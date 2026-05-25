Nga cảnh báo tấn công Kyiv, khuyến cáo người nước ngoài rời đi

Ngày 25/5, Bộ Ngoại giao Nga thông báo Moscow sẽ tiến hành các cuộc tấn công lớn nhằm vào nhiều mục tiêu tại thủ đô Ukraine.

Các tòa nhà tại Ukraine đổ nát sau khi hứng loạt tên lửa Oreshnik, Iskander. Ảnh: Cơ quan Tình trạng Khẩn cấp Quốc gia Ukraine.

Theo RT, Nga khuyến cáo người nước ngoài, các nhà ngoại giao và đại diện tổ chức quốc tế lập tức rời khỏi thủ đô Ukraine và tránh xa các cơ sở quân sự, công nghiệp và chính phủ.

Phía Nga cho biết Lực lượng quân đội nước này sẽ triển khai các đợt tập kích liên tục vào tổ hợp công nghiệp-quân sự của Ukraine tại Kyiv, bao gồm những cơ sở thiết kế, sản xuất, lập trình và chuẩn bị vận hành UAV, cùng các trung tâm chỉ huy và ra quyết định.

"Do các mục tiêu nằm rải rác trên khắp Kyiv, chúng tôi khuyến cáo công dân nước ngoài, bao gồm các nhà ngoại giao và đại diện của các tổ chức quốc tế, lập tức rời thủ đô Ukraine. Đồng thời, chúng tôi cảnh báo người dân địa phương tránh xa các cơ sở hạ tầng quân sự và hành chính", Bộ Ngoại giao Nga thông báo.

Tuyên bố trên được đưa ra vào thứ Hai (25/5), một ngày sau khi Nga thực hiện đợt tấn công quy mô lớn vào Kyiv để đáp trả vụ tập kích bằng máy bay không người lái (UAV) tại khu vực thuộc Lugansk.

Phía Nga cáo buộc vụ pháo kích của Ukraine trước đó vào ký túc xá đã làm ít nhất 21 người thiệt mạng, phần lớn là nữ sinh.

Bộ Ngoại giao Nga chỉ trích mạnh mẽ Ukraine khi nhắm vào khu vực dân cư và dân thường, đồng thời khẳng định Moscow đang điều chỉnh cách tiếp cận đối với chiến sự tại Ukraine.

Tuy nhiên, tại cuộc họp khẩn của Hội đồng Bảo an ngày 24/5, đại sứ Ukraine đã bác bỏ các cáo buộc tấn công dân thường của Moscow. Quân đội Ukraine khẳng định họ đã nhắm vào đơn vị huấn luyện phi công điều khiển drone của Nga trong cuộc tấn công, không phải cơ sở dân sự.