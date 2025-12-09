Tàu sân bay Trung Quốc diễn tập gần Nhật Bản

Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết Lực lượng Phòng vệ trên biển đang theo dõi chặt chẽ hoạt động của tàu sân bay Liêu Ninh cùng nhóm tàu hộ tống diễn tập gần quần đảo Okinawa từ ngày 6/12.

Hình ảnh tàu sân bay Liêu Ninh do Lực lượng Phòng vệ của Nhật Bản ghi lại. Ảnh: Reuters.

Theo Bộ Quốc phòng Nhật Bản, Lực lượng Phòng vệ trên biển của nước này lần đầu phát hiện tàu sân bay Liêu Ninh di chuyển trên biển Hoa Đông vào khoảng 14h ngày 6/12, cách đảo Kubashima thuộc quần đảo Senkaku/Điếu Ngư khoảng 420 km về phía bắc.

Đến ngày 7/12, tàu sân bay cùng 3 khu trục hạm mang tên lửa hành trình đã di chuyển giữa đảo chính Okinawa và đảo Miyako, sau đó hướng xuống đông nam, tiến ra Thái Bình Dương. Nhóm tàu được phát hiện tiếp tục hoạt động cách đảo Okidaitojima thuộc quần đảo Okinawa khoảng 270 km về phía tây.

Bộ Quốc phòng Nhật Bản khẳng định đã quan sát hoạt động cất cánh và hạ cánh của chiến đấu cơ và trực thăng trên tàu sân bay Liêu Ninh. Khoảng 50 lượt xuất kích đã được ghi nhận trong ngày này.

Theo NHK, tiêm kích J-15 của Trung Quốc nhiều lần hướng radar về phía máy bay F-15 của Lực lượng Phòng vệ trên không Nhật Bản trong ngày 7/12.

Sang ngày 8/12, tàu Liêu Ninh và ba khu trục hạm đổi hướng, di chuyển lên phía đông bắc, đi giữa đảo chính Okinawa và đảo Minami-Daitojima, trước khi tiến thẳng về phía đông, cách đảo Kikaijima của tỉnh Kagoshima khoảng 190 km. Khoảng 50 lượt cất cánh, hạ cánh tiếp tục được phía Nhật Bản ghi nhận.

Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết đây là lần đầu tiên hoạt động của chiến đấu cơ trên tàu sân bay Trung Quốc được ghi nhận tại vùng biển giữa đảo chính Okinawa và Minami-Daitojima.

Tàu Liêu Ninh vẫn hoạt động trên Thái Bình Dương, khu vực gần Nhật Bản, trong ngày 9/12. Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho hay lực lượng phòng vệ nước này duy trì cảnh giác và theo dõi sát diễn biến.

Senkaku/Điếu Ngư là nhóm đảo không người ở nằm cách Tokyo khoảng 1.900 km và Thượng Hải khoảng 600 km, hiện do Nhật Bản kiểm soát. Căng thẳng giữa Nhật Bản và Trung Quốc liên quan chủ quyền đối với nhóm đảo đã diễn ra nhiều năm. Hiện tại, Trung Quốc và Nhật Bản liên tiếp có những tranh cãi ngoại giao, quan hệ song phương tiếp tục căng thẳng.

Theo Reuters, ngày 7/12, Nhật Bản đã triệu đại sứ Trung Quốc để phản đối hành vi mà Nhật Bản mô tả là “nguy hiểm và đáng tiếc”, sau khi phía Nhật ghi nhận tiêm kích Trung Quốc hướng radar về phía máy bay Nhật Bản đang làm nhiệm vụ theo dõi nhóm tàu của Trung Quốc.

Theo phía Nhật Bản, động thái chiếu radar vào máy bay được xem là tín hiệu của cuộc tấn công có thể xảy ra, buộc đối phương phải cơ động né tránh.

Đại sứ quán Trung Quốc bác bỏ nhận định này, đồng thời cho rằng chính máy bay Nhật Bản đã gây nguy hiểm cho hoạt động huấn luyện của tàu Liêu Ninh, khi máy bay tiếp cận quá gần trong lúc tàu diễn tập cùng ba khu trục hạm.

“Trung Quốc yêu cầu Nhật Bản ngừng vu khống, kiểm soát chặt chẽ hoạt động tiền tuyến và tránh để xảy ra các sự cố tương tự”, Đại sứ quán Trung Quốc nêu trong thông cáo.

Chánh văn phòng nội các Nhật Bản Minoru Kihara bác bỏ lập luận của Trung Quốc, nhấn mạnh máy bay Nhật Bản không gây cản trở cho hoạt động bay an toàn.

Ông cho biết Nhật Bản sẽ “ứng phó bình tĩnh nhưng kiên quyết”, đồng thời tiếp tục theo dõi chặt chẽ các động thái của quân đội Trung Quốc ở gần lãnh hải nước này.

Trước đó, tình huống giả định xoay quanh Đài Loan (Trung Quốc) từng được Thủ tướng Nhật Bản Takaichi đưa ra trong ngày 7/11 trước quốc hội. Giả định này ngay lập tức khiến mối quan hệ giữa hai nước trở nên căng thẳng nhất trong vài thập kỷ trở lại đây.