Động đất mạnh 7,1 độ, Nhật Bản phát cảnh báo sóng thần

Theo Cơ quan Khí tượng Nhật Bản, trận động đất có cường độ 7,1 độ vừa xảy ra tại tỉnh Kumamoto, miền Nam Nhật Bản trong chiều 28/7.

Trận động đất mạnh 7,1 độ vừa xảy ra trên đảo Kyushu ở miền Nam Nhật Bản trong chiều 28/7. Ảnh: Japan News.

Hiện Cơ quan Khí tượng Nhật Bản đã phát cảnh báo sóng thần sau trận động đất, dự báo những con sóng có thể cao khoảng 1 m.

Chính phủ Nhật Bản cũng phát cảnh báo động đất khẩn cấp đối với các tỉnh Kumamoto, Nagasaki, Kagoshima, Fukuoka, Saga, Oita và Miyazaki nằm trên đảo Kyushu ở miền Nam nước này.

Nhật Bản là một trong những quốc gia có hoạt động địa chấn mạnh nhất thế giới, với các trận động đất xảy ra trung bình ít nhất 5 phút một lần. Nằm trên "Vành đai lửa” của Thái Bình Dương, Nhật Bản là nơi hứng chịu khoảng 20% số trận động đất có độ mạnh từ 6 độ trở lên xảy ra trên thế giới.

Công ty Điện lực Kyushu cho biết hiện chưa ghi nhận bất thường tại hai nhà máy điện hạt nhân Sendai và Genkai sau trận động đất.

Trong khi đó, Công ty Đường sắt JR Kyushu thông báo đã tạm dừng hoạt động nhiều tuyến tàu, bao gồm cả tàu cao tốc Shinkansen, sau khi động đất xảy ra. Các thông tin vẫn đang được truyền thông Nhật Bản và truyền thông quốc tế tiếp tục cập nhật.