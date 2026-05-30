Tổng thống Putin giải thích lý do cuộc chiến Ukraine sắp kết thúc

Hôm 29/5, Tổng thống Nga Vladimir Putin giải thích lý do nhận định cuộc chiến Ukraine sắp kết thúc là dựa trên các phân tích về những bước tiến của quân đội Nga trên chiến trường.

Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Astana, Kazakhstan, ngày 29/5/2026. Ảnh: Sputnik.

Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Nga từ chối đưa ra bất kỳ mốc thời gian cụ thể nào cho việc chấm dứt cuộc xung đột.

Ông cũng bác bỏ thông tin phương Tây cho rằng Nga đang chuẩn bị chiến tranh với châu Âu, đồng thời khẳng định đó là những lời dối trá, theo Reuters.

Tuy nhiên ông Putin cảnh báo rằng Nga có khả năng “san phẳng hoàn toàn” bất kỳ quốc gia nào cố gắng tấn công mình.

Ở chiều ngược lại, Kyiv khẳng định sẽ tiếp tục các cuộc tập kích sâu vào lãnh thổ Nga, trước thông tin Nga có thể sắp đánh lớn vào trung tâm ra quyết định ở Ukraine. Chiến dịch bao gồm các cuộc tấn công tầm xa nhắm vào các mục tiêu liên quan đến hệ thống hậu cần và ngành công nghiệp dầu mỏ của Moscow.

"Chúng tôi đang phòng thủ một cách tích cực và điều quan trọng là phải tiếp tục đạt được các mục tiêu đề ra", Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhấn mạnh trong bài phát biểu video đêm muộn.

Rạng sáng 29/5, Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) tuyên bố đã phá hủy một cơ sở tình báo điện tử lớn của Nga tại vùng Krasnodar Krai.

Liên quan tới cáo buộc UAV Nga 'lạc' vào Romania, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng cần làm rõ nguồn gốc chiếc máy bay không người lái (UAV) lao vào tòa nhà chung cư ở Romania trước khi đưa ra các kết luận chính thức.

Phát biểu với các phóng viên tại cuộc họp báo trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới Astana, Kazakhstan ngày 29/5, Tổng thống Putin cho biết ông vừa nhận được thông tin về sự cố UAV 'lạc' vào Romania, do phải tham gia các phiên hội đàm dày đặc suốt cả ngày.

"Ai ở Romania khẳng định đây là máy bay không người lái của Nga?", ông Putin đặt câu hỏi. "Không ai có thể xác định nguồn gốc của bất kỳ chiếc UAV nào cho đến khi một cuộc kiểm tra chuyên môn được tiến hành”.

Người đứng đầu Điện Kremlin lưu ý rằng các UAV của Ukraine trước đây từng được phát hiện tại Phần Lan, Ba Lan và các quốc gia vùng Baltic.

Ông nói thêm: "Phản ứng đầu tiên hoàn toàn giống hệt như bây giờ ở Romania: ‘Ôi không, người Nga đang đến, đó là một cuộc tấn công của Nga!’ Sau đó, chỉ sau một thời gian ngắn, hóa ra vụ việc không liên quan đến các UAV của Nga".

Để làm rõ vụ việc, nhà lãnh đạo Nga gợi ý phía Romania chia sẻ thông tin dữ liệu và chuyển giao các mảnh vỡ cấu thành của chiếc UAV để Moscow có thể tiến hành cuộc điều tra độc lập. "Chỉ khi đó chúng tôi mới có thể đánh giá những gì đã xảy ra", ông kết luận.

Động thái này diễn ra ngay sau khi Romania tuyên bố một UAV nghi của Nga đã lao trúng một tòa nhà chung cư tại nước này trong lúc diễn ra cuộc tấn công nhằm vào quốc gia láng giềng Ukraine.

Sự cố khiến NATO lên tiếng cáo buộc Moscow có hành vi liều lĩnh, đồng thời cam kết sẽ "bảo vệ từng tấc đất của lãnh thổ Đồng minh".

Cùng ngày, theo RT, Tổng thống Nga đã chỉ trích các phương tiện truyền thông phương Tây về cách thức đưa tin liên quan đến vụ tấn công tại Starobelsk.

Ông Putin cáo buộc các hãng thông tấn nước ngoài phớt lờ vụ việc 21 sinh viên Nga bị sát hại và 65 người khác bị thương khi Ukraine tấn công vào một ký túc xá trường cao đẳng ở Starobelsk, nhưng lại tập trung đưa tin sâu rộng về đòn phản công trả đũa của Moscow.

Theo thông tin từ phía Nga, chính quyền nước này đã mời đại diện báo chí quốc tế đến khảo sát hiện trường vụ việc tại Starobelsk. Khoảng 50 nhà báo đến từ 19 quốc gia đã tham gia chuyến thị sát này, tuy nhiên một số hãng truyền thông lớn của phương Tây đã từ chối lời mời xuất hiện tại hiện trường.

Romania cáo buộc UAV Nga rơi trúng tòa chung cư Lực lượng ứng phó khẩn cấp Romania cho biết, vụ nổ từ một UAV nghi của Nga vào ngày 29/5 đã làm bùng phát đám cháy tại một căn hộ tầng 10. Sự việc khiến 70 người phải sơ tán và 2 người được điều trị y tế ngay tại hiện trường.





