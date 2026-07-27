Bé gái 6 tuổi ở Thâm Quyến bị bão Noul thổi bay ra khỏi nhà

Noul, cơn bão mạnh nhất đổ bộ Trung Quốc từ đầu năm đến nay, quét qua miền Nam Trung Quốc hôm 26/7 với sức gió lên tới 160 km/h gây nhiều thiệt hại cho người dân.

Bão Noul cuốn phăng chiếc cũi có bé gái từ trong nhà ra ngoài đường Theo SCMP, sự việc xảy ra tại quận Long Cương, thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Những cơn gió giật mạnh đã cuốn phăng chiếc cũi từ trong nhà ra ngoài đường.

Theo SCMP, sự việc xảy ra tại quận Long Cương, thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Những cơn gió giật mạnh đã cuốn phăng một chiếc cũi từ trong nhà ra ngoài đường, hất văng chiếc cũi bay xa nhiều mét, khiến bé gái 6 tuổi đang nằm bên trong rơi ra nền đất.

Đoạn video trích xuất từ camera an ninh lắp tại nhà bé gái cũng đồng thời là một cửa hàng tạp hóa nằm ở tầng trệt, cho thấy người mẹ và 3 con nhỏ đang ở trong nhà.

Lúc này, gió bão nổi lên dữ dội, người mẹ chỉ kịp chạy đến bên hai trong số 3 người con. Cơn gió lớn bật tung cánh cửa ra vào rồi cuốn chiếc cũi có bé gái 6 tuổi ra ngoài đường. May mắn, sự việc không gây ra hậu quả nghiêm trọng, bé gái tự đi bộ quay vào nhà, không bị thương tích nào.

Người cha của bé gái chia sẻ với SCMP: "Cơn gió mạnh nổi lên quá bất ngờ, gió bật tung cánh cửa. Lúc đó chúng tôi chưa kịp để ý đến cháu lớn, cơn gió cuốn phăng chiếc cũi ra ngoài. Vợ chồng tôi đã rất hoảng sợ, chúng tôi quả thực quá may mắn khi cháu có thể tự chạy trở về nhà an toàn ngay sau sự việc, không hề hấn gì. Nghĩ lại, hai vợ chồng tôi vẫn thấy bủn rủn”.

Bão Noul, cơn bão mạnh nhất đổ bộ vào Trung Quốc trong năm 2026 tính đến thời điểm này, đã gây mưa lớn và gió giật mạnh trên diện rộng tại miền Nam Trung Quốc từ khoảng 4 giờ sáng ngày 26/7. Bão khiến nhiều chuyến tàu cao tốc và chuyến bay tại tỉnh Quảng Đông bị hủy.

Tối 25/7, Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc đã phát cảnh báo đỏ về bão, mức cao nhất trong hệ thống cảnh báo bão gồm 4 cấp.

Rạng sáng 26/7, Cục Khí tượng Thâm Quyến tiếp tục duy trì mức cảnh báo đỏ đối với một số khu vực trong thành phố, trong đó có quận Long Cương, nơi cửa hàng của gia đình bé gái tọa lạc. Cơ quan này cảnh báo sức gió ở một số khu vực trong thành phố có thể lên tới cấp 12 (118-133 km/h).

Ngay trong sáng 26/7, bão Noul dần suy yếu, Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc hạ cảnh báo từ mức đỏ xuống cam, sau đó xuống vàng. Thành phố Thâm Quyến cũng giảm mức cảnh báo xuống màu xanh - cấp thấp nhất trong hệ thống - khi thời tiết tại địa phương dần ổn định.