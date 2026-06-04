Ukraine muốn đàm phán trực tiếp với Nga sau khi phóng 350 UAV

Hàng loạt máy bay không người lái (UAV) của Ukraine đã tấn công nhiều khu vực của Nga, trong đó có thành phố St. Petersburg. Ngay sau động thái, Ukraine tuyên bố sẵn sàng đàm phán.

Tổng thư ký NATO Mark Rutte và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tham dự họp báo ngày 3/6, sau cuộc hội đàm tại Kyiv, Ukraine, trong bối cảnh xung đột với Nga vẫn tiếp diễn. Ảnh: Reuters.

Ngày 3/6, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố sẵn sàng đàm phán trực tiếp với Tổng thống Nga Vladimir Putin thay vì chờ đợi Mỹ tham gia giải quyết mọi xung đột.

Phát biểu trong cuộc họp báo chung với Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Mark Rutte, nhà lãnh đạo Ukraine cho rằng thay vì phải chờ các bên trung gian giải quyết xong xung đột của họ, Ukraine và Nga có thể chủ động xúc tiến đàm phán. Ông Zelensky cũng thừa nhận vấn đề chính đối với Mỹ hiện nay là chiến sự Iran.

Cuộc đàm phán gần đây nhất giữa Nga và Ukraine, do Mỹ làm trung gian, diễn ra vào tháng 2 tại Geneva (Thụy Sĩ).

Ukraine tăng cường tấn công tầm xa bằng UAV

Tuyên bố sẵn sàng đàm phán của Tổng thống Zelensky được đưa ra ngay sau cuộc tập kích bằng hơn 350 máy bay không người lái (UAV) nhằm vào nhiều khu vực của Nga. Sự việc diễn ra chỉ vài giờ trước khi Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg (SPIEF) do Tổng thống Vladimir Putin chủ trì chính thức khai mạc.

Theo CNN, từ đêm 2/6 đến rạng sáng 3/6 theo giờ địa phương, hàng trăm UAV của Ukraine đã nhắm vào nhiều thành phố của Nga. Kyiv tuyên bố đã tập kích nhiều mục tiêu quan trọng trong đợt tấn công quy mô lớn, vươn tới cả khu vực Moscow.

UAV của Ukraine tập kích cơ sở hạ tầng tại St. Petersburg, Nga, trong đêm 2/6 và rạng sáng 3/6. Ảnh: Reuters.

Phía Ukraine tuyên bố đã đánh trúng tàu hộ tống Boiky thuộc Hạm đội Baltic của Nga tại cảng Kronstadt, gần St. Petersburg, cũng như nhiều mục tiêu chiến lược khác.

Tổng thống Ukraine, ông Volodymyr Zelensky, đánh giá các cuộc tấn công tầm xa đã đạt mục tiêu, trong đó có việc nhắm vào cảng dầu St. Petersburg, một đầu mối quan trọng trong hoạt động xuất khẩu nhiên liệu của Nga.

Ngoài St. Petersburg, Ukraine còn tấn công các mục tiêu tại tỉnh Smolensk và Tambov. Tại Smolensk, hai lính cứu hỏa thiệt mạng khi xử lý đám cháy gây ra bởi mảnh vỡ UAV bị bắn hạ. Tại Tambov, một cơ sở được cho là có liên quan đến hoạt động sản xuất vũ khí của Nga bị tấn công.

“Từng bước trong kế hoạch tấn công tầm xa của Ukraine đang được triển khai đúng yêu cầu đặt ra”, ông Volodymyr Zelensky nói.

Phía Ukraine cho biết việc mở rộng các đòn tấn công vào sâu lãnh thổ Nga là một phần chiến lược nhằm gây áp lực lên năng lực quân sự, hậu cần và kinh tế của Moscow.

Trong năm nay, Ukraine nhanh chóng phát triển các dòng UAV tầm trung và tầm xa để tấn công những mục tiêu của Nga, bao gồm cơ sở dầu khí tại Moscow và nhiều địa điểm nằm xa chiến tuyến.

Xung đột leo thang ngay thời điểm khai mạc "Davos của Nga"

Đợt tập kích mới nhất của Ukraine diễn ra đúng thời điểm Nga tổ chức Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg. Ảnh: Reuters.

UAV của Ukraine tấn công cảng dầu St. Petersburg Trong đợt tấn công quy mô lớn bằng hàng trăm UAV của Ukraine nhằm vào lãnh thổ Nga, cảng dầu St. Petersburg đã bị nhắm đến, đây là một đầu mối quan trọng trong hoạt động xuất khẩu nhiên liệu của Nga.

Đợt tập kích mới nhất diễn ra đúng thời điểm Nga tổ chức Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg, sự kiện thường được gọi là “Diễn đàn Davos của Nga”. Theo phía Nga, khoảng 20.000 đại biểu từ hơn 100 quốc gia đã xác nhận tham dự, Tổng thống Vladimir Putin dự kiến có bài phát biểu quan trọng vào cuối tuần.

Theo người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov, Tổng thống Putin sẽ tập trung thảo luận các vấn đề kinh tế bên cạnh những chủ đề chính trị.

Sau cuộc tấn công đêm 2/6, Moscow tiếp tục phát đi cảnh báo về khả năng gia tăng các đòn đáp trả. Ngày 3/6, ông Peskov cảnh báo Nga sẽ có phản ứng “mang tính hệ thống”.

Người phát ngôn Điện Kremlin nhấn mạnh: "Các biện pháp đáp trả của Nga đối với hành vi tấn công từ phía Ukraine đã và đang được triển khai một cách đồng bộ, mang tính hệ thống". Các thông tin chi tiết về phương án phản công cụ thể sẽ thuộc thẩm quyền công bố của Bộ Quốc phòng và chính quyền các địa phương liên quan.

Những tuần gần đây, Moscow và Kyiv đều gia tăng các chiến dịch không kích. Điều này cho thấy xung đột tiếp tục leo thang, bất chấp các nỗ lực ngoại giao.

Mỹ đẩy nhanh gói viện trợ 400 triệu USD cho Ukraine

Trong khi đó, theo TASS, chính quyền Mỹ đang đẩy nhanh quy trình thủ tục để sớm bàn giao gói viện trợ quân sự trị giá 400 triệu USD cho Ukraine. Khoản ngân sách này trước đó đã được Quốc hội Mỹ chính thức phê chuẩn.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio. Ảnh: TASS.

Phát biểu tại phiên điều trần trước Ủy ban Phân bổ Ngân sách Thượng viện ngày 3/6, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio khẳng định thông tin cụ thể về đợt chuyển giao này sẽ được công bố trong thời gian ngắn sắp tới.

Ông Rubio lưu ý: "Trên cương vị Cố vấn An ninh Quốc gia, tôi đã trực tiếp theo dõi quá trình phối hợp liên ngành về vấn đề này. Tôi tin rằng các quyết định triển khai cụ thể sẽ sớm được ban hành".

Người đứng đầu ngành ngoại giao Mỹ đồng thời nhấn mạnh, việc hoàn tất các thủ tục pháp lý và thực hiện bàn giao khí tài cho phía Ukraine tại thời điểm hiện tại là một yêu cầu mang tính cấp bách.

Ngoại trưởng Mỹ Rubio cũng thừa nhận những nỗ lực ngoại giao cho đến nay vẫn chưa đạt được đột phá đáng kể.

Theo ông Rubio, cả Moscow và Kyiv hiện vẫn chưa sẵn sàng đưa ra các nhượng bộ cần thiết để mở đường cho một thỏa thuận hòa bình.

Ông Rubio khẳng định Washington vẫn sẵn sàng hỗ trợ các nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt xung đột, đồng thời cho biết nước này đã dành nhiều nguồn lực ở cấp cao để thúc đẩy tiến trình này trong năm qua.