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Thế giới

TT Trump sẽ tới G7 bàn chuyện rà phá thuỷ lôi ở Hormuz

  • Chủ nhật, 14/6/2026 07:24 (GMT+7)
  • 39 phút trước

Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến thảo luận về các nỗ lực rà phá thủy lôi tại eo biển Hormuz khi ông dự hội nghị thượng đỉnh G7 trong tuần tới.

Tàu chở dầu và chở hàng qua lại trên eo biển Hormuz trong tháng 6. Ảnh: Reuters

Một quan chức cấp cao Mỹ cho biết, ông Trump dự kiến gặp lãnh đạo Ai Cập, Qatar và UAE bên lề hội nghị thượng đỉnh G7 tại Pháp. Hội nghị sẽ khai mạc vào ngày 15/6.

Anh và Pháp đã bày tỏ mong muốn hỗ trợ rà phá thủy lôi tại tuyến hàng hải chiến lược này sau khi chiến sự kết thúc. Theo vị quan chức Mỹ, cả hai nước đều đang có tàu quân sự hoạt động trong khu vực và có thể tham gia chiến dịch.

Hiện chưa rõ có bao nhiêu thủy lôi đã bị thả xuống eo biển Hormuz, nơi Iran kiểm soát sau khi cuộc chiến với Mỹ và Israel nổ ra, khiến hoạt động vận chuyển dầu mỏ và khí đốt tự nhiên từ vịnh Ba Tư gần như bị đình trệ. Để đáp trả, Mỹ đã phong tỏa các cảng biển của Iran.

Ngày 13/6, Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif cho biết thỏa thuận nhằm chấm dứt chiến tranh giữa Mỹ và Iran dự kiến sẽ được hoàn tất trong vòng 24 giờ tới. Pakistan đang chuẩn bị cho việc ký kết điện tử văn kiện này, sau đó là các cuộc đàm phán kỹ thuật vào tuần tới.

Quan chức Mỹ nói trên cũng nhắc đến những phát biểu lạc quan của ông Sharif. Theo Washington, các điều khoản Mỹ đề xuất với Iran “rất mạnh”, nhưng từ chối cho biết thời điểm ký kết.

Từ phía Iran, các tín hiệu vẫn khá thận trọng.

“Dù điều đó sẽ không xảy ra vào ngày mai, nhưng khả năng diễn ra trong những ngày tới là điều không thể loại trừ”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmail Baghaei tuyên bố trên truyền hình nhà nước ngày 13/6.

Ông Baghaei cho biết bản thoả thuận tập trung vào việc chấm dứt chiến tranh và “không thảo luận về vấn đề hạt nhân ở giai đoạn này”.

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Bình Giang/Tiền Phong

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