'Tôi mới là sếp': Ông Trump gây chú ý tại G7

Từ Ukraine, Iran đến khoáng sản chiến lược và AI, ông Trump tiếp tục là nhân vật định hình các cuộc thảo luận quan trọng tại G7 năm nay.

Tổng thống Mỹ Donald Trump , cùng với Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick và Ngoại trưởng Marco Rubio, tổ chức họp báo trong Hội nghị thượng đỉnh G7 tại Evian-les-Bains (Pháp) ngày 17/6. Ảnh: Reuters.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 17/6 tuyên bố trước một căn phòng đầy các nhà lãnh đạo thế giới rằng: “Tôi mới là sếp” khi bàn về chiến sự Ukraine.

Phát biểu mang tính đùa vui của ông Trump - nhưng cũng phản ánh thực tế rằng mọi ánh mắt tại hội nghị G7 từ ngày 15 đến 17/6 ở thành phố nghỉ dưỡng Evian-les-Bains của Pháp đều đổ dồn về Washington - được đưa ra ngay sau khi các nhà lãnh đạo thông qua tuyên bố chung có thể giúp tăng vị thế đàm phán của Ukraine trong các cuộc thương lượng hòa bình tương lai với Moscow.

Bên cạnh vấn đề Ukraine, các nhà lãnh đạo G7 cũng hoan nghênh thỏa thuận hòa bình sơ bộ giữa Mỹ và Iran, đồng thời bày tỏ sẵn sàng hỗ trợ quá trình triển khai.

Tuy nhiên, hội nghị kết thúc mà không có bất kỳ cam kết cụ thể nào từ ông Trump về vai trò của các nước đồng minh trong giai đoạn tiếp theo.

Các đối tác châu Âu lo ngại đội ngũ đàm phán của Mỹ thiếu kinh nghiệm có thể không đạt được một thỏa thuận hạt nhân đủ chặt chẽ với Tehran, hoặc không giải quyết được chương trình tên lửa đạn đạo của Iran trong vòng đàm phán tiếp theo, từ đó kéo dài tình trạng đối đầu giữa hai bên.

Về phần mình, ông Trump nhấn mạnh rằng bản ghi nhớ vừa đạt được với Iran chưa phải thỏa thuận cuối cùng và Washington có thể nối lại chiến dịch không kích nếu Tehran không tuân thủ các cam kết.

“Nếu tôi không thích những gì họ làm, nếu họ không cư xử đúng mực, chúng tôi sẽ quay trở lại ném bom ngay vào giữa đầu họ”, ông Trump tuyên bố.

Dù các đồng minh châu Âu công khai bày tỏ sự ủng hộ đối với bản ghi nhớ sơ bộ, nhiều nhà ngoại giao cảnh báo rằng việc đạt được một thỏa thuận lâu dài liên quan đến chương trình hạt nhân, tên lửa đạn đạo cũng như mạng lưới lực lượng đồng minh của Iran tại Trung Đông sẽ là nhiệm vụ vô cùng phức tạp.

Một nội dung đáng chú ý khác tại hội nghị là cam kết tăng cường phối hợp nhằm giảm sự phụ thuộc của các nền kinh tế G7 vào Trung Quốc trong lĩnh vực khoáng sản chiến lược.

Các nhà lãnh đạo nhất trí thúc đẩy việc điều phối dự trữ khoáng sản, đồng thời xây dựng một nền tảng hợp tác mới với vai trò mở rộng dành cho Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA).

Trong bối cảnh cạnh tranh địa chính trị ngày càng gay gắt, các nước phương Tây đang đẩy nhanh nỗ lực đa dạng hóa nguồn cung đối với những kim loại và khoáng sản thiết yếu cho quốc phòng, công nghệ cao và quá trình chuyển đổi năng lượng xanh.

Hiện Trung Quốc vẫn giữ vị thế thống trị trong chuỗi cung ứng nhiều loại khoáng sản quan trọng, khiến các nước phát triển ngày càng lo ngại về nguy cơ phụ thuộc chiến lược.

Ngoài các vấn đề địa chính trị và kinh tế, các nhà lãnh đạo G7 cũng dành thời gian thảo luận về trí tuệ nhân tạo (AI) trong bữa trưa làm việc cùng các lãnh đạo ngành công nghệ, trong đó có đồng sáng lập OpenAI, Sam Altman, và Giám đốc điều hành Anthropic, Dario Amodei.

Những cuộc trao đổi tập trung vào trách nhiệm pháp lý của chatbot và các tác nhân AI, cũng như thách thức ngày càng lớn trong việc phân biệt thông tin thật - giả trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo phát triển nhanh chóng.