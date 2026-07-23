Italy điều tra thủ đoạn dùng mèo gây cháy rừng

Italy treo thưởng 1.000 euro cho người cung cấp thông tin giúp truy tìm những kẻ bị nghi dùng mèo làm phương tiện phát tán lửa trong các vụ cháy rừng.

Nhiều con mèo bị buộc giẻ tẩm chất dễ cháy vào đuôi để lan rộng cháy rừng ở Italy. Ảnh: Reuters.

Giữa lúc các vụ cháy rừng hoành hành ở miền Nam Italy trong tuần này, lực lượng chức năng điều tra nghi vấn phóng hỏa đã phát hiện một manh mối rùng rợn: nhiều con mèo bị buộc giẻ tẩm chất dễ cháy vào đuôi rồi thả vào các cánh đồng để làm ngọn lửa lan rộng, CNN đưa tin.

"Những con vật này bị thả vào các cánh đồng, chạy tán loạn và làm ngọn lửa lan rộng", ông Domenico Costarella, đại diện Cơ quan Bảo vệ Dân sự vùng Calabria, nói trong đoạn video đăng trên Facebook hôm 22/7.

Theo ông Costarella, các điều tra viên còn phát hiện nhiều dấu vết cho thấy đây là hành vi phóng hỏa có chủ đích, như những ngọn nến được thắp giữa các mảnh giẻ dễ cháy và các thiết bị hẹn giờ dùng để kích hoạt đám cháy.

Lực lượng cứu hỏa hiện vẫn nỗ lực khống chế các đám cháy quanh Vườn quốc gia Pollino, thuộc vùng Calabria. Theo Đài truyền hình quốc gia Italy RAI, trong vòng 24 giờ qua, các đội chữa cháy đã thực hiện hơn 160 nhiệm vụ trên toàn vùng.

Trong khi đó, SkyTG24 đưa tin Hiệp hội Bảo vệ Động vật và Môi trường Italy đã đệ đơn tố giác hình sự, đồng thời treo thưởng 1.000 euro (khoảng 1.140 USD ) cho người cung cấp thông tin giúp xác định những kẻ đã dùng mèo làm phương tiện phát tán lửa.

Theo Hệ thống Thông tin Cháy rừng châu Âu (EFFIS), châu Âu đang trải qua một mùa cháy rừng đặc biệt nghiêm trọng. Mùa đông mưa nhiều khiến thảm thực vật phát triển mạnh, nhưng sau ba đợt nắng nóng liên tiếp trong mùa hè, phần lớn cây cỏ khô héo và trở thành nguồn nhiên liệu dễ bắt lửa.

Dù tình hình cháy rừng tại châu Âu năm 2026 nhìn chung khả quan hơn năm trước, quy mô mùa cháy vẫn cao hơn mức trung bình của 20 năm qua.

Xe cộ và nhiều thiết bị bị thiêu rụi tại Castronovo di Sicilia, đảo Sicily (Italy), sau vụ cháy rừng ngày 22/7. Ảnh: Reuters.

Đây không phải lần đầu tiên thủ đoạn dùng mèo để phát tán lửa xuất hiện ở miền nam Italy. Năm 2016, nhà chức trách tại Sicily cáo buộc các băng nhóm mafia sử dụng mèo để châm lửa gây cháy rừng trong một vườn quốc gia. Một năm sau, giới chức cho biết thủ đoạn tương tự tiếp tục được sử dụng để phóng hỏa tại khu vực gần núi lửa Vesuvius, bên ngoài thành phố Naples.

Bà Lauren Pearson, nhà nghiên cứu tại Đại học California, Berkeley (Mỹ), nói với CNN năm ngoái rằng có nhiều bằng chứng cho thấy các nhóm mafia thường cố tình gây cháy để giành quyền kiểm soát đất đai, sau đó mua lại những khu đất bị thiêu rụi với giá rẻ.