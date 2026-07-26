Trung Quốc chinh phục hầm cao tốc đầu tiên dưới lòng sông Dương Tử

Việc hoàn thành hầm đường sắt cao tốc đầu tiên dưới sông Dương Tử giúp thúc đẩy dự án kết nối Trùng Khánh - Hạ Môn, một phần trong mạng lưới 16 hành lang chiến lược của Trung Quốc.

Đường hầm đường sắt cao tốc Caiyuanba xuyên qua lòng sông Dương Tử dài gần 12 km. Ảnh: SCMP.

Trung Quốc ngày 24/7 hoàn thành việc đào thông hầm đường sắt cao tốc Thái Viên Bá (Caiyuanba), công trình đầu tiên của nước này chạy xuyên dưới lòng sông Dương Tử (tức sông Trường Giang trong tiếng Trung). Hầm Thái Viên Bá có chiều dài 11,94 km, kết nối hai quận của thành phố Trùng Khánh, CGTN đưa tin.

Trong quá trình thi công, công trình đi xuyên dưới hệ thống đường đô thị, cầu cạn, các tuyến đường sắt hiện hữu, khu dân cư, địa hình đồi núi và luồng hàng hải chính trên sông Dương Tử.

Theo truyền thông Trung Quốc, việc hoàn thành đường hầm đã giúp vượt qua hàng loạt thách thức lớn về địa chất và kỹ thuật, đặc biệt khi phải thi công dưới lòng sông với áp lực nước cao và điều kiện địa chất phức tạp.

Đơn vị thi công là Tập đoàn Đường sắt Trung Quốc 14 đã sử dụng máy đào hầm chuyên dụng mang tên Trường Giang. Thiết bị này được thiết kế để chịu áp lực nước lớn, đồng thời có thể khoan xuyên qua các lớp đá xen kẽ nằm sâu dưới đáy sông.

Sau khi hoàn thành, hầm Thái Viên Bá sẽ trở thành mắt xích quan trọng trên tuyến đường sắt cao tốc Trùng Khánh - Hạ Môn, kết nối khu vực nội địa phía tây nam với duyên hải phía đông Trung Quốc.

Tuyến Trùng Khánh - Hạ Môn là một trong 16 hành lang đường sắt cao tốc mà Bắc Kinh đặt mục tiêu cơ bản hoàn thành trước năm 2030 nhằm tăng cường kết nối giữa các cụm đô thị lớn trên cả nước.

Mạng lưới này được quy hoạch theo mô hình "8 trục dọc, 8 trục ngang", trải dài từ tỉnh Cam Túc ở tây bắc đến Hong Kong và Thâm Quyến ở phía nam, đồng thời vươn tới thành phố Cáp Nhĩ Tân ở đông bắc, SCMP cho biết.

Theo Tập đoàn Đường sắt Trung Quốc, đến tháng 3 năm nay, khoảng 84% khối lượng xây dựng của mạng lưới đã được hoàn thành.

Phát biểu tại cuộc họp báo hôm 21/7, ông Wang Qiming, Phó cục trưởng Cục Quản lý Đường sắt Quốc gia Trung Quốc, cho hay nước này sẽ tiếp tục nâng cấp cả quy mô lẫn năng lực của hệ thống đường sắt trong 5 năm tới.

Ông cho biết Trung Quốc sẽ đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện mạng lưới đường sắt cao tốc "8 trục dọc, 8 trục ngang", tăng cường kết nối giữa các vùng kinh tế trọng điểm và cải thiện khả năng đi lại giữa các cụm đô thị lớn.

Đến cuối năm ngoái, tổng chiều dài mạng lưới đường sắt cao tốc của Trung Quốc đã vượt 50.000 km. Bắc Kinh đặt mục tiêu mở rộng con số này lên khoảng 60.000 km trong vòng 5 năm tới.

Để phục vụ kế hoạch phát triển mạng lưới, Trung Quốc đang triển khai ngày càng nhiều dự án hầm đường sắt xuyên dưới sông và biển.

Một trong số đó là hầm vượt sông kết nối đảo Sùng Minh (Thượng Hải) với thành phố Thái Thương, tỉnh Giang Tô, dự kiến hoàn thành trong năm nay.

Tại tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc cũng đang xây dựng đường hầm đường sắt cao tốc ngầm dưới nước sâu nhất thế giới dưới cửa sông Châu Giang. Công trình, thuộc tuyến Thâm Quyến - Giang Môn, sẽ có độ sâu lên tới 116 m dưới mực nước sau khi hoàn thành.