Gần 200.000 người Pháp sơ tán giữa biển lửa mùa hè

Cháy rừng dữ dội tại tây nam nước Pháp buộc gần 200.000 người rời nhà, nhiều du khách hủy kỳ nghỉ, trong khi tro bụi và khói lửa tiếp tục bao trùm nhiều khu vực.

Khi những đám cháy rừng dữ dội áp sát quê nhà ở vùng tây nam nước Pháp hôm 25/7, anh Mohammed Laabar lập tức đưa vợ và cậu con trai 3 tuổi rời khỏi thị trấn Salaunes. Mang theo bộ đồ sinh tồn đã chuẩn bị sẵn, gia đình anh sơ tán đến thành phố Bordeaux với hy vọng tìm được nơi an toàn.

Thế nhưng chỉ vài giờ sau, hướng gió bất ngờ đổi chiều, cuốn khói và hơi nóng từ các đám cháy tràn vào Bordeaux.

Đối với Laabar, tài xế xe tải 35 tuổi, những khung cảnh ngột ngạt và hoang tàn của mùa hè 2026 - được xem là một trong những mùa hè khắc nghiệt nhất tại Pháp, theo Reuters.

Châu Âu trong 'chảo lửa', 250.000 phải rời bỏ nhà cửa Nhiều quốc gia châu Âu đang vật lộn với các vụ cháy rừng quy mô lớn, buộc hàng trăm nghìn người phải khẩn cấp sơ tán. Trong đó, Pháp và Tây Ban Nha là hai quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.

Gần 200.000 sơ tán

"Tôi nghĩ những hiện tượng như thế này có thể sẽ xuất hiện thường xuyên hơn trong tương lai", anh chia sẻ tại một trung tâm sơ tán tạm thời ở Bordeaux, nơi hàng trăm người phải qua đêm hôm 25/7.

Giới chức Pháp cho biết đã sơ tán khoảng 197.000 người khỏi khu vực tây nam sau khi các đám cháy bao vây bán đảo ven Đại Tây Dương Cap Ferret - điểm du lịch nổi tiếng đang bước vào cao điểm mùa hè.

Trước diễn biến nghiêm trọng, Tổng thống Emmanuel Macron đã huy động quân đội hỗ trợ lực lượng cứu hỏa đang làm việc liên tục tại nhiều điểm cháy trên cả nước.Thảm họa xảy ra sau đợt nắng nóng kỷ lục khiến gần 6.000 người tử vong vượt mức trung bình.

Tại các trung tâm tiếp nhận ở Bordeaux, nhiều người dân cho biết họ hy vọng sớm được trở về nhà khi tình hình được kiểm soát.

Ngồi bên chồng và hai cháu nhỏ, bà Bernadette, 71 tuổi, không ngừng lo lắng cho ngôi nhà ở Lège-Cap-Ferret. Bà cho biết đã phải rời đi giữa đêm 23/7 trong tình trạng gần như không kịp chuẩn bị.

"Tôi ra đi mà không mang theo bất cứ thứ gì, chỉ kịp bế hai đứa cháu. Tôi quên cả thuốc nhỏ mắt và rất nhiều đồ dùng cần thiết", bà kể.

Ngôi nhà của bà nằm trong khu vực mà lính cứu hỏa đang nỗ lực bảo vệ trước ngọn lửa.

Không tiết lộ họ, bà Bernadette cho biết đã phải di chuyển liên tục khi đám cháy lan rộng và gần như không có một đêm ngủ trọn vẹn.

"Tôi ở Lège, rồi chuyển sang Andernos, sau đó đến Bordeaux. Giờ thì ngay cả nơi này cũng đầy khói", bà nói.

Nhiều người Pháp phải sơ tán đến Trung tâm Triển lãm Bordeaux-Lac, nơi đã được chuyển đổi thành nơi trú ẩn cho những người bị mất nhà cửa do một vụ cháy rừng gần đó trong bối cảnh hạn hán ngày càng trầm trọng sau đợt nắng nóng và tình trạng thiếu nước trên khắp nước Pháp. Ảnh: Reuters.

Du khách điều chỉnh kế hoạch nghỉ dưỡng

Đến ngày 26/7, đám cháy tại Cap Ferret tiếp tục lan sâu vào đất liền, tiến sát khu vực chỉ còn cách Bordeaux khoảng 30 km.

Bộ trưởng Nội vụ Pháp Laurent Nunez cho biết tình hình đã tạm lắng trong buổi sáng, song giới chức vẫn lo ngại gió mạnh trở lại vào buổi chiều có thể khiến ngọn lửa bùng phát dữ dội hơn.

Trong số những người buộc phải kết thúc kỳ nghỉ sớm có Henri Sauter, 37 tuổi, đến từ Đức. Anh cùng đại gia đình gồm 9 người lớn, 5 trẻ em và một chú chó đang nghỉ dưỡng tại Cap Ferret thì nhận được tin nhắn yêu cầu sơ tán khẩn cấp.

"Tro bụi rơi cả vào cốc nước khi chúng tôi đang ăn tối. Cảm giác đó thật kỳ lạ", anh kể.

Gia đình anh phải bỏ lại căn nhà thuê và hòa vào dòng xe nối dài trên tuyến đường độc đạo rời bán đảo. Khi phương tiện nhích từng chút một trong cảnh ùn tắc, họ nhìn thấy những bức tường lửa chỉ cách khoảng 300 m.

Không chỉ riêng Pháp, nhiều quốc gia châu Âu cũng đang trải qua một mùa cháy rừng đặc biệt nghiêm trọng. Ba đợt nắng nóng liên tiếp trong mùa hè năm nay đã khiến diện tích rừng bị thiêu rụi trên toàn châu lục vượt xa mức trung bình hàng năm của hai thập kỷ qua.

Theo các số liệu theo dõi, diện tích rừng bị cháy trên toàn châu Âu đã vượt mức trung bình của nhiều năm gần đây. Ảnh: Reuters.

Nhiều người tại trung tâm sơ tán cho rằng nguy cơ cháy rừng đang trở thành "trạng thái bình thường mới".

Ông Jean-Pierre, 68 tuổi, cựu kỹ sư máy tính sống tại Andernos, cho biết đây là lần đầu tiên trong đời ông buộc phải sơ tán dù đã gắn bó với khu vực này gần như cả cuộc đời.

Theo ông, khi còn trẻ, cháy rừng chỉ xảy ra lẻ tẻ và khá hiếm gặp. Tuy nhiên khoảng 8-9 năm trở lại đây, các vụ cháy xuất hiện ngày càng dày đặc, thậm chí nhiều đám cháy bùng phát cùng lúc.

Các chuyên gia nhận định tình trạng thời tiết cực đoan đang khiến nguy cơ cháy rừng gia tăng tại nhiều khu vực ở Nam Âu và Tây Âu, buộc các quốc gia phải tăng cường năng lực ứng phó, cảnh báo sớm và bảo vệ cộng đồng trước các hiện tượng khí hậu cực đoan.