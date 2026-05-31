Nhật Bản mở rộng hợp tác quốc phòng tại châu Á - Thái Bình Dương

Ngày 31/5, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản khẳng định Nhật Bản “quyết tâm” đảm nhận vai trò mới trong hợp tác quốc phòng tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Shinjiro Koizumi phát biểu tại Đối thoại Shangri-La ở Singapore ngày 31/5. Ảnh: Reuters.

Phát biểu trong ngày làm việc cuối cùng của Đối thoại Shangri-La tại Singapore ngày 31/5, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Shinjiro Koizumi khẳng định Tokyo quyết tâm đóng vai trò tích cực hơn trong các nỗ lực hợp tác quốc phòng tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương, đồng thời tăng cường năng lực răn đe trước những thách thức an ninh ngày càng phức tạp.

Theo Reuters, thông điệp này được đưa ra trong bối cảnh Nhật Bản đang thúc đẩy những thay đổi lớn trong chính sách quốc phòng. Tháng 4 vừa qua, Tokyo công bố đợt cải cách sâu rộng đối với các quy định xuất khẩu thiết bị quốc phòng, được xem là bước điều chỉnh đáng chú ý nhất trong nhiều thập kỷ.

Theo các quy định mới, Nhật Bản nới lỏng các hạn chế đối với hoạt động bán vũ khí ra nước ngoài, mở đường cho việc xuất khẩu tàu chiến, tên lửa và nhiều loại khí tài quân sự khác.

Trong bài phát biểu, ông Koizumi cũng bày tỏ quan ngại về xu hướng gia tăng nhanh chóng năng lực quân sự của một số bên nhưng thiếu sự minh bạch cần thiết.

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản, cách tiếp cận đối ngoại và các hoạt động quân sự của một số quốc gia đang làm dấy lên những lo ngại nghiêm trọng đối với Nhật Bản cũng như cộng đồng quốc tế.

Bên cạnh đó, ông Koizumi bác bỏ các cáo buộc cho rằng Nhật Bản đang quay trở lại con đường quân phiệt.

“Có quốc gia sở hữu kho vũ khí hạt nhân khổng lồ và các máy bay ném bom chiến lược. Nhật Bản không có bất kỳ loại vũ khí nào như vậy, nhưng lại bị gắn mác là theo đuổi chủ nghĩa quân phiệt mới. Chúng ta hãy suy nghĩ thử xem”, ông nói.

Nhấn mạnh lập trường của Tokyo trong bối cảnh tình hình thế giới ngày càng phức tạp, ông Koizumi khẳng định kể từ sau Thế chiến II, Nhật Bản luôn tuân thủ luật pháp quốc tế, bao gồm Hiến chương Liên Hợp Quốc, đồng thời nỗ lực duy trì và củng cố một trật tự quốc tế tự do, rộng mở.

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản cũng cho biết ông cảm thấy "đáng tiếc" khi không thể có cuộc gặp với người đồng cấp Trung Quốc bên lề Đối thoại Shangri-La, diễn đàn an ninh hàng đầu châu Á.

“Tuy nhiên, chúng tôi luôn để ngỏ cánh cửa đối thoại. Tôi cam kết tiếp tục trao đổi với các quốc gia vì hòa bình và ổn định của khu vực cũng như của thế giới”, ông Koizumi nói.