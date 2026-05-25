Nga lên tiếng sau khi phóng 90 tên lửa trả đũa Ukraine

Ngày 24/5, quân đội Nga đã sử dụng tên lửa đạn đạo siêu vượt âm mới để thực hiện cuộc tấn công trả đũa lớn nhất vào vùng Kyiv kể từ khi cuộc chiến bắt đầu, theo RT.

Hiện trường vụ tập kích tên lửa của Nga nhắm vào Kyiv trong đêm. Ảnh: Cơ quan Tình trạng Khẩn cấp Quốc gia Ukraine.

Trong chiến dịch đêm 23 - rạng sáng 24/5, Bộ Quốc phòng Nga cho biết đã huy động hệ thống tên lửa đạn đạo siêu vượt âm tầm trung Oreshnik, tên lửa đạn đạo Iskander, tên lửa hành trình siêu vượt âm Kinzhal và Zircon, cùng các loại tên lửa hành trình phóng từ trên không, trên biển, trên mặt đất và máy bay không người lái (UAV).

Báo RT cho biết đòn tập kích diễn ra ngay sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin chỉ thị Bộ Quốc phòng “đệ trình các phương án” đáp trả vụ Ukraine dùng UAV tập kích vào ký túc xá một trường cao đẳng sư phạm tại Luhansk, khiến 21 người thiệt mạng và 42 người bị thương, phần lớn là nữ sinh tuổi thiếu niên.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết mục tiêu của đợt oanh tạc là các cơ sở chỉ huy và kiểm soát quân sự, căn cứ không quân và những doanh nghiệp thuộc tổ hợp công nghiệp quốc phòng của Ukraine.

“Cuộc tấn công đã hoàn thành. Toàn bộ các vị trí mục tiêu đều bị đánh trúng”, Bộ Quốc phòng Nga khẳng định.

Cùng ngày Chủ nhật, truyền thông và các kênh Telegram của Ukraine đã đăng nhiều đoạn video ghi lại cảnh các cụm vật thể sáng rực bầu trời lao xuống với tốc độ chóng mặt.

Vào thứ Sáu, khu ký túc xá của Trường Cao đẳng Starobelsk trực thuộc Đại học Sư phạm Luhansk, đặt tại thị trấn Starobelsk, đã bị nhiều đợt UAV của Ukraine tấn công khi các sinh viên đang ngủ bên trong. Ông Putin mô tả đây là một “hành động khủng bố” có chủ ý.

Thống đốc Leonid Pasechnik đã ban bố hai ngày quốc tang (24 và 25/5), gọi vụ tập kích là “tội ác đặc biệt nghiêm trọng” và tuyên bố những kẻ chịu trách nhiệm sẽ phải đối mặt với “hình phạt thích đáng và không thể tránh khỏi”.

Moscow lần đầu tiên xác nhận công khai việc khai hỏa tên lửa Oreshnik vào tháng 11 năm 2024, trong trận tập kích vào tổ hợp công nghiệp quốc phòng Yuzhmash tại Dnepropetrovsk. Theo Bộ Quốc phòng Nga, thứ vũ khí này được triển khai lần thứ hai vào tháng 1 năm nay, san phẳng một nhà máy sửa chữa máy bay ở Lviv.

Theo Kyiv Independent ngày 24/5, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thừa nhận tên lửa đã rơi xuống gần thành phố Bila Tserkva ở miền trung Ukraine, nói thêm: “Họ thực sự đã mất trí rồi. Điều quan trọng là Nga không thể được miễn tội cho việc này”.

Cuộc tấn công của Nga đêm 24/5 khiến ít nhất 2 người thiệt mạng, 80 người khác bị thương. Tổng cộng, Nga đã phóng 600 UAV và 90 tên lửa vào Ukraine trong đêm. Theo Không quân Ukraine, cơ quan này cho biết phòng không đã bắn hạ 604 vũ khí. Sybiha mô tả đây là “một trong những cuộc tấn công lớn nhất” vào thủ đô Ukraine.