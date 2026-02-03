Ông Trump nói về khả năng Mỹ có 3 'tiểu bang mới'

Nguồn tin từ Washington Post tiết lộ Tổng thống Mỹ Donald Trump "giỡn" về kế hoạch mở rộng lãnh thổ quốc gia bằng cách sáp nhập Canada, Greenland và Venezuela trong một bữa tiệc.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trên Không lực Một tới Florida sau khi rời bữa tiệc của Câu lạc bộ Alfalfa. Ảnh: Reuters.

Theo tờ Washington Post, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 31/1 đã dự một bữa tiệc thường niên của Câu lạc bộ Alfalfa. Đây là cuộc gặp gỡ độc quyền giữa các CEO, chính trị gia và những nhân vật nổi tiếng khác ở Washington.

“Trong căn phòng này có quá nhiều kẻ tôi không ưa, dù phần lớn các bạn ở đây là những người tôi quý mến. Ai mà ngờ nổi cuộc hội ngộ này lại diễn ra cơ chứ?”, một nhân chứng kể lại lời ông Trump.

Ông nói mình có thể rút ngắn bài phát biểu vì cần theo dõi “cuộc thôn tính Greenland”, trước khi tuyên bố mình chỉ đang pha trò.

“Chúng ta sẽ không xâm lược Greenland, mà sẽ mua vùng đất này. Tôi chưa bao giờ có ý định biến Greenland thành tiểu bang thứ 51. Tôi muốn biến Canada thành tiểu bang thứ 51. Greenland sẽ là tiểu bang thứ 52. Venezuela có thể là tiểu bang thứ 53”, nhân chứng trong bữa tiệc nói với Washington Post.

Ông Trump nhiều lần coi việc sáp nhập Greenland là mục tiêu chính sách, lập luận vị trí chiến lược và tài nguyên của hòn đảo tự trị thuộc Đan Mạch này rất quan trọng với an ninh của Mỹ. Ông cũng tuyên bố Đan Mạch không đủ khả năng bảo vệ hòn đảo trước mối đe dọa từ Nga hoặc Trung Quốc. Cả Copenhagen, Moscow và Bắc Kinh đều bác buộc cáo buộc này là không có cơ sở.

Ông Trump nói Canada sẽ hùng mạnh hơn nếu trở thành "bang thứ 51 của Mỹ", và liên tục gọi các thủ tướng Canada là "thống đốc". Ông lập luận đây là cách duy nhất giải quyết tranh chấp thương mại giữa hai nước. Gần đây hơn, ông đe dọa áp thuế 100% với hàng hóa Canada nếu Ottawa theo đuổi quan hệ thương mại thân thiết hơn với Trung Quốc.

Tại Venezuela, Mỹ đột kích quân sự vào đầu tháng 1, bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro và đưa ông đến New York. Kể từ đó, Washington yêu cầu quyền tiếp cận với ngành dầu mỏ của nước này. Phát biểu trong cuộc họp nội các tuần trước, ông Trump cho biết Nhà Trắng đang hợp tác rất tốt với lãnh đạo lâm thời của Venezuela và xác nhận các công ty dầu mỏ lớn của Mỹ đang tìm kiếm dự án mới.

Cũng trong bữa tiệc ngày 31/1, ông Trump nhắc đến Kevin Warsh, người được đề cử làm Chủ tịch Fed tiếp theo. “Nếu ông ta không hạ lãi suất, tôi sẽ kiện ông ta đến cùng”, ông Trump nói, sau đó trêu “tôi đùa thôi”.

Ngoài ra, ông Trump nói về Đệ nhất phu nhân Melania Trump và bộ phim tài liệu mới “Melania” do Amazon sản xuất. Tổng thống chỉ ra tựa đề phim không lấy họ “Trump”, và bà Melina nói được nhiều thứ tiếng. “Mỗi khi cô ấy giận tôi, cảm giác như thể chúng tôi đang ở Davos vậy", ông trêu chọc.

Theo những người tham dự, ông Trump đưa ra một số bình luận khiếm nhã về các đối thủ chính trị.

Đây là lần đầu tiên ông Trump phát biểu tại bữa tiệc thường niên của Câu lạc bộ Alfalfa. Trong khán phòng có nhiều người đối đầu ông Trump như Giám đốc điều hành JPMorgan Chase Jamie Dimon, nhà từ thiện David Rubenstein và Chủ tịch Fed sắp mãn nhiệm Jerome H. Powell. Ông Trump đang kiện ngân hàng JPMorgan, sa thải ông Rubenstein khỏi vị trí người đứng đầu Trung tâm Kennedy và liên tục chỉ trích ông Powell về vấn đề lãi suất.

Truyền thông không được phép dự bữa tối này. Khoảng 200 thành viên được dẫn theo hai khách tại khách sạn Capital Hilton vào thứ Bảy cuối cùng của tháng Giêng.

Rất nhiều đời tổng thống Mỹ tham dự bữa tối của Câu lạc bộ Alfalfa. Câu lạc bộ được thành lập vào năm 1913, khi bốn người bạn tụ tập kỷ niệm ngày sinh nhật 19/1 của tướng Robert E. Lee thuộc Liên minh miền Nam. Tên câu lạc bộ lấy cảm hứng từ cây cỏ linh lăng, nổi tiếng với bộ rễ ăn sâu xuống lòng đất tìm kiếm nguồn nước. Câu lạc bộ không kết nạp thành viên da đen cho đến năm 1974, và phụ nữ cho đến năm 1994.