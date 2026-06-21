Anh phát triển tên lửa tầm xa cho Ukraine không sử dụng linh kiện Mỹ

Anh vừa công bố ba mẫu tên lửa tầm xa cho Ukraine, được phát triển nội địa nhằm loại bỏ hoàn toàn linh kiện Mỹ, từ đó tự chủ trong việc phê duyệt sử dụng.

Tên lửa Storm Shadow được trang bị trên tiêm kích Tornado GR4. Ảnh minh họa: Wikimedia Commons.

Theo Financial Times, Bộ Quốc phòng Anh cho biết các hệ thống này do ba doanh nghiệp trong nước gồm MBDA UK, MGI Engineering và Rotron Aerospace phát triển. Các mẫu tên lửa đã hoàn thành những đợt thử nghiệm thành công hồi đầu năm 2026.

Dự án mang tên Brakestop được khởi động từ tháng 11/2024. Sau các cuộc thử nghiệm bổ sung trong năm nay, ít nhất một trong các mẫu tên lửa dự kiến sẽ được chuyển giao cho Ukraine vào cuối năm 2026.

Theo các quan chức Anh và doanh nghiệp tham gia dự án, việc loại bỏ hoàn toàn linh kiện Mỹ là yêu cầu ngay từ đầu nhằm bảo đảm London có toàn quyền quyết định trong việc viện trợ và cho phép Ukraine sử dụng các loại vũ khí này mà không chịu ảnh hưởng từ Washington.

Một quan chức Anh cho biết thiết kế của các tên lửa mới được xây dựng theo hướng bảo đảm “quyền kiểm soát chủ quyền tối đa” của Anh đối với các năng lực quân sự chuyển giao cho Kyiv.

Dự án được triển khai sau khi việc cung cấp và sử dụng một số loại tên lửa tầm xa phương Tây, bao gồm Atacms của Mỹ và Storm Shadow của Anh, từng gặp nhiều trở ngại trong giai đoạn cuối năm 2024 do lo ngại nguy cơ leo thang xung đột với Nga.

Các linh kiện và dữ liệu có nguồn gốc từ Mỹ từng khiến việc triển khai tên lửa Storm Shadow trong một số trường hợp bị hạn chế. Điều này đã thúc đẩy Anh và Ukraine tìm kiếm các giải pháp thay thế không chịu sự điều chỉnh của các quy định xuất khẩu vũ khí của Mỹ.

MBDA UK cho biết mẫu tên lửa Crossbow của hãng được trang bị hệ thống dẫn đường hình ảnh do công ty tự phát triển và hoàn toàn không sử dụng linh kiện Mỹ. Trong khi đó, MGI Engineering sử dụng công nghệ dẫn đường do công ty Auterion phát triển, với dữ liệu và hệ thống vận hành không phụ thuộc vào Mỹ.

Nỗ lực giảm sự phụ thuộc vào công nghệ quốc phòng Mỹ cũng đang được Ukraine đẩy mạnh. Các doanh nghiệp quốc phòng nước này đã bắt đầu phát triển các mẫu máy bay không người lái và tên lửa hành trình “không chịu quy định ITAR” của Mỹ, trong đó có các dòng FP-2 và FP-5 do công ty Firepoint sản xuất.

Không chỉ Ukraine, nhiều tập đoàn quốc phòng châu Âu cũng đang tăng tốc phát triển các hệ thống vũ khí không sử dụng linh kiện Mỹ trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Donald Trump có xu hướng giảm mức độ cam kết an ninh đối với châu Âu.

Ngoài yếu tố chủ quyền công nghệ, dự án Brakestop còn hướng tới mục tiêu sản xuất với số lượng lớn và chi phí thấp hơn đáng kể so với các dòng tên lửa hiện nay.

Theo yêu cầu của Bộ Quốc phòng Anh, các tên lửa thuộc dự án Brakestop sẽ được sản xuất với sản lượng khoảng 20 quả mỗi tháng, chi phí khoảng 400.000 bảng Anh mỗi quả (chưa bao gồm đầu đạn). Mức giá này thấp hơn nhiều so với các loại tên lửa tấn công tầm xa truyền thống.

Các tên lửa mới được thiết kế để mang đầu đạn nặng khoảng 225 kg, bằng một nửa so với đầu đạn 450 kg của tên lửa Storm Shadow. Thiết kế mô-đun cùng việc sử dụng các linh kiện thương mại sẵn có được kỳ vọng sẽ giúp đẩy nhanh tốc độ sản xuất và mở rộng quy mô trong tương lai.

Sau quá trình tuyển chọn từ 27 doanh nghiệp ban đầu, Bộ Quốc phòng Anh đã lựa chọn ba đơn vị cuối cùng tham gia dự án sau các cuộc thử nghiệm tại thao trường Hebrides ở Scotland.

Trong số này, MBDA là nhà sản xuất quốc phòng lớn của châu Âu, trong khi Rotron Aerospace và MGI Engineering là các doanh nghiệp quy mô nhỏ và vừa. Rotron phát triển phiên bản tên lửa sử dụng động cơ cánh quạt nhằm tăng tầm bắn, còn MGI Engineering áp dụng công nghệ vật liệu composite tiên tiến có nguồn gốc từ ngành đua xe F1 để nâng cao tải trọng và phạm vi hoạt động của mẫu tên lửa Tiger Shark.