Điện Kremlin thông tin cuộc gặp Tổng thống Nga - Ukraine

Ngày 12/5, Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã chủ trì buổi họp báo tập trung vào việc chấm dứt lệnh ngừng bắn, triển vọng đàm phán Nga-Ukraine và tình hình kinh tế.

Theo hãng TASS, ông Peskov cho biết Nga khẳng định vẫn để ngỏ đối thoại và hoan nghênh các nỗ lực trung gian từ phía Mỹ để giải quyết xung đột.

Phát biểu tại cuộc họp báo ở Điện Kremlin, ông Peskov nhấn mạnh Tổng thống Vladimir Putin sẵn sàng tiếp tục các công việc trong khuôn khổ ba bên (Nga - Mỹ - Ukrane), hay tiếp đón người đồng cấp Ukraine Zelensky tại thủ đô Moscow để tiến hành các cuộc đàm phán vào bất cứ lúc nào.

Điện Kremlin ngày 12/5 tái khẳng định nhận định của Tổng thống Vladimir Putin về việc cuộc xung đột tại Ukraine đang tiến gần đến hồi kết.

Tuy nhiên ông Peskov cũng nhấn mạnh: "Để đưa tiến trình đi đến hồi kết, hiện vẫn còn rất nhiều công việc nền tảng cần phải thực hiện".

Người phát ngôn Dmitry Peskov cho biết: "Những nền tảng đạt được trong tiến trình hòa bình cho phép chúng tôi khẳng định rằng một kết thúc thực sự đang đến gần".

Ông Peskov thông báo lệnh ngừng bắn nhân dịp Ngày Chiến thắng (từ ngày 9 đến 11/5) đã kết thúc. Nga đang tiếp tục chiến dịch quân sự đặc biệt.

Tại cuộc họp báo, ông Peskov cũng thừa nhận nền kinh tế Nga không thể tránh khỏi các biến động toàn cầu, dù chính phủ đang nỗ lực triển khai các biện pháp ứng phó.

Theo ông Peskov, Chính phủ và Hội đồng Bộ trưởng Nga đang thực hiện các bước cần thiết nhằm duy trì sự ổn định kinh tế. Tuy nhiên, Moscow thừa nhận không thể che chắn hoàn toàn nền kinh tế quốc gia khỏi sự sụt giảm chung của thị trường quốc tế - yếu tố đang gây tác động tiêu cực đến hầu hết các nước trên thế giới.

Dù vậy, các chính sách hỗ trợ hiện nay vẫn đem lại kỳ vọng về mức tăng trưởng GDP ổn định. Nga khẳng định sự tự tin vào nền tảng kinh tế vĩ mô và các kế hoạch dài hạn nhằm đảm bảo tốc độ tăng trưởng sẽ tăng dần qua từng năm, dù ở mức khiêm tốn.

Về hoạt động của Hải quân Nga, Điện Kremlin nhận định sự leo thang căng thẳng tại khu vực Biển Baltic trong những tháng gần đây chủ yếu bắt nguồn từ các hoạt động của hải quân NATO thay vì phía Nga.

Ông Peskov khẳng định Hải quân Nga luôn thực hiện nhiệm vụ trên các đại dương theo đúng luật pháp quốc tế và các quy định hàng hải, bao gồm cả nhiệm vụ đảm bảo an ninh và chống hải tặc quốc tế.

Liên quan đến thông tin di chuyển cụ thể của các biên đội tàu chiến, Người phát ngôn Điện Kremlin từ chối cung cấp chi tiết và cho biết đây là lĩnh vực thuộc thẩm quyền xử lý của Bộ Quốc phòng Nga.

Ukraine tuyên bố bắn hạ 90% UAV, 80% tên lửa của Nga

Các quân nhân Ukraine đứng cạnh hệ thống tên lửa chống tăng Javelin. Ảnh: Reuters.

Cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Mykhailo Fedorov cho biết quân đội nước này hiện đánh chặn được khoảng 90% máy bay không người lái (UAV) và gần 80% tên lửa hành trình của Nga.

Theo Kyiv Post, thông tin được ông Fedorov đưa ra trong chuyến thăm Kyiv của Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius. Tại đây, giới chức Ukraine đã giới thiệu các hệ thống phòng không và công nghệ chống UAV cho phía Đức.

Trong bài đăng Telegram ngày 12/5, ông Fedorov xác nhận ông Pistorius đã tới thăm một trận địa phòng không và cơ sở năng lượng tại thủ đô.

Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Đức đã đến Kyiv vào ngày 11/5 trong một chuyến đi bí mật nhằm thảo luận việc mở rộng hợp tác công nghiệp quốc phòng và sản xuất vũ khí chung. Ông Pistorius cho biết Berlin và Kyiv đang chuẩn bị các dự án phát triển UAV tiên tiến, bao gồm các loại có khả năng tấn công sâu vào hậu phương đối phương.

Ông Fedorov khẳng định Đức là đối tác then chốt trong việc củng cố năng lực phòng không của Ukraine, dẫn chứng bằng việc chuyển giao tên lửa Patriot và hỗ trợ thông qua cơ chế PURL do Mỹ và NATO thiết lập. Phía Ukraine cũng đã trình diễn các hệ thống chống UAV Shahed, bao gồm các tổ hỏa lực cơ động và công nghệ gây nhiễu chuyên biệt.

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Mykhailo Fedorov. Ảnh: Reuters.

Ông Fedorov cho biết mùa đông vừa qua, Ukraine chứng kiến số cuộc tấn công bằng UAV tăng gấp đôi. Ước tính, trong những tháng mùa đông vừa qua, có hơn 1.000 tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình cùng khoảng 27.000 UAV Shahed phóng về phía Ukraine.

Dù Ukraine đã cải thiện đáng kể tỷ lệ đánh chặn UAV và tên lửa hành trình, ông Fedorov cho biết tên lửa đạn đạo vẫn là thách thức lớn. Quỹ đạo bay phức tạp của tên lửa đạn đạo khiến việc đánh chặn thành công là điều không đơn giản.

Trước đó, Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha đã phát biểu bên lề cuộc họp các ngoại trưởng Liên minh châu Âu tại Brussels rằng, Ukraine đã vượt qua mùa đông khó khăn nhất với vị thế quân sự vững chắc hơn, tiền tuyến ổn định hơn, hệ thống phòng không hiện đánh chặn được “tới 90%” UAV.

“Trên chiến trường, chúng tôi đã ổn định được tiền tuyến. Hiện chúng tôi cũng đang ở vị thế có thể kiểm soát bầu trời”, ông Sybiha nói.

Mặt khác, Ukraine cũng thừa nhận Nga đang không ngừng cải tiến vũ khí, tạo nên những thách thức đối với lá chắn phòng không của Ukraine.

Chẳng hạn, với tên lửa hành trình Kh-101, Nga đã nâng cấp thiết kế tên lửa ít nhất 4 lần kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine.