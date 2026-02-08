Cựu đại sứ Pháp tại Việt Nam làm Tổng lãnh sự ở Greenland

Ông Jean-Noel Poirier, cựu Đại sứ Pháp tại Việt Nam (giai đoạn 2012 - 2016), vừa được bổ nhiệm làm Tổng lãnh sự Pháp tại Greenland.

Đại sứ Pháp tại Đan Mạch Christophe Parisot (phải) và tân Tổng lãnh sự Pháp tại Greenland Jean-Noel Poirier (trái) phát biểu trước báo chí tại Nuuk, Greenland, ngày 6/2. Ảnh: Reuters.

Ngày 6/2, Pháp và Canada đồng loạt khai trương lãnh sự quán tại Nuuk, thể hiện sự ủng hộ Đan Mạch và NATO, trong bối cảnh ông Trump tái đưa ra yêu sách sáp nhập Greenland.

Ngay khi có mặt tại Greenland ngày 6/2, Tổng lãnh sự Pháp tại Greenland Jean-Noel Poirier đã phát biểu trước báo giới rằng động thái bổ nhiệm ông không nhằm gửi “tín hiệu” tới chính quyền Mỹ, mà là thông điệp hữu nghị dành cho Greenland và Đan Mạch.

“Đây là vấn đề đoàn kết. Khi cần đến bạn bè, bạn chỉ cần nhìn lại phía sau để xem ai đang đứng ở đó. Và chúng tôi có mặt ở đây. Điều này không phải để chống lại ai, mà là để thể hiện sự đồng hành”, ông Poirier nói.

Ông Jean-Noel Poirier là nhà ngoại giao kỳ cựu của Pháp, ông từng là Đại sứ Pháp tại Việt Nam. Ông đến Việt Nam lần đầu năm 1989 khi đang công tác tại Vụ châu Á của Bộ Ngoại giao Pháp. Sau này, ông Poirier có tới 9 năm làm việc tại Việt Nam với vai trò Tổng Lãnh sự Pháp tại TP.HCM (giai đoạn 2000 - 2004) và Đại sứ Pháp tại Việt Nam (giai đoạn 2012 - 2016).

Tại Việt Nam, ông Poirier được biết đến là “ngài đại sứ mê phở Việt”. Ông yêu món ăn Việt, thích trò chuyện với những người bán hàng rong, đi bộ trên những vỉa hè, ghé thăm những ngôi nhà tập thể cũ… để ghi nhận một phần cuộc sống của người Hà Nội.

Ông Poirier học tiếng Việt từ năm 20 tuổi, ông nói thành thạo tiếng Việt khi công tác tại Việt Nam. Ông từng học chuyên ngành văn hóa phương Đông và có bạn đời gốc Việt. Ông Poirier đã được Chính phủ Việt Nam trao tặng Huân chương Hữu nghị hồi tháng 5/2017, nhân dịp ông kết thúc nhiệm kỳ Đại sứ tại Hà Nội.

Xuất phát từ tình cảm đặc biệt dành cho Hà Nội, ông Poirier còn từng thực hiện bộ phim Hà Nội của tôi có thời lượng 120 phút, phim đã ra mắt hồi năm 2017.

Trước thông tin về việc ông Poirier nhận nhiệm vụ mới tại Greenland, Đại sứ Pháp đương nhiệm tại Việt Nam, ông Olivier Brochet, thể hiện sự đánh giá cao đối với người tiền nhiệm, đồng thời bày tỏ kỳ vọng ông Poirier sẽ có đóng góp cho tình đoàn kết giữa Pháp, Đan Mạch và Greenland.

Trong ngày khai trương, Đại sứ Pháp tại Đan Mạch Christophe Parisot cũng nhấn mạnh việc mở lãnh sự quán tại Greenland không chỉ mang ý nghĩa biểu tượng, mà còn là “hành động rất cụ thể”, nhằm thể hiện sự hợp tác và liên minh chặt chẽ của Pháp đối với Đan Mạch và Greenland.

Lãnh sứ quán Canada tại Nuuk trong lễ khai trương ngày 6/2. Ảnh: Reuters.

Cũng trong ngày 6/2, Ngoại trưởng Canada Anita Anand và Toàn quyền Canada Mary Simon đã tới Nuuk để dự lễ khai trương lãnh sự quán Canada tại Greenland.

Canada lần đầu công bố kế hoạch mở lãnh sự quán tại Greenland vào tháng 12/2024, trong khuôn khổ Chiến lược Đối ngoại Bắc Cực. Trong khi đó, việc mở lãnh sự quán Pháp tại Greenland được Tổng thống Emmanuel Macron thông qua vào tháng 6/2025.

Động thái thiết lập các cơ quan ngoại giao mới tại Greenland được Pháp và Canada tiến hành sau nhiều tuần quan hệ giữa Mỹ và châu Âu căng thẳng, do Tổng thống Trump thể hiện tham vọng sáp nhập Greenland vào Mỹ, nhằm bảo đảm an ninh cho Mỹ.