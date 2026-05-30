Mỹ tịch thu 1 tỷ USD tiền số của Iran

Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố chính phủ nước này đã tịch thu khoảng 1 tỷ USD tiền mã hóa từ các tài khoản của Iran.

Tổng thống Donald Trump và Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent tại một hội nghị thượng đỉnh về Tiền mã hóa của Nhà Trắng ở Washington. Ảnh: Reuters.

Theo tin từ CNN ngày 29/5, phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Quốc gia Reagan, ông Bessent khẳng định các lực lượng chức năng Mỹ đã kiểm soát hoàn toàn các ví điện tử của Iran, trong khi thậm chí nhiều chủ tài khoản có thể vẫn chưa biết mình đã bị tước quyền truy cập.

Liên quan đến vấn đề này, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Tommy Pigott cho biết Washington vừa đánh sập một mạng lưới lừa đảo công nghệ do Ali Majd Sepehr (ở Iran) điều hành.

Ông Bessent cho biết chiến dịch áp lực kinh tế của Mỹ đối với Iran mang tên "Chiến dịch Cơn thịnh nộ Kinh tế" đã giáng đòn nặng nề vào quốc gia này.

Chia sẻ với đài FOX Business, Bộ trưởng Tài chính Mỹ cho biết: "Tôi nghĩ rằng sau khoảng 5 đến 6 tuần triển khai các biện pháp quân sự, kết hợp cùng Chiến dịch Cơn thịnh nộ Kinh tế nhằm phong tỏa các nguồn lực giao thương, tình hình tài chính của họ đang lâm vào cảnh kiệt quệ. Lạm phát tại Iran có lẽ đã vượt quá mức 200%".

Động thái này diễn ra trong bối cảnh các biện pháp trừng phạt tài chính và kinh tế giữa hai quốc gia đang gia tăng mạnh trên nhiều lĩnh vực.

Bộ Tài chính Mỹ vừa đưa Cơ quan Quản lý Eo biển Vịnh Ba Tư (PGSA) - một tổ chức mới được Iran thành lập để kiểm soát các tàu vận tải qua Eo biển Hormuz - vào danh sách trừng phạt.

Phía Mỹ cáo buộc đây là nỗ lực của Quân đoàn Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) nhằm áp đặt chi phí tàu thuyền quá cảnh để gây quỹ.

Ngoài ra, Bộ Tài chính Mỹ cũng đang treo giải thưởng lên tới 15 triệu USD cho thông tin dẫn đến việc phá vỡ nguồn tài trợ của Quân đoàn Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).

Phản hồi lại quyết định từ Washington, PGSA chỉ trích đây là "hành vi cướp biển", đồng thời tuyên bố các lệnh trừng phạt từ Mỹ sẽ không thể giành được quyền kiểm soát eo biển. Tổ chức này cũng khẳng định sẽ tiếp tục duy trì các hoạt động giám sát vận tải tại khu vực.

Cùng ngày, tại Washington, Tổng thống Donald Trump vừa kết thúc cuộc họp khẩn kéo dài 2,5 giờ cùng đội ngũ an ninh quốc gia tại Phòng Tình huống để xem xét thỏa thuận tiềm năng nhằm chấm dứt cuộc chiến với Iran.

Dù Nhà Trắng chưa công bố quyết định cuối cùng, một quan chức chính phủ khẳng định ông Trump sẽ chỉ ký kết một thỏa thuận bảo đảm tối đa lợi ích của Mỹ, đáp ứng các "lằn ranh đỏ" đã đề ra và ngăn chặn triệt để việc Iran sở hữu vũ khí hạt nhân.

Trong bối cảnh đó, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) - đơn vị chịu trách nhiệm về cuộc chiến chống Iran - tuyên bố lực lượng Mỹ vẫn duy trì hiện diện và cảnh giác cao độ trên khắp khu vực Trung Đông. Trên mạng xã hội X, CENTCOM cũng đăng tải hình ảnh chiến đấu cơ F-16 đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra trên bầu trời khu vực này.