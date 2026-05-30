Thông điệp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đối thoại Shangri-La

Về khủng hoảng lòng tin chiến lược, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhận định đây là thách thức âm thầm nhưng nguy hiểm, khi nghi kỵ giữa các quốc gia làm gia tăng nguy cơ hiểu lầm và đối đầu. Theo ông, lòng tin chiến lược không phải xóa bỏ khác biệt mà là quản lý cạnh tranh trong khuôn khổ luật lệ, có trách nhiệm và có thể dự báo, bởi một trật tự khu vực bền vững không thể được xây dựng trên nỗi sợ hãi và sự thiếu tin cậy lẫn nhau.