Tỷ lệ tín nhiệm của bà Takaichi giảm kỷ lục, giấc ngủ thành tâm điểm

Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi đối mặt tỷ lệ tín nhiệm thấp nhất kể từ khi nhậm chức, trong khi chia sẻ về việc chỉ ngủ 0-3 tiếng mỗi ngày làm dấy lên nhiều tranh luận.

Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi. Ảnh: Reuters.

Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi đang đối mặt với áp lực khi tỷ lệ ủng hộ nội các giảm xuống mức thấp nhất kể từ khi bà nhậm chức, trong bối cảnh chi phí sinh hoạt tăng cao và nhiều chính sách gây tranh cãi. Giữa thời điểm này, bài đăng tiết lộ chỉ ngủ từ 0 đến 3 tiếng mỗi ngày của bà tiếp tục làm dấy lên tranh luận về văn hóa làm việc quá sức ở Nhật Bản.

Theo khảo sát của báo Yomiuri thực hiện từ ngày 24 đến 26/7, tỷ lệ ủng hộ nội các của bà Takaichi giảm từ 69% xuống còn 57% - lần đầu tiên xuống dưới ngưỡng 60% kể từ khi bà nhậm chức. Trong khi đó, tỷ lệ không ủng hộ tăng từ 21% lên 34%.

Đáng chú ý, có tới 71% số người được hỏi không hài lòng với cách chính phủ ứng phó tình trạng chi phí sinh hoạt leo thang, tăng mạnh so với mức 56% của tháng trước.

Trong bối cảnh đó, bài đăng trên mạng xã hội X của bà Takaichi ngày 20/7 đã thu hút sự chú ý lớn. Nữ thủ tướng cho biết kể từ khi nhậm chức vào tháng 10/2025, việc chỉ ngủ từ 0 đến 3 tiếng mỗi ngày đã trở thành "điều bình thường". Theo bà, nhiều đêm phải thức đến gần sáng để xử lý tài liệu, đồng thời tranh thủ làm việc nhà.

Bà cũng cho biết trong kỳ nghỉ ba ngày vừa qua phải xử lý "hàng nghìn email tồn đọng" và "lần đầu tiên sau một thời gian dài" mới ngủ được 5 tiếng.

Những chia sẻ này nhanh chóng tạo ra nhiều ý kiến trái chiều. Lãnh đạo đảng Dân chủ vì Nhân dân đối lập Yuichiro Tamaki đánh giá bà Takaichi là người làm việc rất chăm chỉ, nhưng cho rằng một nhà lãnh đạo cần biết phân quyền để tập trung vào những nhiệm vụ quan trọng nhất, theo Kyodo News.

"Nghỉ ngơi cũng là một phần công việc của thủ tướng", ông Tamaki nói.

Một số nghị sĩ đối lập khác cảnh báo tình trạng thiếu ngủ kéo dài có thể ảnh hưởng đến khả năng phán đoán và điều hành đất nước. Trong khi đó, nhiều người dùng mạng xã hội cho rằng việc nhấn mạnh bản thân làm việc quá sức sẽ không giúp bà giành thêm sự ủng hộ của công chúng.

Chánh Văn phòng Nội các Minoru Kihara sau đó khẳng định phát biểu của bà Takaichi không đồng nghĩa với việc chính phủ phủ nhận chủ trương cân bằng giữa công việc và cuộc sống - một mục tiêu cải cách mà Nhật Bản theo đuổi trong nhiều năm qua, Reuters cho biết.