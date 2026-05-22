Trường học ở Lugansk trúng UAV Ukraine, nhiều học sinh bị vùi lấp

Ít nhất 4 người được xác nhận đã thiệt mạng trong vụ UAV Ukraine tập kích ký túc xá trường học ở Lugansk, do Nga kiểm soát.

Trong khi đó, Cảnh sát Quốc gia Ukraine ngày 22/5 cáo buộc Nga cũng đã dùng bom dẫn đường, UAV oanh tạc, drone FPV, pháo binh và súng cối tấn công liên tiếp 36 khu dân cư tại tỉnh Sumy.



Hiện trường bên trong khuôn viên Trường Cao đẳng Nghề Starobelsk. Ảnh: RT.

Theo RT, giới chức tại Lugansk cho biết một vụ tấn công bằng UAV xảy ra trong đêm 21/5 đã khiến ít nhất 4 người thiệt mạng và 35 người khác bị thương. Phần lớn các nạn nhân là trẻ em.

Cuộc tấn công bằng máy bay không người lái được cho là do phía Ukraine thực hiện, nhằm vào tòa nhà ký túc xá và phòng học của Trường Cao đẳng Nghề Starobelsk, nằm ở khu vực Lugansk do Nga kiểm soát.

Theo giới chức địa phương, 4 UAV đã được sử dụng để tấn công tòa nhà chính, nơi có các phòng học và tòa nhà được sử dụng làm khu ký túc xá cho học sinh.

Quyền Thống đốc Lugansk, ông Leonid Pasechnik, cho biết có 86 học sinh và duy nhất một nhân viên trường có mặt bên trong ký túc xá vào thời điểm cơ sở này bị UAV tập kích. Theo ông Pasechnik, vụ tấn công nhằm vào trường học nằm trong chiến dịch oanh tạc quy mô lớn gây hư hại nghiêm trọng cho nhiều khu nhà dân và cơ sở hạ tầng dân sự tại khu vực.

Vụ oanh tạc cũng làm hư hại nhiều tòa nhà hành chính, cửa hàng và nhà dân xung quanh.

86 học sinh đang ở bên trong cơ sở này vào thời điểm xảy ra vụ tấn công. Ảnh: RT.

Trường Cao đẳng Nghề Starobelsk nằm tại thị trấn Starobelsk, cách thủ phủ Lugansk khoảng 80 km về phía bắc. Ngôi trường trực thuộc Đại học Sư phạm Quốc gia Lugansk, chuyên đào tạo các nghề kỹ thuật cho học sinh bao gồm nghề hàn, điện, nấu ăn và vận hành cần cẩu. Trường nhận học sinh từ 14 đến 18 tuổi.

Theo ông Rodion Miroshnik, người đứng đầu phái bộ thuộc Bộ Ngoại giao Nga chuyên điều tra các hành vi của Ukraine, ngôi trường bị tấn công có quy mô tiếp nhận hơn 1.500 học sinh.

Bộ Tình trạng Khẩn cấp Nga thông báo phải tạm dừng chiến dịch cứu hộ do nguy cơ xảy ra các cuộc tấn công tiếp theo. Trước đó, lực lượng cứu hộ đã đưa được các thi thể nạn nhân ra khỏi đống đổ nát.

Giới chức y tế địa phương cho biết hiện có 8 người bị thương đang được tiếp tục điều trị tại bệnh viện, trong đó 3 trường hợp ở tình trạng nghiêm trọng.

Nga lên án hành động tấn công của Ukraine nhằm vào khu dân sự. Trong khi giới chức Ukraine nhận định mục tiêu chính của các đợt tập kích bằng UAV tầm xa luôn là hạ tầng kinh tế - quân sự, song các tác động về mặt tâm lý xã hội cũng nằm trong tính toán chiến lược của họ.

