Ông Trump đáp trả cảnh báo của lãnh tụ tối cao Iran

Ông Trump tuyên bố hy vọng đạt thỏa thuận với Iran, sau khi lãnh tụ tối cao Ali Khamenei cảnh báo mọi cuộc tấn công của Mỹ có thể kích hoạt chiến tranh toàn khu vực Trung Đông.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters.

Phát biểu với các phóng viên ngày 1/2 (giờ địa phương), ông Trump tỏ ra không bất ngờ trước tuyên bố cứng rắn của nhà lãnh đạo Iran.

“Dĩ nhiên ông ấy sẽ nói như vậy. Hy vọng chúng tôi sẽ đạt được một thỏa thuận. Nếu không, khi đó chúng ta sẽ biết liệu ông ấy có đúng hay không”, Tổng thống Mỹ nói.

Tuyên bố của ông Trump được đưa ra trong bối cảnh quan hệ Mỹ - Iran tiếp tục căng thẳng, khi Washington gia tăng hiện diện quân sự tại Trung Đông và liên tục gây sức ép buộc Tehran quay lại bàn đàm phán về chương trình hạt nhân.

Trước đó, hôm 1/2, lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei cảnh báo về nguy cơ một cuộc chiến lan khắp khu vực Trung Đông khi chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump cân nhắc hành động quân sự chống lại Iran.

“Người Mỹ cần biết rằng nếu họ khơi mào chiến tranh, lần này sẽ có một cuộc chiến tranh tầm khu vực”, vị lãnh đạo Iran cho biết.

Theo giới quan sát, chính quyền Mỹ đang theo đuổi chiến lược “vừa đe dọa, vừa để ngỏ đối thoại”, nhằm buộc Iran nhượng bộ trong bối cảnh bất ổn nội bộ gia tăng tại quốc gia Hồi giáo này.

Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei. Ảnh: Reuters.

Trong những tuần gần đây, Mỹ đã điều thêm lực lượng hải quân tới khu vực Trung Đông. Động thái này diễn ra sau hàng loạt phát biểu của Tổng thống Trump, trong đó ông cảnh báo Washington sẵn sàng can thiệp nếu Iran không chấp nhận một thỏa thuận hạt nhân mới hoặc không chấm dứt việc trấn áp các cuộc biểu tình trong nước.

Các cuộc biểu tình tại Iran bùng phát từ cuối tháng 12, ban đầu xuất phát từ khó khăn kinh tế, nhưng nhanh chóng lan rộng. Dù hiện đã lắng xuống, làn sóng biểu tình vẫn để lại hậu quả nặng nề về nhân mạng và làm gia tăng sức ép quốc tế đối với Tehran.

Theo số liệu chính thức do Iran công bố, có 3.117 người thiệt mạng trong các vụ bất ổn. Tuy nhiên, Tổ chức Nhân quyền HRANA có trụ sở tại Mỹ cho biết họ đã xác minh được ít nhất 6.713 trường hợp tử vong liên quan đến biểu tình, con số cao hơn nhiều so với thống kê của chính quyền Iran.

Liên quan đến tình hình quân sự, một quan chức Iran ngày 1/2 bác bỏ thông tin cho rằng Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) sẽ tiến hành tập trận bắn đạn thật tại eo biển Hormuz, như truyền thông nhà nước Iran đưa tin trước đó.

“Không có kế hoạch nào để IRGC tổ chức tập trận quân sự tại đó, và cũng không có bất kỳ thông báo chính thức nào. Những thông tin trước đó chỉ là sai lệch từ truyền thông”, quan chức này nói.

Trước đó, kênh Press TV của Iran đưa tin IRGC dự kiến tiến hành tập trận tại eo biển Hormuz trong hai ngày 1 và 2/2. Việc Tehran phủ nhận thông tin này phần nào được xem là động thái nhằm hạ nhiệt căng thẳng trong bối cảnh Mỹ gia tăng hiện diện hải quân gần khu vực chiến lược này.

Eo biển Hormuz là tuyến đường vận tải năng lượng then chốt của thế giới, nơi khoảng 20% nguồn cung dầu mỏ toàn cầu được vận chuyển qua mỗi ngày. Bất kỳ biến động quân sự nào tại đây đều có thể gây chấn động mạnh tới thị trường năng lượng và kinh tế toàn cầu.