Cái ôm gây chú ý giữa Tổng thống Pháp và Thủ tướng Italy

Cuộc gặp giữa Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Italy Giorgia Meloni tại Paris (Pháp) thu hút chú ý không chỉ vì nội dung thảo luận quan trọng, mà còn bởi khoảnh khắc “khó xử”.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, cùng Thủ tướng Italy Giorgia Meloni, Thủ tướng Anh Keir Starmer và Thủ tướng Đức Friedrich Merz, đến Điện Elysee ở Paris, Pháp, ngày 17/4, để tham dự hội nghị về sáng kiến bảo đảm hàng hải tại eo biển Hormuz. Ảnh: Reuters.

Trong đoạn video được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, cái ôm giữa hai nhà lãnh đạo đang được đưa ra phân tích, bởi bà Meloni tỏ ra lúng túng như thể bất ngờ trước sự vồn vã, nồng nhiệt khác thường của ông Macron. Hình ảnh này nhanh chóng gây chú ý, kéo theo nhiều tranh luận về ngôn ngữ cơ thể và cách tương tác giữa hai bên.

Người dùng mạng xã hội đưa ra nhiều ý kiến trái chiều. Một người bình luận: “Không có gì khó xử cả. Ông Macron chắc hẳn đã nói điều gì đó rất hài hước và bà Meloni phản ứng lại, vậy thôi”. Người khác lại cho rằng: “Có lẽ ông Macron chỉ muốn tỏ ra rất vui khi gặp bà Meloni nên đã có chút pha trò”.

Bên cạnh chi tiết bên lề thu hút sự chú ý, cuộc gặp tại Paris của hai nhà lãnh đạo trong ngày 17/4 tập trung vào các vấn đề an ninh then chốt, đặc biệt là tình hình Iran và eo biển Hormuz.

Pháp và Anh đã công bố kế hoạch dẫn dắt một sứ mệnh đa quốc gia nhằm đảm bảo an toàn hàng hải tại tuyến vận tải chiến lược này. Theo các bên, sứ mệnh sẽ mang tính chất phòng thủ và chỉ được triển khai khi khu vực đã đạt được hòa bình bền vững.

Trong ngày 17/4, Thủ tướng Anh Keir Starmer và Tổng thống Pháp Macron xác nhận sáng kiến này trong khuôn khổ hội nghị quốc tế tại Paris, nhằm duy trì hoạt động thương mại không bị gián đoạn qua eo biển Hormuz.

Hội nghị, phần lớn diễn ra trực tuyến, quy tụ đại diện từ 49 quốc gia châu Âu và châu Á, bao gồm nhiều nguyên thủ và lãnh đạo chính phủ. Mỹ và Iran không tham gia do đều là các bên trực tiếp liên quan đến xung đột hiện tại.

Thủ tướng Anh Starmer cho biết lực lượng đa quốc gia có thể được triển khai “ngay khi điều kiện cho phép”.

“Đây sẽ là một nhiệm vụ hoàn toàn hòa bình và mang tính phòng thủ, nhằm trấn an hoạt động vận tải thương mại và hỗ trợ rà phá thủy lôi”, ông nói, đồng thời cho biết “hơn một chục quốc gia đã đề nghị đóng góp nguồn lực”.

Các nhà lãnh đạo hoan nghênh tuyên bố mở cửa eo biển từ Tehran nhưng theo Tổng thống Macron, mục tiêu lâu dài các bên cần hướng tới là “mở cửa eo biển hoàn toàn và vô điều kiện”.

Ông nhấn mạnh sứ mệnh này mang tính “trung lập” và “hoàn toàn tách biệt với các bên tham chiến”. Thủ tướng Meloni cho biết Italy “sẵn sàng tham gia”, nhưng nhấn mạnh xung đột cần chấm dứt trước khi sứ mệnh được thực hiện.

Thủ tướng Đức Friedrich Merz cũng ủng hộ sáng kiến, cho rằng việc Mỹ tham gia lực lượng này sẽ là “điều đáng mong đợi”.

