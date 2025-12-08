Quan hệ Nhật Bản - Trung Quốc tiếp tục xấu đi

Dù Trung Quốc phủ nhận, tiếng phản bác, chỉ trích, nhưng Nhật Bản vẫn khẳng định máy bay Trung Quốc đã chiếu radar vào phi cơ đang làm nhiệm vụ của Lực lượng phòng vệ.

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Koizumi Shinjiro cung cấp thông tin như sau: Trong thời gian từ khoảng 16h32 đến 16h35 ngày 6/12, theo giờ địa phương, máy bay chiến đấu loại J-15 của Trung Quốc, xuất phát từ tàu sân bay Liêu Ninh, bị cáo buộc đã liên tục quét radar vào máy bay chiến đấu loại F-15 thuộc Lực lượng phòng vệ Nhật Bản đang làm nhiệm vụ tại khu vực ngoài khơi phía Đông Nam Okinawa.

Hành động này cũng được cho là lặp lại trong khoảng thời gian từ 18h37 đến 19h08 cùng ngày.

Trả lời báo chí sau khi nhận được báo cáo từ Bộ Quốc phòng, Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae nhấn mạnh: “Sự việc này là một điều hết sức đáng tiếc. Nhật Bản sẽ có những bước đối phó bình tĩnh nhưng cương quyết”.

Trong khi đó, phía Trung Quốc đã lên tiếng phản bác cáo buộc trên của Nhật Bản. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố: “Trung Quốc kiên quyết phản đối điều này”, đồng thời yêu cầu Nhật Bản “ngừng ngay lập tức các hành vi gây gián đoạn các cuộc diễn tập và huấn luyện quân sự thông thường của Trung Quốc”. Trước đó, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc cũng bày tỏ “sự bất bình mạnh mẽ và kiên quyết phản đối”.

Tuy nhiên, phía Nhật Bản vẫn kiên định lập trường của mình. Trong một diễn biến mới nhất, tại cuộc họp báo vừa diễn ra hôm nay (8/12), Bộ trưởng Kihara Minoru - Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản một lần nữa khẳng định lại tính xác thực của thông tin.

Ông Kihara nói: “Đây là một hành vi nguy hiểm, vượt qua ranh giới an toàn hàng không cần thiết. Chúng tôi kháng nghị mạnh mẽ với phía Trung Quốc và yêu cầu có các biện pháp tránh tái diễn hành vi tương tự”.

Giới quan sát nhận định, những màn tranh cãi này đang làm quan hệ Nhật - Trung xấu đi, đồng thời bày tỏ lo ngại tình hình sẽ tiếp tục tiêu cực hơn, mặc dù đã hơn 1 tháng trôi qua kể từ khi căng thẳng trong quan hệ giữa hai quốc gia hàng đầu châu Á bùng phát, sau tuyên bố của Thủ tướng Nhật Bản tại Quốc hội về vấn đề Đài Loan vào hôm 7/11.