Nhật Bản tố tiêm kích Trung Quốc có hành động nguy hiểm

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản lên án hành động “nguy hiểm” của các tiêm kích Trung Quốc khi chiếu radar điều khiển hoả lực vào máy bay Nhật Bản trên vùng biển quốc tế, ở khu vực quần đảo Okinawa.

Một tiêm kích xuất phát từ tàu sân bay Liêu Ninh của Trung Quốc trên vùng biển Tây Thái Bình Dương. Ảnh: Global Times

Hai vụ việc như vậy đã xảy ra ở khu vực quần đảo của Nhật Bản ngày 6/12. Okinawa nằm gần khu vực tranh chấp mà cả Bắc Kinh và Tokyo đều tuyên bố chủ quyền.

“Việc chĩa radar như vậy đã vượt quá mức cần thiết vì an toàn của máy bay”, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Shinjiro Koizumi viết trong bài đăng trên mạng xã hội X. Ông cho biết Nhật Bản đã gửi công hàm phản đối tới Trung Quốc về sự việc “đáng tiếc” này.

Sự việc này càng khiến quan hệ giữa hai cường quốc láng giềng Đông Bắc Á thêm căng thẳng. Quan hệ song phương vốn đã lao dốc từ khi Thủ tướng Sanae Takaichi cảnh báo Nhật Bản có thể đáp trả bất kỳ hành động quân sự nào của Trung Quốc nhằm vào Đài Loan (Trung Quốc) nếu điều đó cũng đe dọa an ninh của Nhật Bản.

Đài Loan chỉ cách đảo Yonaguni – cực tây của Nhật Bản – khoảng 110 km.

Nhật Bản là nơi Mỹ duy trì lực lượng đồn trú lớn nhất ở nước ngoài, với các tàu chiến, máy bay và binh lính, trong đó có hàng nghìn lính thủy đánh bộ Mỹ đóng quân tại Okinawa.

Bộ Ngoại giao Mỹ chưa đưa ra bình luận.

Các máy bay J-15 của Trung Quốc liên quan đến hai sự cố ngày 6/12 được phóng đi từ tàu sân bay Liêu Ninh. Phía Nhật Bản cho biết, tàu này đang di chuyển ở khu vực phía nam quần đảo Okinawa cùng 3 tàu khu trục tên lửa.

Ngày 4/12, Trung Quốc đã triển khai số lượng kỷ lục tàu hải quân và hải cảnh trên khắp vùng biển Đông Á, có thời điểm lên tới hơn 100 chiếc, Reuters dẫn nguồn tin và các báo cáo tình báo cho biết.

Đài Bắc gọi đây là mối đe dọa đối với khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương. Nhật Bản cho biết họ đang theo dõi sát hoạt động của Trung Quốc.

  • Đài Loan

    Đài Loan
    • Diện tích: 36.193 km2
    • Dân số: 23,5 triệu (2017)
    • Ngôn ngữ chính: Tiếng Hoa phổ thông
    • Đơn vị tiền tệ: Tân Đài tệ
    • GDP: 579,3 tỷ USD (2017)

  • Trung Quốc

    Trung Quốc
    • Thủ đô: Bắc Kinh
    • Diện tích: 9.562.900 km²
    • Dân số: 1 tỷ 386 triệu người (WorldBank, 2017)
    • GDP: 12.237 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Nhân dân tệ
    • Mã điện thoại: +86
    • Ngôn ngữ: Tiếng phổ thông

  • Nhật Bản

    Nhật Bản
    • Thủ đô: Tokyo
    • Diện tích: 377.972,75 km2
    • Dân số: 126,79 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 4.872 tỷ USD (World Bank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Yen
    • Mã điện thoại: +81
    • Ngôn ngữ: Tiếng Nhật

  • Mỹ

    Mỹ
    • Thủ đô: Washington, D.C.
    • Diện tích: 9.833.520 km²
    • Dân số: 325,72 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 19.390 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: USD
    • Mã điện thoại: +1
    • Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Elon Musk keu goi 'giai tan' EU hinh anh

Elon Musk kêu gọi 'giải tán' EU

27 phút trước 16:17 7/12/2025

0

Tỷ phú Elon Musk đã kêu gọi “giải tán” Liên minh châu Âu (EU) sau khi khối này phạt nền tảng mạng xã hội X của ông 120 triệu euro với cáo buộc vi phạm các quy định liên quan đến minh bạch nội dung.

Diem khac thuong trong Sach Trang moi cua Trung Quoc hinh anh

Điểm khác thường trong Sách Trắng mới của Trung Quốc

2 giờ trước 15:07 7/12/2025

0

Các chuyên gia cho rằng việc Trung Quốc loại bỏ cụm từ “phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên” khỏi Sách Trắng vừa công bố có thể là dấu hiệu “ngầm chấp nhận” Triều Tiên là một quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân.

