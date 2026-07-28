Nhiều người mắc kẹt trong trung tâm thương mại sau động đất ở Nhật Bản

Nguồn tin từ cảnh sát cho biết 20-30 nhân viên làm việc tại trung tâm thương mại Aeon Mall nằm ở tỉnh Kumamoto, Nhật Bản, hiện chưa thể liên lạc được.

Hiện trường trung tâm thương mại Aeon Mall ở tỉnh Kumamoto. Ảnh: Reuters.

Theo NHK, nhiều người được cho là đang mắc kẹt bên trong trung tâm thương mại Aeon Mall sau trận động đất mạnh 7,1 độ xảy ra lúc 16h27 chiều 28/7 trên đảo Kyushu, với tâm chấn nằm trong đất liền.

Một số hãng truyền thông địa phương đưa tin đã xảy ra vụ nổ tại trung tâm thương mại Aeon Mall nằm ở tỉnh Kumamoto sau trận động đất.

Động đất ở Nhật làm sập trung tâm thương mại, hàng chục người mắc kẹt Nhiều người được cho là đang mắc kẹt bên trong trung tâm thương mại Aeon Mall sau trận động đất mạnh 7,1 độ xảy ra lúc 16h27 chiều 28/7 trên đảo Kyushu, với tâm chấn nằm trong đất liền.

Lực lượng cứu hộ cho biết "nhiều người" đang mắc kẹt bên trong trung tâm này, do tầng hai của tòa nhà bị sập. NHK dẫn nguồn tin từ cảnh sát cho biết 20-30 nhân viên làm việc tại trung tâm thương mại Aeon Mall hiện chưa thể liên lạc được. Cảnh sát đang xác minh liệu những người này có bị mắc kẹt bên trong tòa nhà hay không.

Phần lớn khách hàng đã được sơ tán ngay sau khi động đất xảy ra. Tuy nhiên, lực lượng cứu hộ vẫn đang xác định liệu còn khách nào chưa kịp sơ tán hay không.

Lực lượng cứu hỏa đã có mặt tại hiện trường nhưng chưa thể tiếp cận đầy đủ các khu vực tại trung tâm thương mại. Điều này khiến công tác tìm kiếm và cứu hộ gặp nhiều khó khăn.

Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cảnh báo có thể sẽ xuất hiện thêm các dư chấn mạnh do tâm chấn của trận động đất chỉ nằm ở độ sâu khoảng 10 km.

Trận động đất đã gây ảnh hưởng tới nhiều công trình cầu đường, nhà máy và nhà dân. Ảnh: Reuters.

Hình ảnh do đài truyền hình NHK phát sóng còn cho thấy nhiều tuyến đường và cầu bị nứt, đồng thời một số tòa nhà bốc cháy.

Hơn 150.000 người đã được yêu cầu sơ tán đến các điểm trú ẩn. Cảnh báo sóng thần được ban hành ngay sau trận động đất, nhưng đã được dỡ bỏ chưa đầy một giờ sau đó.

Thủ tướng Sanae Takaichi cho biết chính phủ vẫn đang đánh giá mức độ thiệt hại về người và tài sản, song bà đã được báo cáo rằng có nhiều người bị thương.

Theo NHK, khoảng 10 người bị thương tại một cơ sở chăm sóc người cao tuổi, ít nhất 50 người khác đang được điều trị tại các bệnh viện vì những thương tích gặp phải do động đất xảy ra.

Sau trận động đất, nhiều tuyến đường sắt đã tạm dừng hoạt động, trong khi hàng nghìn hộ gia đình bị mất điện.

Động đất gây cháy nhà, lật tàu tại tỉnh Kumamoto của Nhật Theo Cơ quan Khí tượng Nhật Bản, trận động đất có cường độ 7,1 độ xảy ra tại tỉnh Kumamoto, miền Nam Nhật Bản trong chiều 28/7 khiến nhiều ngôi nhà bị cháy, tàu bị lật.