Ukraine tấn công cơ sở lọc dầu lớn nhất Tây Shiberia của Nga

Thiết bị bay không người lái (UAV) của Ukraine đã tấn công nhà máy lọc dầu Tyumen nằm sâu trong lãnh thổ Liên bang Nga, cách biên giới với Ukraine khoảng 1.900 km.

Trong thông điệp đầu tiên đăng trên kênh Telegram chính thức của mình lúc 11 giờ 25 phút theo giờ địa phương ngày 20/6, báo The Kyiv Post cho biết Thống đốc vùng Tyumen, Alexander Moor, đã nêu cảnh báo về khả năng tấn công của thiết bị bay không người lái (UAV) và ra lệnh sơ tán nhân viên nhà máy lọc dầu Tyumen.

UAV xuyên thủng hệ thống phòng thủ Các đợt tập kích bằng máy bay không người lái của Ukraine nhằm vào các cơ sở dầu khí Nga gần đây đã cho thấy những thách thức mới đối với hệ thống phòng thủ. Do có kích thước nhỏ và khó theo dõi hơn nhiều so với tên lửa hay máy bay truyền thống, các mẫu UAV hiện đại đã phần nào vượt qua được lớp lưới bảo vệ nghiêm ngặt này.

Thống đốc Moor đồng thời khuyến cáo người dân không nên tiếp cận các mảnh vỡ thiết bị bay không người lái có thể rơi xuống và cảnh báo rằng việc phát tán hình ảnh hoặc video về hoạt động của lực lượng phòng không hay các địa điểm rơi có thể bị xử lý hình sự.

Đến 13h36 phút, Thống đốc Moor tuyên bố cuộc tấn công đã bị đẩy lùi nhưng thừa nhận các mảnh vỡ đã rơi xuống khuôn viên nhà máy lọc dầu.

Viết trên Telegram, Thống đốc Moor cho biết: “Các chuyên gia thuộc lực lượng khẩn cấp đang làm việc tại địa điểm mảnh vỡ rơi xuống. Theo thông tin sơ bộ, nhà máy không bị hư hại và các nhân viên đã được sơ tán. Tôi đang trực tiếp kiểm soát tình hình”.

Tuy nhiên, bất chấp các tuyên bố chính thức, các hãng tin độc lập và người dân địa phương cho biết có khả năng cơ sở này đã bị ảnh hưởng.

Báo The Moscow Times đưa tin rằng cư dân tại khu Antipino, nơi nhà máy lọc dầu Tyumen tọa lạc, đã nghe thấy ít nhất hai vụ nổ.

Kênh Telegram ASTRA đã phân tích các đoạn video do nhân chứng ghi lại, trong đó có thể thấy khói bốc lên từ cơ sở này.

Các video khác do người dân địa phương quay được cho thấy một đoàn ít nhất mười xe cứu hỏa đang di chuyển về phía nhà máy.

Nhà máy lọc dầu Tyumen là cơ sở chế biến dầu mỏ lớn nhất ở Tây Siberia, với công suất lọc dầu hằng năm vượt quá 7 triệu tấn.

Cuộc tấn công được báo cáo nhằm vào nhà máy lọc dầu Tyumen diễn ra cùng thời điểm với các tuyên bố từ Lực lượng Phòng vệ Ukraine về các đòn tấn công nhằm vào những tài sản quân sự và hậu cần của Liên bang Nga.

Theo quân đội Ukraine, các lực lượng của họ đã tấn công một cây cầu đường bộ bắc qua eo biển Henichesk ở vùng Kherson.

Cây cầu này được sử dụng làm tuyến hậu cần để vận chuyển tiếp tế quân sự giữa bán đảo Crimea do Liên bang Nga kiểm soát và các lực lượng của Liên bang Nga ở miền Nam Ukraine.

Tại vùng Zaporizhzhia, quân đội Ukraine cho biết họ đã tấn công một tổ hợp phòng không Pantsir-S của Liên bang Nga gần khu định cư Dolynske.

Quân đội Ukraine cũng tuyên bố đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào các sở chỉ huy điều khiển thiết bị bay không người lái của Liên bang Nga gần Soledar thuộc vùng Donetsk, Hrozove thuộc vùng Zaporizhzhia và Terebreno thuộc vùng Belgorod của Liên bang Nga.

Các hoạt động này diễn ra đồng thời với nhiều cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái nhằm vào các địa điểm trên khắp bán đảo Crimea do Liên bang Nga kiểm soát vào sáng sớm ngày 20/6.

Dữ liệu vệ tinh và các báo cáo địa phương cho thấy đã xảy ra hỏa hoạn tại một số cơ sở năng lượng và giao thông ở Crimea.

Hai đám cháy được ghi nhận tại Nhà máy Nhiệt điện Tavriyska gần Strohonivka thuộc huyện Simferopol. Đây là nhà máy điện công suất 470 MW được đưa vào hoạt động năm 2019.

Ngoài ra, các đám cháy cũng được ghi nhận tại các cơ sở lưu trữ dầu khí do công ty TES vận hành ở phía Tây Bắc Bakhchysarai, cũng như tại hai trạm phân phối khí đốt gần các làng Zhuravlivka và Lokhivka sau các vụ nổ được báo cáo.

Cơ sở hạ tầng giao thông và công nghiệp tại Crimea cũng bị hư hại.

Các vệ tinh đã phát hiện một đám cháy gần cầu Henichesk trên dải đất Arabat, nơi chính quyền kiểm soát khu vực trước đó đã xây dựng một cầu phao vượt qua eo biển.

Một đám cháy khác được ghi nhận tại lối vào đường sắt dẫn tới nhà máy Crimean Titan ở Armiansk, nơi người dân địa phương cho biết đã nghe thấy các vụ nổ.

Suốt đêm, cư dân địa phương liên tục báo cáo các vụ nổ và việc kích hoạt các hệ thống phòng không của Liên bang Nga tại Simferopol, Perevalne, Sevastopol và huyện Krasnoperekopsk.