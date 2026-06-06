Tổng thống Putin tuyên bố chưa thấy lý do để gặp Tổng thống Ukraine

Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa cho hay, ông không thấy lý do gì để gặp nhà lãnh đạo Ukraine Volodymyr Zelensky.

Tổng thống Putin trong một lần ở Saint Petersburg. Ảnh: Gt.

Chia sẻ này được đưa ra đúng một ngày sau khi người đồng cấp Ukraine kêu gọi đàm phán trực tiếp với nguyên thủ Nga.

Phát biểu tại diễn đàn kinh tế thường niên hàng đầu ở St. Petersburg hai ngày sau khi các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine làm rung chuyển thành phố chủ nhà, Putin cho biết ông biết ơn Tổng thống Donald Trump vì những nỗ lực chấm dứt chiến tranh nhưng nhấn mạnh vẫn còn “việc phải làm”.

Trong một bức thư ngỏ hôm 4/6, Tổng thống Ukraine Zelensky đề cập việc nhà lãnh đạo Nga đã có tuổi và xung đột Nga - Ukraine đang giậm chân tại chỗ. Ông nói rằng người Nga đang ngày càng mệt mỏi vì chiến tranh.

Đáp lại, Tổng thống Putin nói ông thấy “không có lý do gì để gặp” ông Zelensky.

“Trước tiên, hãy để các chuyên gia làm việc, tìm ra giải pháp, rồi sau đó chúng ta có thể gặp nhau để ký kết các thỏa thuận”, ông Putin phát biểu trước các quan chức chính phủ, lãnh đạo doanh nghiệp và những người ủng hộ, theo bản dịch do ban tổ chức diễn đàn kinh tế thường niên hàng đầu ở Saint Petersburg cung cấp.

Cũng hôm 4/6, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng “sẽ rất tuyệt” nếu các ông Putin và Zelensky gặp nhau, mặc dù cả hai bên tham chiến đều thừa nhận trọng tâm của Mỹ đã chuyển sang Trung Đông kể từ khi chiến tranh Iran bắt đầu.

Trước lời gợi ý của ông Zelensky rằng tuổi tác “đang bắt đầu ảnh hưởng” đến nhà lãnh đạo Nga, ông Putin tuyên bố rằng “điều quan trọng nhất là liệu ông ấy có khả năng hoạt động hiệu quả, làm tốt công việc của mình hay không”, và một số đồng nghiệp và các nhân vật chính trị khác còn lớn tuổi hơn ông.

Trong khi diễn đàn đang diễn ra, Pháp thông báo rằng Tổng thống Emmanuel Macron, Thủ tướng Anh Keir Starmer và Thủ tướng Đức Friedrich Merz sẽ có cuộc trao đổi với Tổng thống Zelensky tại London vào ngày 7/6.