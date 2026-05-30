Trung Quốc tăng cường dự trữ vàng

Ngân hàng trung ương Trung Quốc cho biết dự trữ vàng của nước này đã tăng liên tiếp trong 18 tháng.

Theo Hội đồng Vàng Thế giới, Trung Quốc được cho sẽ tiếp tục bổ sung vàng vào kho dự trữ, trong bối cảnh các ngân hàng trung ương tại những nền kinh tế mới nổi đang tìm đến kim loại quý này để đa dạng hóa tài sản dự trữ.

“Chúng tôi dự đoán các ngân hàng trung ương, bao gồm cả Trung Quốc, sẽ tiếp tục gia tăng lượng vàng nắm giữ, dù tốc độ mua vào có thể khác nhau”, Joe Cavatoni, chiến lược gia thị trường cấp cao, đồng thời là người đứng đầu chính sách công của hội đồng, cho biết.

Theo Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC), vào cuối tháng trước, dự trữ vàng của nước này đạt 74,64 triệu ounce troy (khoảng 2.322 kg), tăng thêm 260.000 ounce so với tháng 3. Đây là tháng tăng thứ 18 liên tiếp.

Trong khi đó, Mỹ hiện nắm giữ 261,48 triệu ounce troy trong kho dự trữ - mức lớn nhất thế giới. Con số này không thay đổi trong những quý gần đây, theo dữ liệu từ Bộ Tài chính và Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Ông Cavatoni cho rằng xu hướng này không nên bị xem là quá trình “phi USD hóa”. Theo ông, mua thêm vàng là “cơ hội để các nước đa dạng hóa tài sản dự trữ ngoài đồng USD, bởi hiện không có nhiều lựa chọn khả thi”.

Hôm 27/5, ông cũng cho biết nhu cầu vàng đang được hỗ trợ bởi những lo ngại mang tính cấu trúc, như mức nợ ngày càng tăng tại các nền kinh tế phát triển và sự suy giảm sức mua của các đồng tiền pháp định.

Ông lấy Thổ Nhĩ Kỳ làm ví dụ, khi quốc gia này đang sử dụng dự trữ vàng để hỗ trợ xử lý thâm hụt tài khoản vãng lai và ổn định giá trị đồng nội tệ.

Các nhà đầu tư cá nhân và tổ chức Trung Quốc cũng đã thúc đẩy nhu cầu toàn cầu mạnh mẽ đối với những quỹ ETF vàng trong năm nay.

Trong 4 tháng đầu năm, Trung Quốc dẫn đầu thế giới về dòng vốn đổ vào các quỹ ETF vàng, thu hút khoảng 9 tỷ USD - cao hơn gấp đôi mức 3,6 tỷ USD của Ấn Độ, quốc gia đứng thứ hai.

Thụy Sĩ và Anh lần lượt ghi nhận dòng vốn vào 1,9 tỷ USD , trong khi Mỹ rút ròng 1,3 tỷ USD .

Ông Cavatoni cho rằng xu hướng này phản ánh vai trò của vàng như “công cụ đa dạng hóa rất mạnh, đặc biệt tại các thị trường mà bất động sản hoặc các tài sản thực khác hoạt động không hiệu quả”.

Ông cũng cho biết giới đầu tư trẻ tại Trung Quốc đang dần chuyển từ mua trang sức sang đầu tư vào ETF vàng, vàng miếng và vàng xu.

Theo ông, các nhà đầu tư tại Trung Quốc đại lục và Hong Kong đã trở thành lực lượng đáng kể trên thị trường vàng toàn cầu và Hội đồng Vàng Thế giới đang theo dõi sát xu hướng này.

Nhu cầu vàng tại Trung Quốc vẫn duy trì mạnh bất chấp đồng USD tăng giá và Fed nhiều khả năng sẽ giữ lãi suất ổn định. Trong khi đó, các nhà đầu tư phương Tây lại giảm mua vàng do lãi suất cao khiến tiền mặt và trái phiếu trở nên hấp dẫn hơn.