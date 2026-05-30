Iran tuyên bố giành được nhượng bộ với Mỹ thông qua tên lửa

Chủ tịch Quốc hội Iran, ông Mohammad Bagher Ghalibaf, phát biểu vào thứ Sáu rằng Tehran giành được các nhượng bộ “không phải thông qua đàm phán, mà là thông qua tên lửa”.

Theo ông Ghalibaf, các cuộc thương lượng chỉ đơn thuần là công cụ để cụ thể hóa các nhượng bộ đó.

"Chúng tôi không tin vào lời nói hay các cam kết suông, hành động thực tế mới là thước đo", ông Ghalibaf, nhà đàm phán hàng đầu Iran, khẳng định trên mạng xã hội X.

Ông phát đi tín hiệu rằng Iran đang chờ đợi Mỹ chuyển động trước và tuyên bố “sẽ không có bước đi nào được thực hiện trước khi phía bên kia hành động”. Ông nói thêm rằng, trong bất kỳ thỏa thuận nào, bên nắm lợi thế thực sự sẽ là bên có sự chuẩn bị sẵn sàng hơn cho một cuộc chiến mới ngay sau khi lệnh ký kết có hiệu lực.

Theo CNN, Iran và Mỹ sắp đạt được thỏa thuận nhằm chính thức hóa lệnh ngừng bắn và mở lại Eo biển Hormuz. Văn kiện hiện tại sẽ gia hạn thêm 60 ngày cho lệnh ngừng bắn, vốn đã chịu nhiều áp lực trong tuần này khi Mỹ và Iran đấu hỏa lực với nhau tại Eo biển Hormuz.

Sau khi Nhà Trắng nhận được thông tin trong tuần này rằng Iran hài lòng với dự thảo đề xuất mới nhất nhằm chấm dứt chiến tranh, Tổng thống Donald Trump đã nói với các cố vấn rằng ông muốn có vài ngày để quyết định xem có ký kết thỏa thuận tiềm năng này hay không.

Một quan chức cho biết, Tổng thống Trump nhiều khả năng sẽ trì hoãn việc đặt bút ký phê chuẩn cho đến khi có thông báo chính thức rằng Lãnh đạo Tối cao Iran Mojtaba Khamenei đã thông qua văn kiện này.