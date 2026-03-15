Triều Tiên tập trận pháo phản lực phóng loạt siêu chính xác 600 mm

Triều Tiên đã tiến hành một cuộc tập trận tấn công hỏa lực bằng hệ thống pháo phản lực phóng loạt siêu chính xác cỡ nòng 600mm, trước sự chứng kiến của nhà lãnh đạo Kim Jong Un.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un giám sát cuộc tập trận phóng tên lửa siêu vượt âm tại Bình Nhưỡng ngày 4/1/2026. Ảnh: KCNA

Yonhap dẫn nguồn tin truyền thông nhà nước Triều Tiên ngày 15/3 đưa tin nước này đã tiến hành một cuộc tập trận tấn công hỏa lực bằng hệ thống pháo phản lực phóng loạt siêu chính xác cỡ nòng 600mm, trước sự chứng kiến của nhà lãnh đạo Kim Jong Un.

Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin ngày 14/3, "một phân đội pháo binh tầm xa của Quân đội Nhân dân Triều Tiên ở khu vực phía Tây đã tiến hành một cuộc tập trận tấn công hỏa lực," huy động 12 "hệ thống pháo phản lực phóng loạt siêu chính xác 600 mm và hai đại đội pháo binh."

Trước đó một ngày, quân đội Hàn Quốc đã phát hiện khoảng 10 tên lửa đạn đạo được phóng ra vùng biển phía Đông (Biển Nhật Bản) từ khu vực Sunan, gần thủ đô Bình Nhưỡng.

Các tên lửa này đã bay khoảng 350km và được coi là động thái đáp trả của Bình Nhưỡng đối với cuộc tập trận quân sự chung thường niên đang diễn ra giữa Hàn Quốc và Mỹ.

Ông Kim Jong Un được dẫn lời khẳng định vũ khí này sẽ "ngay lập tức đảm nhận nhiệm vụ thứ hai là phương tiện để tiến hành các đòn tấn công hủy diệt diện rộng" trong trường hợp lực lượng răn đe thất bại trong việc ngăn chặn các thế lực bên ngoài khiêu khích vũ trang hoặc xâm lược Triều Tiên.

Con gái của ông Kim Jong Un, Ju Ae, cũng tháp tùng cha trong quá trình chỉ đạo cuộc tập trận.

Ông Kim Jong Un cho biết đây là cuộc tập trận thường kỳ nhằm kiểm tra thế trận phòng thủ và năng lực răn đe chiến tranh của đất nước, đồng thời nhấn mạnh các cuộc diễn tập tương tự sẽ được tiến hành "thường xuyên" trong tương lai.

KCNA đưa tin các quả rocket đã đánh trúng một mục tiêu trên hòn đảo cách đó khoảng 364,4 km trên biển phía Đông "với độ chính xác 100%" và phô diễn "sức mạnh tàn phá từ đòn tấn công tập trung."

Ca ngợi hệ thống phóng này, ông Kim Jong Un phát biểu: "Không có loại vũ khí chiến thuật nào có thể vượt qua hiệu suất của hệ thống vũ khí này," đồng thời khẳng định "năng lực tấn công hùng hậu của đất nước là để tự vệ".