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Thế giới

Việt Nam kêu gọi sớm thực thi thỏa thuận hòa bình Mỹ - Iran

  • Thứ hai, 15/6/2026 21:00 (GMT+7)
  • 28 phút trước

Bộ Ngoại giao Việt Nam hoan nghênh thỏa thuận hòa bình giữa Mỹ và Iran, đồng thời kêu gọi các bên sớm ký kết và thực hiện đầy đủ các cam kết nhằm bảo đảm ổn định khu vực.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng. Ảnh: Bộ Ngoại giao.

Ngày 15/6, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước việc MỹIran đạt thỏa thuận hòa bình, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng nêu rõ: “Việt Nam hoan nghênh việc Hoa Kỳ và Iran tuyên bố đạt thỏa thuận hòa bình. Chúng tôi đánh giá cao các nỗ lực thúc đẩy đạt được thoả thuận này”.

Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao, Việt Nam kêu gọi các bên liên quan sớm ký kết và thực hiện đầy đủ thoả thuận, tạo điều kiện cho việc đạt một giải pháp toàn diện, bền vững, mang lại hòa bình, ổn định cho khu vực Trung Đông, trong đó có eo biển Hormuz, trên cơ sở luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên Hợp Quốc, vì lợi ích của các quốc gia trong khu vực, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Trước đó, vào ngày 14/6 (giờ địa phương), Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo đạt thỏa thuận chấm dứt xung đột với Iran, trong đó Mỹ sẽ "ngay lập tức" dỡ bỏ lệnh phong tỏa hàng hải với Iran.

Về phía Iran, Thứ trưởng Ngoại giao Iran phụ trách pháp lý và các vấn đề quốc tế Kazem Gharibabadi cũng cho biết văn bản biên bản ghi nhớ với Mỹ đã được hoàn tất và sẽ được ký chính thức tại Thụy Sĩ vào ngày 19/6.

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Phương Linh

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