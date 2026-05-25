Căng thẳng Nga - Ukraine tiếp tục gia tăng

Trong khi Kyiv yêu cầu Liên Hợp Quốc họp khẩn về các cuộc oanh tạc dữ dội của Nga vào thủ đô, Moscow ngày 25/5 cáo buộc Ukraine tiếp tục tập kích khiến 6 dân thường thiệt mạng.

Theo Kyiv Independent, Ukraine đang kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) họp khẩn cấp sau các cuộc không kích quy mô lớn của Nga trong đêm 23 - rạng sáng 24/5 nhắm vào khu vực Kyiv.

Cảnh hoang tàn tại Ukraine sau khi hứng loạt tên lửa Oreshnik, Iskander. Ảnh: Cơ quan Tình trạng Khẩn cấp Quốc gia Ukraine, Reuters.

Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha kêu gọi một "phản ứng thích đáng và mạnh mẽ" từ các tổ chức quốc tế.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Nga đã sử dụng tên lửa đạn đạo tầm trung Oreshnik trong trận oanh tạc này, khiến ít nhất 4 người chết và khoảng 100 người bị thương, trong đó Kyiv chịu thiệt hại nặng nề nhất.

Theo ông Zelensky, chiến dịch của Nga có sự tham gia của 600 máy bay không người lái (UAV) và 90 tên lửa các loại, bao gồm 36 tên lửa đạn đạo. Do không phải tất cả tên lửa đạn đạo đều bị đánh chặn, nhiều mục tiêu tại thủ đô đã bị đánh trúng.

Tên lửa đã dội xuống một cơ sở cung cấp nước, thiêu rụi một ngôi chợ, làm hư hại hàng chục tòa nhà chung cư, vài trường học và cả Tòa nhà Chính phủ Ukraine.

Bộ Văn hóa nước này cũng xác nhận Bảo tàng Nghệ thuật Quốc gia Ukraine bị hư hại nghiêm trọng với trần nhà sập và cửa kính vỡ vụn.

Ở phía ngược lại, Bộ Quốc phòng Nga xác nhận đã sử dụng tên lửa Oreshnik và khẳng định đây là đòn trả đũa cho các đợt tập kích trước đó của Ukraine vào "các cơ sở dân sự trên lãnh thổ Nga", bao gồm vụ tấn công một ký túc xá sinh viên ở Lugansk khiến 21 người chết và 42 người bị thương.

Báo RT đăng tài hình ảnh phía Ukraine tấn công vào lãnh thổ Nga. Ảnh: RT.

Tại cuộc họp khẩn của Hội đồng Bảo an do Nga kêu gọi, đại sứ Ukraine đã bác bỏ các cáo buộc tấn công dân thường của Moscow.

Trên đấu trường quốc tế, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron lên án việc Nga sử dụng tên lửa Oreshnik, trong khi Thủ tướng Đức Friedrich Merz gọi đây là một "sự leo thang liều lĩnh". Ngoại trưởng Áo Beate Meinl-Reisinger cùng nhiều nhà lãnh đạo châu Âu khác cũng bày tỏ sự chấn động và khẳng định tiếp tục ủng hộ Kyiv.

Song song với các tranh cãi ngoại giao, xung đột trên thực địa vẫn diễn biến phức tạp. Ngày 25/5, Moscow tiếp tục cáo buộc Kyiv cố tình oanh tạc các vùng biên giới như Belgorod, Bryansk và Donetsk, khiến thêm 6 dân thường thiệt mạng, trong đó có 2 trẻ em.