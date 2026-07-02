Italy thất thu 740 triệu USD vì 'cú sốc World Cup'

Đối với Italy, việc đội tuyển quốc gia vắng mặt tại World Cup không chỉ là vấn đề thể thao mà còn gây ra những hệ quả đáng kể trên nhiều phương diện.

Nền kinh tế Italy có thể mất tới 650 triệu euro (tương đương 740 triệu USD ) trong suốt thời gian diễn ra World Cup 2026. Ảnh: New York Times.

3 kỳ World Cup gần đây, đội tuyển Italy đều không giành được quyền tham dự. Với một đất nước yêu bóng đá cuồng nhiệt, đây là cú sốc lớn.

Trong lịch sử bóng đá thế giới, Italy là cường quốc bóng đá hiếm hoi từng vô địch World Cup, nhưng nay không vượt qua vòng loại của giải.

Đối với quốc gia từng 4 lần vô địch World Cup, lần gần nhất vào năm 2006, thất bại này không chỉ là nỗi thất vọng trên sân cỏ.

Theo New York Times, việc Italy không dự World Cup còn làm dấy lên những lo ngại về tác động đối với nền kinh tế. Theo bà Michele Costabile, chuyên gia về thị trường tại Đại học Luiss Guido Carli ở Rome, Italy có thể mất tới 650 triệu euro (tương đương 740 triệu USD ) trong suốt thời gian diễn ra World Cup 2026.

Nguyên nhân là các doanh nghiệp sẽ chi ít tiền hơn cho quảng cáo trong mùa World Cup, bởi không có đội tuyển Italy tham dự. Người tiêu dùng cũng giảm chi tiêu cho các mặt hàng vốn thường được ưa chuộng để người hâm mộ thể hiện tình yêu bóng đá và đội tuyển quốc gia.

Người dân Italy vẫn theo dõi World Cup nhưng sẽ không “bạo chi” cho tình yêu bóng đá, như khi có đội tuyển quốc gia tham dự. Các quán bar và nhà hàng không chứng kiến sự gia tăng lượng khách đột biến trong mùa World Cup.

"Nếu đội tuyển Italy góp mặt tại World Cup, chúng tôi sẽ có nhiều đêm đông khách. Vì vậy, đối với 3 kỳ World Cup gần đây, cá nhân tôi thấy rất thất vọng", bà Arianna Carletti, chủ quán bar Lochness ở Rome, chia sẻ.

Đầu mùa hè này, người Italy chật vật trong nắng nóng và nỗi buồn đội tuyển quốc gia không góp mặt tại World Cup. Ảnh: Reuters.

Đối với người Italy, bóng đá là môn thể thao vua, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, củng cố bản sắc quốc gia. Việc 3 lần liên tiếp đội tuyển Italy không thể góp mặt tại World Cup khiến nhật báo thể thao La Gazzetta dello Sport ví như 3 lần fan hâm mộ bóng đá tại Italy bị đẩy vào “ngày tận thế”.

Sự việc này đã kéo theo nhiều thay đổi trong bộ máy quản lý bóng đá tại Italy. Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Italy cùng huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia Italy đã từ chức hồi đầu tháng 4. Những người mới được bổ nhiệm tuyên bố sẽ "đưa đội tuyển Italy vĩ đại trở lại".

Theo các chuyên gia, một trong những nguyên nhân khiến đội tuyển Italy sa sút là liên đoàn trong nhiều năm không đầu tư đúng mức cho việc gây dựng phong trào bóng đá trẻ. Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Italy Andrea Abodi cho rằng công tác đào tạo tài năng bóng đá trẻ của Italy cũng chưa được quan tâm xứng tầm.

Một số nhà phân tích nhận định tình trạng chật vật của đội tuyển Italy còn phản ánh tình trạng thiếu đa dạng trong đội tuyển quốc gia.

Khoảng 12% dân số Italy là người nhập cư hoặc con của người nhập cư. Tuy nhiên, trong khoảng 50 cầu thủ được triệu tập để chuẩn bị tham gia thi đấu ở vòng loại World Cup, chỉ có hai cầu thủ không phải người da trắng. Trong khi đó, các đội tuyển Pháp, Đức và Anh đều có thành phần sắc tộc đa dạng hơn nhiều.

Theo New York Times, một phần nguyên nhân của hiện tượng này là bởi con của người nhập cư, dù sinh ra tại Italy, vẫn gặp khó khăn trong việc được cấp quốc tịch. Điều này khiến nhiều cầu thủ tài năng có nguồn gốc nhập cư không đủ điều kiện khoác áo đội tuyển quốc gia.

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