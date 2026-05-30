Trung Quốc đẩy mạnh năng lực tác chiến của tàu sân bay Liêu Ninh

Hải quân Trung Quốc mở rộng năng lực tác chiến xa bờ với nhóm tác chiến tàu sân bay Liêu Ninh.

Hình ảnh tàu sân bay Liêu Ninh. Ảnh: THX.

Theo Global Times, Bộ Quốc phòng Trung Quốc ngày 28/5 cho biết các hoạt động huấn luyện của nhóm tác chiến tàu sân bay Liêu Ninh tại Tây Thái Bình Dương là nội dung diễn tập thường niên nhằm mở rộng năng lực tác chiến xa bờ và nâng cao khả năng chiến đấu thực tế của hải quân nước này.

Phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc Jiang Bin cho biết kể từ khi được biên chế, tàu sân bay Liêu Ninh đã tham gia nhiều cuộc diễn tập tổng hợp theo kế hoạch, đồng thời quá trình huấn luyện của nhóm tàu sân bay đang từng bước chuyển hướng sang ứng dụng tác chiến thực chiến ở vùng biển xa.

Theo ông Jiang, tàu Liêu Ninh đóng vai trò “mở đường” trong chương trình phát triển tàu sân bay của Trung Quốc cũng như là nền tảng đào tạo nhân sự vận hành tàu sân bay cho hải quân nước này. “Liêu Ninh đã đóng vai trò không thể thay thế trong việc nâng cao năng lực tác chiến của Hải quân Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc và sẽ tiếp tục đóng góp nhiều hơn trong quá trình hải quân Trung Quốc vươn ra vùng biển xanh”, ông nói.

Trước đó, ngày 19/5, hải quân Trung Quốc thông báo đã triển khai nhóm tác chiến tàu sân bay Liêu Ninh tới khu vực Tây Thái Bình Dương để tiến hành các nội dung huấn luyện như hoạt động bay chiến thuật xa bờ, bắn đạn thật, hỗ trợ tác chiến và tìm kiếm cứu nạn tổng hợp. Bắc Kinh cho biết mục tiêu là kiểm tra và nâng cao khả năng huấn luyện trong điều kiện chiến đấu thực tế.

Sự xuất hiện của nhóm tác chiến này nhanh chóng thu hút chú ý từ Nhật Bản. Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết đã ghi nhận các hoạt động cất hạ cánh của tiêm kích hạm và trực thăng trên tàu Liêu Ninh trong tuần này.

Một trong những chi tiết được giới quan sát quan tâm là sự xuất hiện của tàu hộ vệ tên lửa Type 054B Luohe trong đội hình hộ tống. Đây được xem là lần đầu tiên mẫu tàu khu trục Type 054B tham gia huấn luyện cùng nhóm tác chiến tàu sân bay kể từ khi chính thức đi vào hoạt động cách đây khoảng một năm, đồng thời cũng là lần đầu tiên lớp tàu này thực hiện nhiệm vụ xa bờ tại Tây Thái Bình Dương.

Theo chuyên gia quân sự Trung Quốc Zhang Junshe, Type 054B là phiên bản nâng cấp từ lớp Type 054A với năng lực radar và tác chiến được cải thiện đáng kể. Ông cho biết con tàu có tầm phát hiện mục tiêu trên không lớn hơn, đồng thời được nâng cấp toàn diện về khả năng tấn công với tên lửa có tầm bắn, độ chính xác và sức công phá cao hơn thế hệ trước.

Ông Zhang nhận định việc Type 054B tham gia nhóm tác chiến Liêu Ninh tại Tây Thái Bình Dương cho thấy mẫu chiến hạm này đã đạt độ trưởng thành nhất định về năng lực tác chiến xa bờ.

Ngoài Type 054B, truyền thông Trung Quốc cũng đặc biệt chú ý tới khả năng triển khai tiêm kích tàng hình J-35 trên tàu Liêu Ninh. Một bản tin của CCTV hôm 23/5 cho biết dư luận đang theo dõi liệu mẫu tiêm kích thế hệ mới này có thể thích nghi với kiểu cất cánh kiểu “cầu nhảy” trên Liêu Ninh hay không.

Theo giới chuyên gia Trung Quốc, J-35 hoàn toàn có khả năng hoạt động trên tàu sân bay Liêu Ninh. Máy bay này được mô tả là tiêm kích tàng hình thế hệ năm do Trung Quốc tự phát triển, có tầm phát hiện radar xa, bán kính chiến đấu lớn và khả năng mang theo tên lửa không đối không cũng như tên lửa chống hạm tầm xa.

Ông Zhang cho rằng trong tác chiến thực tế, J-35 có thể đóng vai trò “mũi đột phá”, thực hiện nhiệm vụ xuyên thủng hệ thống phòng không đối phương trước khi tấn công các mục tiêu trọng yếu từ khoảng cách xa. Trong khi đó, tiêm kích hạng nặng J-15 với ưu thế tải trọng lớn sẽ đảm nhiệm các đòn tấn công bão hòa.

Theo chuyên gia này, sự kết hợp giữa J-35 và J-15 có thể giúp nâng cao đáng kể khả năng đột phá phòng không, tác chiến trên không và tấn công mặt đất của nhóm tác chiến tàu sân bay, đồng thời mở rộng chiều sâu phòng thủ trên biển.