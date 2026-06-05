Nga và Ukraine cùng phát tín hiệu hòa bình

Các diễn biến mới cho thấy Nga và Ukraine đều đang công khai nhắc đến khả năng đàm phán trực tiếp, dù giữa hai bên vẫn tồn tại khoảng cách lớn về điều kiện hòa bình.

Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu trước đại diện các hãng thông tấn quốc tế bên lề Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg tại Cung điện Constantine ở St. Petersburg (Nga) ngày 4/6. Ảnh: Reuters.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc hỏi đáp kéo dài với đại diện nhiều hãng thông tấn quốc tế bên lề Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg (SPIEF) trong ngày 4/6. Theo RT, khi được hỏi về cuộc xung đột với Ukraine, ông Putin cho biết các đề xuất hòa bình của Tổng thống Trump có thể mở đường chấm dứt giao tranh tại Ukraine, nếu phía Kyiv chấp nhận nhượng bộ.

Ông Putin nói rằng trong khi ông Trump đang bận xử lý cuộc chiến với Iran, Liên minh châu Âu có thể sử dụng ảnh hưởng của mình để “đóng vai trò tích cực, không phải bằng cách cung cấp thêm vũ khí cho Ukraine, mà bằng việc thuyết phục Kyiv chấp nhận các thỏa hiệp đã được thảo luận tại Alaska”.

Ông Putin muốn giữ thỏa thuận với ông Trump

Ông Putin cho biết đã nói rõ với ông Trump từ năm ngoái rằng Moscow sẵn sàng kết thúc cuộc chiến thông qua con đường ngoại giao và tôn trọng những thỏa hiệp đã được thống nhất.

“Chúng tôi mong muốn đạt được thỏa thuận với Ukraine bằng các biện pháp hòa bình. Cụ thể là trên cơ sở những gì đã được thảo luận trong cuộc gặp với Tổng thống Trump tại Alaska hồi tháng 8/2025”, ông Putin nói.

Tổng thống Mỹ Donald Trump bắt tay Tổng thống Nga Vladimir Putin tại căn cứ liên hợp Elmendorf-Richardson ở Anchorage, bang Alaska, Mỹ, ngày 15/8/2025. Ảnh: Reuters.

Ông Putin cũng cho biết Nga đã hoàn toàn kiểm soát vùng Lugansk, cũng như phần lớn các khu vực Donetsk và Zaporizhzhia.

Trong khi Ukraine vẫn yêu cầu thiết lập lệnh ngừng bắn để hai bên có thể tiến hành đàm phán, ông Putin khẳng định “không cần phải ngừng giao tranh mới có thể tiến hành đàm phán”.

Bên cạnh thông điệp mở đường cho ngoại giao, nhà lãnh đạo Nga cũng đưa ra lời cảnh báo quân sự khi cho biết Moscow chưa sử dụng tên lửa siêu vượt âm Oreshnik và vẫn đang đánh giá khả năng triển khai loại vũ khí này trong tương lai. Oreshnik là loại tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân, tầm bắn hơn 5.000 km.

Ông Putin nhấn mạnh bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào với Ukraine cũng phải được ký kết với những đại diện “hợp pháp” của quốc gia này.

Khi được hỏi liệu Tổng thống Volodymyr Zelensky có phải là người đại diện hợp pháp hay không, ông cho rằng đây là vấn đề cần để các chuyên gia pháp lý đánh giá.

“Chúng tôi chỉ có thể ký kết các văn kiện quan trọng như vậy với những người đại diện hoàn toàn hợp pháp, theo đúng nghĩa đầy đủ của từ này”, ông nói.

Theo RT, giới chức Nga cho rằng nhiệm kỳ Tổng thống của ông Zelensky đã kết thúc từ tháng 5/2024.

Trả lời câu hỏi của giới báo chí về tương lai chính trị sau khi nhiệm kỳ hiện tại kết thúc vào năm 2030, ông Putin cho rằng hiện vẫn còn quá sớm để nghĩ đến điều đó. “Tôi thậm chí còn chưa nghĩ tới điều đó vào lúc này”, ông nói.

Ukraine gửi thư ngỏ

Ngày 4/6, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky công bố thư ngỏ gửi Tổng thống Nga Vladimir Putin, đề xuất hai nhà lãnh đạo gặp trực tiếp để đàm phán chấm dứt chiến tranh. Bức thư được công bố đúng thời điểm ông Putin đang tiếp xúc với giới truyền thông tác nghiệp tại Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phát biểu tại cuộc họp báo chung với Tổng thư ký NATO Mark Rutte sau các cuộc hội đàm tại Kyiv (Ukraine) ngày 3/6. Ảnh: Reuters.

Trong thư, ông Zelensky đồng thời cảnh báo Ukraine sẽ tiếp tục chiến đấu nếu không đạt được giải pháp hòa bình.

Ông Zelensky cho rằng phần lớn người dân Nga đã mệt mỏi vì các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái của Ukraine. Ông Zelensky cũng nhấn mạnh rằng không nên chờ đến khi Mỹ quay lại tập trung hoàn toàn vào vấn đề Ukraine, sau khi đã xử lý xong khủng hoảng Iran.

“Chúng tôi thấy rằng Mỹ đang hoàn toàn tập trung vào vấn đề Iran và sẽ là sai lầm nếu chỉ ngồi chờ cho đến khi cuộc chiến ở châu Âu một lần nữa trở thành trọng tâm chú ý. Ukraine đề xuất chấm dứt cuộc chiến này thông qua đối thoại trực tiếp giữa tôi và ông. Tôi đề xuất một cuộc gặp”, nhà lãnh đạo Ukraine nhấn mạnh.

Nhà lãnh đạo Ukraine đề xuất khởi động tiến trình hòa bình bằng một lệnh ngừng bắn toàn diện trong suốt thời gian đàm phán, đồng thời cho rằng Mỹ có đủ khả năng giám sát việc tuân thủ thỏa thuận trên chiến tuyến.

“Nỗ lực tạo ra sự im lặng thực sự là cách tốt nhất để bắt đầu đối thoại với nhau”, ông Zelensky viết.

Ông Zelensky cũng gợi ý cuộc gặp thượng đỉnh có thể được tổ chức tại các địa điểm trung gian như Thụy Sĩ, Thổ Nhĩ Kỳ hoặc các nước Arab.

Ông Zelensky cho rằng hòa bình chỉ có thể đạt được thông qua đối thoại trực tiếp giữa hai nhà lãnh đạo.

Hãng thông tấn nhà nước Nga TASS dẫn lời người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, phía Nga đã tiếp nhận bức thư của ông Zelensky, Tổng thống Putin sẽ được báo cáo về nội dung này.

Các diễn biến mới cho thấy hai bên đều đang công khai nhắc đến khả năng đàm phán trực tiếp, nhưng vẫn tồn tại khoảng cách lớn về điều kiện hòa bình. Trong khi Ukraine kêu gọi ngừng bắn trước rồi mới thương lượng, Nga tiếp tục nhấn mạnh các thỏa hiệp mà Ukraine đến nay vẫn chưa chấp nhận.

Vì vậy, dù tín hiệu đối thoại xuất hiện nhiều hơn, triển vọng đột phá ngoại giao vẫn còn hạn chế.

Kyiv rung chuyển trước hàng chục tên lửa không thể đánh chặn Nga Nga thông báo đã triển khai hàng chục tên lửa Oreshnik - loại vũ khí được cho là không thể đánh chặn - vào Ukraine. Nhiều tiếng nổ được ghi nhận tại thủ đô Kyiv sau mệnh lệnh của Tổng thống Nga Vladimir Putin nhằm đáp trả vụ tấn công trường học khiến 21 người tử vong và 42 người bị thương trước đó.