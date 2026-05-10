Tổng thống Putin nói xung đột Nga - Ukraine 'đang đi đến hồi kết'

  • Chủ nhật, 10/5/2026 06:52 (GMT+7)
Tổng thống Putin ngày 9/5 phát biểu rằng cuộc xung đột tại Ukraine đang “đi đến hồi kết”, chỉ vài giờ sau lễ duyệt binh kỷ niệm 81 năm Ngày Chiến thắng ở Moscow.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Reuters

“Tôi nghĩ rằng vấn đề này đang đi đến hồi kết”, ông Putin nói với các phóng viên về cuộc xung đột Nga - Ukraine, cuộc xung đột đẫm máu nhất tại châu Âu kể từ sau Thế chiến II. Nhà lãnh đạo Nga cũng cho biết ông sẵn sàng đàm phán về các cơ chế an ninh mới cho châu Âu và đối tác đàm phán mà ông ưu tiên là cựu Thủ tướng Đức Gerhard Schroeder.

Chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine năm 2022 đã làm bùng phát cuộc khủng hoảng nghiêm trọng nhất trong quan hệ giữa Nga và phương Tây kể từ Khủng hoảng tên lửa Cuba năm 1962 - thời điểm thế giới từng lo ngại nguy cơ chiến tranh hạt nhân.

Điện Kremlin trước đó cho biết các cuộc đàm phán hòa bình do chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump thúc đẩy hiện bị tạm dừng. Ông Putin nhiều lần tuyên bố Nga sẽ tiếp tục chiến đấu cho đến khi hoàn thành toàn bộ các mục tiêu quân sự trong chiến dịch đặc biệt tại Ukraine.

Phát biểu tại Điện Kremlin, ông Putin tiếp tục đưa ra quan điểm về nguyên nhân dẫn tới xung đột, đồng thời chỉ trích các lãnh đạo phương Tây theo chủ nghĩa “toàn cầu hóa”. Ông cho rằng phương Tây từng cam kết NATO sẽ không mở rộng về phía Đông sau khi Bức tường Berlin sụp đổ năm 1989, nhưng sau đó lại tìm cách đưa Ukraine vào quỹ đạo của Liên minh châu Âu.

Những phát biểu này được đưa ra chỉ vài giờ sau lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng 9/5 kỷ niệm chiến thắng của Liên Xô trước phát xít Đức trong Thế chiến II. Sự kiện thường niên này nhằm tưởng niệm khoảng 27 triệu công dân Liên Xô thiệt mạng trong cuộc chiến.

Khác với những năm trước, thay vì các tên lửa đạn đạo liên lục địa, xe tăng và hệ thống tên lửa diễu hành qua Quảng trường Đỏ, năm nay Nga trình chiếu video khí tài quân sự đang tác chiến trên các màn hình lớn đối diện bức tường của Điện Kremlin.

Kiều Anh/VOV.VN

    Vladimir Vladimirovich Putin là một chính trị gia người Nga và là cựu Thủ tướng của Liên bang Nga, là Tổng thống thứ hai của Nga từ 7 tháng 5 năm 2000 cho đến 7 tháng 5 năm 2008, và một lần nữa, là Tổng thống thứ bốn của Nga từ 7 tháng 5 năm 2012.

    • Ngày sinh: 7/10/1952
    • Vợ: Lyudmila Putina (đã ly hôn)
    • Con: 2
    • Chiều cao: 1.7m

  • Mỹ

    Mỹ
    • Thủ đô: Washington, D.C.
    • Diện tích: 9.833.520 km²
    • Dân số: 325,72 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 19.390 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: USD
    • Mã điện thoại: +1
    • Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Quân đội Mỹ cho biết tiêm kích của Mỹ đã vô hiệu hóa hai tàu chở dầu treo cờ Iran trong ngày 9/5 bằng cách phóng đạn với độ chính xác cao vào ống khói chứ không đánh chìm tàu.

Người dân Nam Á và Đông Nam Á đang phải học cách thích nghi với cuộc sống ít sử dụng điều hòa hơn, khi xung đột tại Iran làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng năng lượng.

