Biến số mới trong cuộc chiến ở Trung Đông

Trong cuộc xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran, tỷ lệ nữ quân nhân thiệt mạng và bị thương tăng cao hơn đáng kể so với những cuộc chiến trước.

Tổng thống Donald Trump trong lễ tiễn biệt 6 quân nhân Mỹ thiệt mạng tại Kuwait. Ảnh: Reuters.

Năm 2023, Greg Pruitt đã dành tặng vợ mình - Ashley - món quà bất ngờ trước khi rời căn cứ không quân Altus (Oklahoma) để chuyển đến đơn vị mới.

Với họ, Altus là mảnh đất của những cột mốc lớn: Nơi sự nghiệp quân ngũ của Ashley thăng tiến, và cũng là nơi tình yêu của họ chớm nở sau khi Greg lấy đủ can đảm để ngỏ lời hẹn hò.

Vì vậy, Greg đã sắp xếp buổi chụp ảnh gia đình cùng các con Emilia (3 tuổi) và Oliver (12 tuổi). Trong bức ảnh phủ sắc vàng ấm áp của buổi chiều hôm ấy, Ashley rạng rỡ mỉm cười trong vòng tay chồng.

Nhưng giờ đây, những tấm hình ấy lại trở thành ký ức quý giá về người vợ đã khuất.

Tháng trước, Greg lặng lẽ soạn lại ảnh để chuẩn bị cho lễ tưởng niệm của vợ.

Ashley và Greg Pruitt trong buổi chụp ảnh năm 2023. Ảnh: Iyah Heninger.

Nữ kỹ thuật viên cấp cao Ashley (34 tuổi) đã qua đời vào tháng 3, sau vụ va chạm trên không giữa hai máy bay tiếp nhiên liệu KC-135 của Không quân Mỹ trên bầu trời Iraq.

Tai nạn xảy ra trong bối cảnh các hoạt động quân sự trên bầu trời Trung Đông leo thang căng thẳng vào những ngày đầu cuộc xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran.

“Cô ấy yêu cảm giác khi là một phần của phi hành đoàn”, Greg Pruitt nói về người vợ quá cố. “Ashley là kiểu người luôn tràn đầy năng lượng khi có nhiệm vụ cần thực thi, và cô ấy luôn tự tin mình có thể hoàn thành công việc tốt”.

Ashley Pruitt là một trong 13 quân nhân Mỹ tử trận kể từ khi chiến sự Iran bùng phát vào cuối tháng 2, theo Washington Post.

Tỷ lệ nữ quân nhân thương vong tăng mạnh

Điểm khác biệt của cuộc xung đột lần này là tỷ lệ nữ quân nhân bị thương hoặc thiệt mạng cao hơn đáng kể.

Trong các cuộc chiến tại Iraq và Afghanistan, nữ giới chỉ chiếm khoảng 2% tổng số thương vong chiến đấu của Mỹ.

Tuy nhiên, hiện nay, theo số liệu Lầu Năm Góc, họ chiếm 12% số người bị thương, tương đương 47/405 trường hợp.

Đáng chú ý hơn, nữ giới chiếm tới 23% số quân nhân thiệt mạng, tức 3 trong 13 người thiệt mạng.

Theo Elisa Cardnell, cựu quân nhân Hải quân Mỹ và hiện là Chủ tịch Mạng lưới Hành động dành cho Nữ quân nhân, việc ngày càng nhiều phụ nữ bị thương hoặc thiệt mạng trong chiến đấu không phải điều bất ngờ.

Việc đối phương sử dụng thiết bị bay không người lái và tên lửa tầm xa đã biến mọi căn cứ tại Trung Đông trở thành "tiền tuyến". Không còn khái niệm khu vực an toàn.

Bên cạnh đó, đã 10 năm kể từ khi quân đội Mỹ “mở cửa” toàn bộ vị trí chiến đấu cho nữ giới. Trong thời gian đó, ngày càng nhiều nữ quân nhân đảm nhận các vị trí có mức độ nguy hiểm cao hơn trong bộ binh, thiết giáp và lực lượng đặc nhiệm.

“Khi khoác lên bộ quân phục, họ đều hiểu rằng mình sẽ phải đối mặt hiểm nguy, đặc biệt là những người đang phục vụ trong quân đội hiện nay”, Cardnell nói.

Ký ức về mẹ

Thượng sĩ Nicole Amor (39 tuổi) cũng nằm trong danh sách thiệt mạng.

Giống Ashley, cô cũng là người mẹ 2 con, Adeline (9 tuổi) và Owen (18 tuổi).

Cô là sĩ quan hậu cần của Lục quân Mỹ, phụ trách việc vận chuyển vật tư và trang thiết bị cho đơn vị.

Nhưng theo chồng cô, Joey Amor, “Nicole còn hơn thế”.

Trên những chuyến xe đưa con đi học hay tham gia hoạt động ngoại khóa, Nicole và con gái Adeline có một trò chơi bí mật. Họ sẽ nhìn chằm chằm vào đèn giao thông cho đến khi đèn chuyển sang màu xanh. Nicole dạy con gái đó là “sức mạnh phái nữ”.

Tuần trước, Adeline mới kể lại bí mật ấy với cha. Khi hai cha con đang ngồi trên xe, cô bé 9 tuổi nói rằng mình nhớ khoảng thời gian "sức mạnh phái nữ” cùng mẹ.

“Đó không chỉ là trò chơi siêu năng lực”, Joey Amor cho biết. “Nó khiến con gái tôi cảm thấy mạnh mẽ hơn”.

Owen Amor, Nicole Amor, Joey Amor và Adeline Amor vào năm 2022. Ảnh: Gia đình Amor/ Washington Post.

“Vợ tôi có cách kết nối với các con khiến chúng cảm thấy mình được quan tâm, được lắng nghe và trở nên mạnh mẽ”, anh nói thêm.

Nicole Amor thiệt mạng cùng 5 quân nhân khác vào ngày 1/3, trong những giờ đầu tiên của cuộc chiến, khi một thiết bị bay không người lái tấn công căn cứ của họ tại Kuwait.

Vụ việc làm dấy lên nhiều câu hỏi về việc liệu các phương án bảo vệ quân nhân đã được quân đội Mỹ tính toán thỏa đáng để đối phó với thực tế chiến trường mới?

Ngày của Mẹ không còn mẹ

Cả hai người đàn ông đều nghẹn ngào khi nói về việc giúp các con vượt qua Ngày của Mẹ mà không còn mẹ bên cạnh, và rồi giờ đây là Ngày Tưởng niệm (dịp Mỹ tưởng niệm những quân nhân đã thiệt mạng khi phục vụ trong quân đội).

Sinh nhật của Adeline sắp tới, còn Owen chỉ vài tuần nữa sẽ tốt nghiệp trung học.

“Thật sự không hề dễ dàng”, Joey Amor chia sẻ.

Những thương vong trong chiến sự Iran xuất hiện đúng lúc giới lãnh đạo chính trị tại Lầu Năm Góc đang xem xét lại việc liệu tất cả vị trí quân sự có nên tiếp tục để mở cho nữ giới hay không.

Nhưng theo Greg Pruitt, Ashley chưa bao giờ bận tâm trước những tranh luận trái chiều đó.

“Cô ấy không để những lời bàn tán làm phiền mình”, anh nói. “Ashley chỉ tập trung vào nhiệm vụ và hoàn thành công việc tốt hơn rất nhiều người khác. Cô ấy chứng minh năng lực bằng chính thành tích và sự cống hiến của mình”.

Joey Amor nói Nicole cũng như vậy.

“Vợ tôi luôn cảm thấy mình có trách nhiệm và bổn phận danh dự cùng với những người đồng đội sát cánh bên cô ấy”, anh nói.

