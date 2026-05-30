NATO ra cảnh báo sau vụ UAV nghi của Nga đánh trúng tòa nhà Romania

NATO đã ra tuyên bố sẵn sàng bảo vệ “từng tấc đất”, sau khi một UAV nghi của Nga lao vào khu chung cư tại Romania - quốc gia thành viên liên minh này.

Ngày 29/5, Tổng thư ký NATO Mark Rutte cho biết liên minh này "sẵn sàng bảo vệ từng tấc đất" lãnh thổ của các đồng minh. Tuyên bố này được đưa ra sau khi một thiết bị bay không người lái (UAV) nghi của Nga lao vào tòa nhà chung cư ở Romania - quốc gia thành viên NATO, Guardian đưa tin.

Sau cuộc họp của Hội đồng Quốc phòng Tối cao ngày 29/5, Tổng thống Romania Klaus Iohannis thông báo nước này quyết định đóng cửa Tổng lãnh sự quán Nga tại thành phố Constanta.

Phản ứng trước động thái này, hãng thông tấn nhà nước TASS dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định Moscow sẽ nhanh chóng đưa ra biện pháp đáp trả quyết định trên của phía Romania.

Bộ Quốc phòng Romania cho biết radar phòng không của họ phát hiện UAV xâm nhập không phận nước này khi Nga tiến hành cuộc tập kích vào Ukraine trong đêm 28/5, rạng sáng 29/5.

Nga bác bỏ thông tin cho rằng UAV Nga liên quan vụ việc và gọi các cáo buộc là “vô căn cứ”. "Cần phải xác định xem đó là thiết bị bay không người lái của ai", Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev nhấn mạnh.

Ông nói thêm các nước châu Âu cung cấp vũ khí, linh kiện và thông tin tình báo được sử dụng trong những cuộc tấn công trên lãnh thổ Nga, đòng thời cho rằng giới lãnh đạo châu Âu phải chịu trách nhiệm về hậu quả của cuộc xung đột.

Một tòa chung cư bị hư hại tại Galati, Romania vào ngày 29/5. Ảnh: Reuters.

Không đủ thời gian bắn hạ

Một UAV được cho đã lao xuống tòa chung cư ở miền Đông Romania, gần biên giới Ukraine, hôm 29/5, khiến hai người bị thương, RT dẫn thông tin từ lực lượng cứu hộ.

Theo cơ quan ứng phó khẩn cấp địa phương, chiếc UAV mang chất nổ đã đâm vào tầng 10 của tòa nhà, gây ra hỏa hoạn. Khoảng 70 cư dân đã được sơ tán.

Catalin Sion, người phát ngôn lực lượng cứu hộ Galati, cho biết hai người nhập viện với vết thương nhẹ, trong khi hai người khác được chăm sóc y tế do hoảng loạn.

Lực lượng cứu hỏa, cảnh sát và đội rà phá bom mìn đã có mặt tại hiện trường sau đó.

Một đoạn video lan truyền trên mạng xã hội được cho là ghi lại khoảnh khắc vụ tấn công xảy ra.

Bộ Quốc phòng Romania ra tuyên bố cho rằng thiết bị bay không người lái có nguồn gốc từ Nga và từng tham gia các cuộc tấn công tại Ukraine. Nga bác bỏ các cáo buộc.

Trước khi vụ việc xảy ra, quân đội Romania được cho đã triển khai hai tiêm kích F-16 và trực thăng để giám sát. Phi công cũng được phép bắn hạ mục tiêu. Tuy nhiên, họ "không đủ thời gian" bắn hạ UAV trước khi nó rơi xuống tòa chung cư.

"Chúng tôi chỉ có 4 phút. Khoảng thời gian này rất ngắn", tướng Gheorghe Maxim thuộc Bộ Tư lệnh Liên quân Romania giải thích trong cuộc họp báo khi được hỏi vì sao tiêm kích không khai hỏa để bắn hạ UAV.

Tổng thống Romania Nicusor Dan cũng cho hay quyết định không cho tiêm kích F-16 khai hỏa được đưa ra "vì không đủ điều kiện cần thiết để phá hủy UAV mà không gây nguy hiểm đáng kể cho dân thường".

Sau sự việc, ông đã triệu tập cuộc họp khẩn của Hội đồng Quốc phòng Tối cao Romania, trong khi Bộ Ngoại giao nước này triệu Đại sứ Nga tới làm việc.

“Chúng tôi sẽ chính thức thông báo về những hậu quả UAV gây ra, cũng như các bước đi tiếp theo ở cấp độ châu Âu liên quan các gói trừng phạt”, Ngoại trưởng Romania Oana Țoiu viết trên mạng xã hội X.

Bộ Ngoại giao Romania cho biết đã đề nghị NATO đẩy nhanh việc chuyển giao các hệ thống chống UAV, đồng thời ám chỉ nước này có thể kích hoạt Điều 4 của Hiệp ước NATO. Cơ chế này cho phép khởi động các cuộc thảo luận chính thức trong tổ chức về những mối đe dọa an ninh đối với Romania.

Bộ Quốc phòng Romania cũng mô tả vụ việc là “sự leo thang nghiêm trọng".

Lo ngại xung đột vượt biên

Vụ UAV rơi xuống Romania là ví dụ mới nhất cho thấy xung đột Nga - Ukraine có thể lan ra và ảnh hưởng khu vực.

Trước đó, vào tháng 4, giới chức nước này cho biết một UAV đã làm hư hại ngôi nhà và cột điện gần thành phố Galati.

Tuy nhiên, Moscow bác bỏ cáo buộc, cho rằng không có bằng chứng rõ ràng cho thấy các UAV đó thuộc Nga.

Hôm 29/5, một thiết bị bay không người lái, cũng được cho làm hư hại tàu chở hàng thuộc sở hữu của Thổ Nhĩ Kỳ khi đang di chuyển từ vùng Odessa (Ukraine) tới Thổ Nhĩ Kỳ trong đêm, theo Türkiye Today.

Lính cứu hỏa dập lửa trên tàu chở hàng ANT thuộc sở hữu của Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 29/5. Ảnh: Facebook/navy.mil.gov.ua.

Vụ việc khiến hai thủy thủ bị thương và gây cháy trên tàu, giới chức Ukraine cho biết hôm 29/5.

Theo bài đăng của Hải quân Ukraine, con tàu mang tên ANT, treo cờ Vanuatu, đang vận chuyển hàng hóa từ một cảng ở tỉnh Odessa thì bị tấn công trong đêm 28/5, rạng sáng 29/5.

Cuộc tấn công đánh trúng phần thượng tầng của con tàu, khiến hỏa hoạn bùng phát. Đám cháy nhanh chóng được khống chế, trong khi hai thủy thủ bị thương được tàu của Hải quân Ukraine sơ tán và đưa tới cơ sở y tế, theo thông báo.

Theo dữ liệu từ MarineTraffic, ANT là tàu chở hàng tổng hợp dài gần 100 mét, trong những năm gần đây hoạt động trên các tuyến thương mại Biển Đen và Địa Trung Hải.

Hôm 28/5, 3 tàu chở dầu cũng bị thiết bị bay không người lái tấn công gần bờ biển phía bắc Thổ Nhĩ Kỳ. Hiện chưa bên nào nhận trách nhiệm.