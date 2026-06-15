Mỹ và Iran đạt thỏa thuận hòa bình

Tổng thống Trump tuyên bố đạt được thoả thuận hòa bình với Iran. Pakistan xác nhận thông tin này.

Mỹ - Iran chấm dứt giao tranh trên mọi mặt trận

Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif cho biết lệnh ngừng bắn giữa Mỹ và Iran hiện đã có hiệu lực, đồng thời lễ ký kết thỏa thuận dự kiến diễn ra ngày 19/6 tại Thụy Sĩ.

Theo các tuyên bố trên mạng xã hội của Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif và Tổng thống Mỹ Donald Trump, một số nội dung chính của thỏa thuận gồm:

Các bên nhất trí ngừng giao tranh trên mọi mặt trận, bao gồm cả Lebanon. Đây là vấn đề từng gây tranh cãi khi Israel muốn tách Lebanon khỏi bất kỳ thỏa thuận nào giữa Mỹ và Iran.

Lễ ký kết chính thức dự kiến diễn ra ngày 19/6 tại Thụy Sĩ.

Ông Trump cho biết hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz sẽ được nối lại bình thường, các tàu thuyền không phải trả bất kỳ khoản phí nào để đi qua tuyến đường này.

Mỹ đồng ý dỡ bỏ lệnh phong tỏa hải quân đối với các cảng của Iran.

Các cuộc đàm phán kỹ thuật sẽ được tiến hành trong tuần này nhằm cụ thể hóa các nội dung của thỏa thuận.

Qatar, Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ được cảm ơn vì những đóng góp quan trọng trong quá trình thúc đẩy thỏa thuận ngừng bắn.

Thông báo của Thủ tướng Pakistan trên mạng xã hội X sáng 15/6.

Trong các diễn biến khác, Israel tiếp tục không kích khu Dahiyeh ở vùng ngoại ô phía nam thủ đô Beirut của Lebanon, bất chấp lệnh ngừng bắn đang được duy trì.

Trưởng đoàn đàm phán Iran Mohammad Bagher Ghalibaf cho rằng cuộc tấn công mới nhất của Israel vào Dahiyeh cho thấy Mỹ hoặc không đủ quyết tâm thực hiện các cam kết đã đưa ra, hoặc không đủ khả năng làm điều đó.

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres chỉ trích các cuộc không kích của Israel nhằm vào Beirut "đúng vào thời điểm then chốt", khi các bên được cho là đang tiến gần tới một thỏa thuận.

Tổng thống Trump: Thỏa thuận hòa bình với Iran “đã hoàn tất”

Sau thông báo từ Pakistan, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng một thỏa thuận hòa bình với Iran “nay đã hoàn tất”, đồng thời thông báo eo biển Hormuz được mở lại và Mỹ sẽ dỡ bỏ lệnh phong tỏa hải quân, theo CNN.

"Thỏa thuận với Cộng hòa Hồi giáo Iran nay đã hoàn tất. Xin chúc mừng tất cả mọi người!" - ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social.

Tuy nhiên, việc ông Trump tuyên bố cho phép mở cửa eo biển Hormuz không có nghĩa lưu lượng tàu thuyền qua tuyến đường thủy này sẽ ngay lập tức trở lại mức trước chiến tranh. Iran vẫn đang áp dụng các hạn chế riêng.

Iran xác nhận thỏa thuận sẽ có hiệu lực từ ngày 19/6

Thứ trưởng Ngoại giao Iran phụ trách pháp lý và các vấn đề quốc tế Kazem Gharibabadi cho biết văn bản biên bản ghi nhớ với Mỹ đã được hoàn tất và sẽ được ký chính thức tại Thụy Sĩ vào ngày 19/6.

"Văn bản biên bản ghi nhớ đã hoàn tất. Lễ ký chính thức Biên bản ghi nhớ Islamabad sẽ diễn ra tại Thụy Sĩ vào thứ Sáu", ông nói với truyền thông nhà nước Iran.

Theo ông Gharibabadi, các cam kết trong thỏa thuận sẽ bắt đầu có hiệu lực từ ngày 19/6.

Tuy nhiên, hai nội dung đã được triển khai ngay lập tức kể từ sáng 16/6 theo giờ địa phương:

Chấm dứt ngay lập tức và vĩnh viễn các hoạt động quân sự trên mọi mặt trận, bao gồm cả Lebanon.

Dỡ bỏ lệnh phong tỏa hải quân mà Mỹ áp đặt đối với Iran.

Ông Gharibabadi nhấn mạnh thỏa thuận không chỉ là kết quả của các nỗ lực ngoại giao mà còn phản ánh những gì Tehran gọi là "thành tựu trên chiến trường".

Trước đó, ông Trump tuyên bố Mỹ sẽ chấm dứt phong tỏa hải quân đối với Iran và gọi đây là bước đột phá lớn nhất trong nhiều tháng đàm phán.

Đại sứ quán Iran tại Thổ Nhĩ Kỳ ca ngợi “kỷ nguyên mới” ở Trung Đông

Đây là một trong những tín hiệu đầu tiên cho thấy cách Iran nhìn nhận thỏa thuận sơ bộ giữa Mỹ và Iran vừa được Pakistan và Tổng thống Donald Trump công bố.

“Chào mừng đến với Trung Đông của một kỷ nguyên mới”, Đại sứ quán Iran tại Thổ Nhĩ Kỳ đăng tải.

Đại sứ quán Iran tại Thổ Nhĩ Kỳ đăng tải nội dung mới nhất vào sáng 15/6. Một trong những động thái đầu tiên từ phía nhà chức trách Iran.

Bài đăng đi kèm hình ảnh quốc kỳ Iran cắm bên bờ eo biển Hormuz, hàm ý nhấn mạnh vai trò và vị thế của Tehran tại tuyến hàng hải chiến lược này.

Ông Trump thông báo thỏa thuận lịch sử đúng ngày sinh nhật

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã chúc mừng Tổng thống Trump sau khi nhà lãnh đạo Mỹ công bố thỏa thuận với Iran.

Ông Rubio cũng lưu ý việc thông báo này được đưa ra đúng ngày sinh nhật của ông Trump.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio gửi lời chúc mừng Tổng thống Trump sau khi nhà lãnh đạo Mỹ công bố thỏa thuận với Iran.

Tuy nhiên, vẫn còn không ít hoài nghi về việc liệu mọi nội dung của thỏa thuận đã thực sự được các bên nhất trí hay chưa, cũng như khả năng thỏa thuận được duy trì lâu dài. Một số nhà quan sát cho rằng ông Trump có thể đang phát tín hiệu lạc quan hơn so với thực tế tiến trình đàm phán.

Giá dầu giảm mạnh sau thỏa thuận Mỹ - Iran

Giá dầu thế giới lao dốc sau khi Mỹ và Iran công bố thỏa thuận hòa bình.

Giá dầu Brent Biển Bắc giảm 3,9%, còn 84 USD /thùng, trong khi dầu WTI của Mỹ giảm 4,8%, xuống khoảng 81 USD /thùng.

Giá dầu ngay lập tức đã có phản ứng sau thông tin Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận hòa bình. Đồ họa: CNN

Thỏa thuận giữa Mỹ và Iran được kỳ vọng sẽ giúp lưu lượng tàu thuyền qua eo biển Hormuz tăng mạnh trở lại. Đây là tuyến hàng hải sống còn đối với nguồn cung dầu mỏ toàn cầu. Trong thời gian qua, nhiều tàu thương mại phải trả trung bình khoảng 2 triệu USD để đi qua khu vực này, theo một nghị sĩ Iran.

Trên thực tế, eo biển Hormuz gần như bị tê liệt kể từ khi chiến tranh bùng phát vào cuối tháng 2.

Đợt giảm giá mới diễn ra sau khi dầu Brent đã mất 3,4% và dầu WTI giảm 3,2% trong phiên giao dịch ngày 12/6.

Theo ông Bob McNally, Chủ tịch Rapidan Energy, nếu không đạt được thỏa thuận mở lại eo biển Hormuz, giá dầu hoàn toàn có thể tăng lên vùng 100 USD /thùng, thậm chí giá xăng tại Mỹ có thể lập mức cao kỷ lục khoảng 5 USD /gallon.

Hiện giá xăng trung bình tại Mỹ ở mức 4,07 USD /gallon.

Trong khi đó, thị trường chứng khoán cũng phản ứng tích cực. Hợp đồng tương lai chỉ số Dow Jones tăng 0,6%, còn S&P 500 và Nasdaq cùng tăng hơn 0,7%.

Iran xác nhận sẽ đàm phán thỏa thuận cuối cùng trong 60 ngày

Những chi tiết mới về thỏa thuận ngừng bắn tiếp tục được hé lộ.

Theo hãng tin Tasnim, Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazem Gharibabadi cho biết các cuộc đàm phán hướng tới một thỏa thuận cuối cùng sẽ diễn ra trong vòng 60 ngày, sau khi Tehran xác minh Mỹ đã thực hiện các cam kết trong thỏa thuận hiện nay.

Các cam kết đó bao gồm:

Chấm dứt các hoạt động quân sự.

Dỡ bỏ lệnh phong tỏa.

Giải phóng các tài sản của Iran đang bị đóng băng.

Ông Gharibabadi cho biết vào ngày 19/6, thời điểm diễn ra lễ ký kết chính thức tại Thụy Sĩ, phái đoàn hai nước sẽ tiếp tục thảo luận về lộ trình đàm phán trong giai đoạn tiếp theo.

Ông cũng khẳng định Iran đã đưa toàn bộ những “lập trường quan trọng” của mình vào dự thảo biên bản ghi nhớ. Văn bản này sẽ được công bố sau lễ ký kết chính thức.

“Biên bản ghi nhớ này không có nghĩa là chúng tôi tin tưởng đối phương”, ông Gharibabadi nhấn mạnh. “Iran sẽ tiếp tục giám sát chặt chẽ việc Mỹ thực hiện các cam kết của mình”.

Thỏa thuận Mỹ - Iran đưa tình hình trở về trạng thái trước chiến sự

Tổng thống Donald Trump vừa tuyên bố cho phép nối lại hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz và dỡ bỏ lệnh phong tỏa hải quân của Mỹ đối với các cảng Iran.

Tuy nhiên, chưa rõ ông Trump muốn nói gì khi đề cập đến việc “mở lại” eo biển Hormuz, bởi Washington vốn không kiểm soát tuyến hàng hải này.

Kể từ khi chiến sự bùng phát cuối tháng 2, Tehran trên thực tế đã giành quyền chi phối eo biển Hormuz thông qua các cuộc tấn công hoặc đe dọa tấn công tàu thuyền đi qua khu vực.

Việc eo biển này gần như bị tê liệt đã gây chấn động kinh tế toàn cầu, bởi đây là tuyến vận chuyển quan trọng đối với dầu mỏ, khí đốt tự nhiên và nhiều mặt hàng liên quan như phân bón.

Nhìn tổng thể, thỏa thuận mới chủ yếu đưa tình hình trở lại trạng thái trước chiến tranh. Tuy nhiên, cái giá phải trả là hàng nghìn người thiệt mạng, trong khi Iran hiện sở hữu thêm một đòn bẩy mới trên bàn đàm phán nhờ khả năng tác động đến hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz.

Iran khai hỏa tấn công căn cứ Mỹ Iran công bố video phóng tên lửa tập kích loạt căn cứ Mỹ ở Jordan, Kuwait và Bahrain để đáp trả những vụ tấn công vào thành phố gần eo biển Hormuz.