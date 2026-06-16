Thủ tướng Đức tặng quà sinh nhật bất ngờ cho Tổng thống Trump

Thủ tướng Đức Friedrich Merz đã mang đến món quà sinh nhật bất ngờ dành cho Tổng thống Mỹ Donald Trump bên lề Hội nghị Thượng đỉnh Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) tại Pháp.

Bài đăng của Thủ tướng Merz trên mạng xã hội X về món quà tặng Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Thủ tướng Đức Friedrich Merz đã mang đến món quà sinh nhật bất ngờ dành cho Tổng thống Mỹ Donald Trump bên lề Hội nghị Thượng đỉnh Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) tại Pháp.

Hôm thứ Ba, khi trao tặng ông một chiếc áo bóng đá của đội tuyển Đức được thiết kế riêng.

Theo truyền thông Đức, ngày 16/5, Thủ tướng Merz bất ngờ tặng quà khi ông Trump ngồi vào phiên làm việc về Ukraine. Món quà là chiếc áo bóng đá của đội tuyển Đức được thiết kế riêng.

Sau đó, Tổng thống Mỹ đã giơ mặt sau chiếc áo lên để các phóng viên chụp ảnh trước khi đặt nó bên cạnh mình trên bàn họp.

Trên chiếc áo đấu có in tên của Tổng thống Trump và số 47, hàm ý ông hiện là vị tổng thống thứ 47 của nước Mỹ. Mỹ là một trong những nước chủ nhà của World Cup 2026 khai mạc vào tuần trước.

Đăng tải hình ảnh khoảnh khắc tặng quà trên mạng xã hội X, Thủ tướng Merz gửi lời chúc mừng sinh nhật tuổi 80 tới ông Trump, dù đã muộn ít ngày. "Dù sao thì chúng ta cũng chung một đội", ông viết bằng tiếng Anh. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đón mừng sinh nhật 80 tuổi vào ngày 14/6.

Trước đây, Thủ tướng Merz từng nhiều lần dành tặng ông Trump những món quà được chuẩn bị riêng.

Trong chuyến thăm đầu tiên tới Nhà Trắng sau khi nhậm chức năm ngoái, Thủ tướng Merz tặng Tổng thống Trump bản sao giấy khai sinh của ông nội ông, được đóng khung mạ vàng. Ông nội Tổng thống Trump từng lớn lên ở miền Tây nước Đức trước khi di cư sang Mỹ.

Thủ tướng Merz cũng tặng ông Trump một cây gậy golf và nhà lãnh đạo Mỹ đã thử ngay món quà này tại Phòng Bầu dục.

Vòng chung kết World Cup 2026 sẽ diễn ra từ ngày 11/6 - 19/7/2026 tại ba quốc gia Bắc Mỹ gồm Mỹ, Canada và Mexico.

Ngày 15/6, đội tuyển Đức đã có màn ra quân ấn tượng hơn tại Bảng E World Cup 2026 khi đè bẹp Curacao với tỷ số 7-1.

Trước đó, tối 11/6, Mỹ đã thắng Paraguay 4-1 trận đầu tiên tại World Cup 2026 của đội bóng nước chủ nhà.