao tặng. Hai cựu Thủ tướng của Ba Lan đã lên tiếng bình luận.

Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda (phải) trao huân chương cho Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Phủ Tổng thống ở thủ đô Warsaw, Ba Lan, ngày 5/4. Ảnh: Reuters.

Cựu Thủ tướng Ba Lan Leszek Miller chỉ trích gay gắt việc Tổng thống Ukraine trả lại huân chương cao quý của Ba Lan, đồng thời cho rằng nếu Kyiv đã trả lại huân chương, thì họ cũng nên hoàn trả các khí tài quân sự mà Warsaw đã viện trợ cho Kyiv.

Ông Miller đưa ra phát biểu này trong chương trình tin tức thời sự trên kênh Polsat News của Ba Lan. Nội dung chương trình xoay quanh làn sóng các chính trị gia Ukraine gửi trả các huân chương từng được Ba Lan trao tặng, để bày tỏ sự đoàn kết với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

"Nếu họ đều hào hứng trả lại những gì đã nhận như vậy, thì họ cũng nên trả lại các tiêm kích, xe tăng và các loại vũ khí từng được chúng ta chuyển giao, đúng không?", cựu Thủ tướng Ba Lan Leszek Miller nói.

Ông Miller cho rằng phía Ukraine là bên khơi nguồn cho cuộc tranh cãi hiện nay, đồng thời nhắc lại các bất đồng lịch sử giữa hai nước.

Trước đó, ngày 19/6, Tổng thống Ba Lan Karol Nawrocki thông báo tước Huân chương Đại bàng Trắng từng trao cho Tổng thống Volodymyr Zelensky. Đây là huân chương cấp nhà nước cao quý nhất của Ba Lan. Ngày 20/6, ông Zelensky cho biết đã gửi trả huân chương này qua đường bưu điện.

Theo Izvestia, sau đó, các cựu Tổng thống Ukraine Leonid Kuchma, Viktor Yushchenko, Petro Poroshenko cùng một số quan chức Ukraine khác cũng tuyên bố từ bỏ các huân chương do Ba Lan trao tặng.

Để bày tỏ sự đoàn kết với ông Zelensky, Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha, Cục trưởng Cục Tình báo Quốc phòng Kyrylo Budanov, Phó Chánh văn phòng Tổng thống Ihor Zhovkva và Đại sứ Ukraine tại Ba Lan Vasyl Bodnar cũng quyết định trả lại các huân chương từng nhận từ phía Ba Lan.

Nguyên nhân dẫn tới sự căng thẳng giữa Ukraine và Ba Lan bắt đầu từ tháng 5, khi ông Zelensky đặt tên cho một đơn vị trong lực lượng quân đội nước này là Quân đội Khởi nghĩa Ukraine (UPA). Phía Ba Lan nhìn nhận đây là hành động tôn vinh lực lượng UPA.

Đối với Ukraine, UPA được nhìn nhận là lực lượng đã tiến hành cuộc chiến giành độc lập cho Ukraine trong và sau Thế chiến II. Tuy nhiên, UPA lại là nguồn cơn căng thẳng giữa Ukraine và Ba Lan, do lực lượng này từng bị cáo buộc gây ra các vụ thảm sát tại vùng Volhynia giai đoạn 1943-1945. Theo phía Warsaw, khoảng 100.000 người Ba Lan đã thiệt mạng trong giai đoạn này.

Ngày 20/6, cựu Tổng thống Ba Lan Bronislaw Komorowski cũng lên tiếng chỉ trích diễn biến liên quan đến việc giới chức Ukraine trả lại các huân chương nhà nước của Ba Lan, đồng thời gọi đây là "cuộc chiến huân chương" giữa Warsaw và Kyiv.

Ông Komorowski cho rằng cả Warsaw và Kyiv đều làm xấu đi quan hệ song phương. "Rõ ràng là đã bùng nổ một cuộc chiến, có thể nói là cuộc chiến ném trả huân chương", ông Komorowski nhận định trong cuộc phỏng vấn với kênh Polsat News.

Theo ông Komorowski, trách nhiệm trong vụ việc thuộc về cả Tổng thống Ba Lan Karol Nawrocki và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. "Cả hai Tổng thống đều đã làm xấu đi quan hệ Ba Lan - Ukraine và khơi lại một số vấn đề tồn đọng từ lịch sử", ông Komorowski nói.

Ông Komorowski cũng cho rằng vụ việc này không mang lại điều gì, ngoài việc tiếp tục làm gia tăng căng thẳng trong quan hệ hai nước.