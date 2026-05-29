Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu dẫn đề tại Đối thoại Shangri-La

|
Tối 29/5 tại Singapore, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có bài phát biểu dẫn đề quan trọng tại Đối thoại Shangri-La 2026, đánh dấu lần đầu tiên lãnh đạo cao nhất của Đảng và Nhà nước Việt Nam đảm nhiệm vai trò này tại diễn đàn an ninh uy tín hàng đầu châu Á. Ảnh: Reuters.
|
Đây cũng được xem là bài phát biểu trọng tâm của Đối thoại Shangri-La năm nay, thu hút sự quan tâm đặc biệt của giới hoạch định chính sách, chuyên gia an ninh và cộng đồng quốc tế. Ảnh: IISS.
|
Theo Tổng giám đốc kiêm Giám đốc điều hành Viện Nghiên cứu chiến lược quốc tế (IISS) Bastian Giegerich, trong những tháng đầu trên cương vị người đứng đầu Nhà nước Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã thể hiện cam kết chia sẻ quan điểm của Việt Nam với tư cách một quốc gia chiến lược đang nổi lên, đồng thời tham gia đối thoại với các nhà hoạch định chính sách quốc phòng hàng đầu thế giới. “Chúng tôi rất vinh dự khi Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã chọn Đối thoại Shangri-la lần thứ 23 của IISS làm diễn đàn để thực hiện điều này”, ông Bastian Giegerich nhấn mạnh. Ảnh: Reuters.
|
Theo Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường, việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm được mời phát biểu dẫn đề cho thấy cộng đồng quốc tế ngày càng đánh giá cao vai trò, vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế, cũng như vai trò và uy tín của người đứng đầu Đảng, Nhà nước Việt Nam. Ảnh: Reuters.
|
Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Cường cũng cho rằng sự kiện này đồng thời phản ánh sự quan tâm của thế giới đối với đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, vì hòa bình, hợp tác và phát triển của Việt Nam trong bối cảnh môi trường chiến lược khu vực và toàn cầu tiếp tục biến động sâu sắc. Ảnh: Reuters.
|
Bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước truyền tải thông điệp và quan điểm của Việt Nam về cách thức ứng phó các thách thức chiến lược, đóng góp vào việc duy trì hòa bình, ổn định và phát triển bền vững trong cấu trúc khu vực đang định hình. Ảnh: Reuters.
|
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trả lời một số câu hỏi của đại biểu tham dự Đối thoại Shangri-La lần thứ 23. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.
|
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến dự Đối thoại Shangri-La lần thứ 23. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.
|
Đại sứ Việt Nam tại Singapore Trần Phước Anh cũng cho rằng sự kiện Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm được mời phát biểu dẫn đề phản ánh sự quan tâm và đánh giá cao của ban tổ chức cũng như cộng đồng quốc tế đối với vai trò ngày càng nổi bật của Việt Nam. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN
|
Theo Đại sứ, đây là cơ hội để thế giới lắng nghe tiếng nói, quan điểm và cách tiếp cận của Việt Nam đối với các vấn đề quốc phòng - an ninh trong khu vực và toàn cầu. Đồng thời, đây cũng là dịp để lãnh đạo cấp cao Việt Nam truyền tải thông điệp về đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa; khẳng định Việt Nam là bạn bè, đối tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế. Ảnh: Reuters.
|
Đối thoại Shangri-La 2026 diễn ra từ ngày 29 đến 31/5, quy tụ hơn 550 đại biểu đến từ 44 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có 54 bộ trưởng và quan chức cấp cao phụ trách quốc phòng - an ninh. Chương trình nghị sự gồm 6 phiên toàn thể cùng 3 phiên chuyên đề tập trung vào các vấn đề chiến lược nổi bật của khu vực và thế giới. Trong ảnh là Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth lắng nghe bài phát biểu dẫn đề của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Ảnh: Reuters.
|
Diễn đàn năm nay có sự tham dự của nhiều lãnh đạo và quan chức quốc tế đáng chú ý như Thủ tướng Singapore Lawrence Wong (đeo kính), Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Shinjiro Koizumi, Tổng thống José Ramos-Horta, Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Qatar Sheikh Saoud bin Abdulrahman Al Thani, Tổng Thư ký Tổ chức Hợp tác Thượng Hải Nurlan Yermekbayev. Ảnh: Reuters.
Lý giải vận mệnh của các nền kinh tế
Mục Thế giới giới thiệu cuốn “Quốc gia thăng trầm: Lý giải vận mệnh của các nền kinh tế” được NXB Thế giới cho ra mắt vào năm 2018. Tác phẩm làm rõ sự phát triển và đi xuống của nền kinh tế thế giới từ cuối thập niên 1990 đến đầu những năm 2000. Cuốn sách vạch ra 10 quy luật để nhận diện về chu kỳ kinh tế dẫn đến vận mệnh tăng trưởng hay suy thoái của một quốc gia.> Độc giả có thể xem thêm tại đây.