Tổng thống Trump gửi các điều khoản cứng rắn hơn tới Iran

Theo một quan chức Mỹ, các sửa đổi mà Tổng thống Trump đưa ra đối với dự thảo thỏa thuận được cho là nhằm đẩy nhanh tiến trình đàm phán bằng cách gia tăng sức ép lên Iran.

Các quan chức Mỹ cho biết Tổng thống Donald Trump đã siết chặt các điều khoản trong khuôn khổ thỏa thuận tiềm năng nhằm chấm dứt cuộc xung đột với Iran và đã chuyển những đề xuất sửa đổi này tới Tehran để xem xét. Hiện chưa rõ những thay đổi cụ thể nào đã được đưa vào văn bản dự thảo thỏa thuận.

Theo 3 quan chức am hiểu vấn đề, ông Trump bày tỏ quan ngại về một số nội dung trong thỏa thuận có thể dẫn đến việc giải phóng các tài sản bị phong tỏa của Iran. Hai quan chức cho biết, Tổng thống Mỹ từ lâu đã chỉ trích người tiền nhiệm là cựu Tổng thống Barack Obama, vì từng chấp thuận một cơ chế tương tự trong thỏa thuận hạt nhân được ký kết hơn một thập kỷ trước nhằm hạn chế chương trình hạt nhân của Iran.

Một quan chức khác tiết lộ, ông Trump cũng tỏ ra không hài lòng trước việc Iran mất quá nhiều thời gian để phản hồi các đề xuất từ phía Mỹ. Các đề xuất này được xây dựng thông qua các kênh trung gian, trong đó có sự tham gia của Pakistan.

Cũng theo quan chức này, những sửa đổi do ông Trump đưa ra - được mô tả là một đề xuất mới với các điều kiện cứng rắn hơn có thể nhằm thúc đẩy tiến trình đàm phán bằng cách gia tăng sức ép để Iran chấp nhận khuôn khổ thỏa thuận đã được chuyển tới Lãnh tụ Tối cao Iran, ông Mojtaba Khamenei, để xem xét phê chuẩn. Tuy nhiên, việc tiếp cận Lãnh tụ tối cao được cho là không dễ dàng. Do đó, bất kỳ thay đổi nào với văn kiện này đều có thể khiến tiến trình bị kéo dài thêm.

Ngày 29/5, Tổng thống Trump đã dành hai giờ họp với các cố vấn cấp cao tại Phòng Tình huống để thảo luận về khả năng chấm dứt cuộc chiến. Tuy nhiên, cuộc họp kết thúc mà không có bất kỳ tuyên bố chính thức nào được đưa ra.

Theo các nguồn tin, khuôn khổ thỏa thuận đang được thảo luận sẽ dẫn tới việc chấm dứt chiến dịch quân sự của Mỹ và Israel nhằm vào Iran. Đổi lại, Tehran sẽ dỡ bỏ lệnh phong tỏa đối với eo biển Hormuz, tuyến hàng hải chiến lược có vai trò đặc biệt quan trọng đối với hoạt động vận chuyển dầu mỏ và khí đốt toàn cầu. Eo biển Hormuz vốn vẫn mở cửa cho hoạt động thương mại trước khi chiến dịch không kích Iran bắt đầu vào ngày 28/2.

Một số vấn đề phức tạp và nhạy cảm nhất, bao gồm tương lai của chương trình hạt nhân Iran, sẽ chưa được giải quyết trong giai đoạn hiện nay mà được để lại cho các vòng đàm phán tiếp theo.