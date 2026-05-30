Bài phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm truyền cảm hứng mạnh mẽ

Lần đầu tiên tham dự và có bài phát biểu đề dẫn tại Đối thoại Shangri-La - diễn đàn an ninh hàng đầu châu Á, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhận được đánh giá tích cực.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu dẫn đề tại Đối thoại Shangri-La tối 29/5 tại Singapore. Ảnh: Reuters.

Đánh giá cao bài phát biểu đề dẫn đầy cảm hứng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đối thoại Shangri-La, Tổng thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhận định, bài phát biểu đã phát đi thông điệp chính trị rất rõ ràng, rằng tất cả các quốc gia cần chung tay giải quyết những thách thức và khủng hoảng hiện nay.

Trong đó, trọng tâm là việc tháo gỡ cuộc khủng hoảng về niềm tin chiến lược và trật tự quốc tế, đồng thời thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN trong việc giải quyết các vấn đề khu vực và toàn cầu. Đặc biệt, vị thế và đóng góp của Việt Nam đã được nhấn mạnh một cách nổi bật: “Tôi nghĩ vai trò của Việt Nam là không thể thiếu đối với hòa bình, an ninh và sự ổn định của khu vực. Đóng góp này càng quan trọng khi chúng ta vừa theo đuổi mục tiêu thịnh vượng, vừa phải giải quyết các thách thức mới nổi, đặc biệt là cuộc khủng hoảng năng lượng hiện nay”- Tổng thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhấn mạnh.

Đồng quan điểm trên, Tiến sĩ Bastian Giegerich, Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Điều hành Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (IISS), cho rằng bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm diễn ra vào thời điểm cục diện khu vực và thế giới đang đối mặt với nhiều biến động khó lường.

Tổng thư ký ASEAN Kao Kim Hourn trả lời phỏng vấn phóng viên VOV bên lề hội nghị. Ảnh: VOV.

Theo ông, Việt Nam đang vươn lên mạnh mẽ như một chủ thể chiến lược. Vì vậy, cộng đồng quốc tế đều rất quan tâm và mong muốn tìm hiểu phương thức Việt Nam hợp tác cùng các đối tác để duy trì sự ổn định, an ninh và thịnh vượng tại châu Á - Thái Bình Dương cũng như trên thế giới.

Tiến sĩ Bastian Giegerich nhấn mạnh thêm: "Việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đảm nhiệm đồng thời hai trọng trách cao nhất đã tạo nên một vị thế chính trị cực kỳ mạnh mẽ. Đây là nền tảng vững chắc để định hình và đưa ra những quyết sách đối ngoại, an ninh mang tính chiến lược, nâng tầm vóc mới cho Việt Nam. Trong bối cảnh đó, bài phát biểu tại Đối thoại Shangri-La chính là dấu mốc quan trọng để tiếp tục cụ thể hóa những mục tiêu toàn cầu của đất nước dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm".

Tổng Giám đốc IISS nhắc nhớ cột mốc Việt Nam vừa kỷ niệm 30 năm gia nhập ASEAN (1995 - 2025). Một trong những dấu ấn ngoại giao quốc phòng nổi bật chính là việc Việt Nam, trên cương vị Chủ tịch ASEAN 2010, đã khởi xướng thành công cơ chế Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng (ADMM+).

Chính những thành tựu đó đã và đang giúp Việt Nam củng cố vững chắc niềm tin, nhận được sự ủng hộ rộng rãi không chỉ từ các quốc gia thành viên ASEAN mà còn từ các cường quốc hàng đầu thế giới.