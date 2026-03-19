Bộ Ngoại giao lên tiếng về việc ông Chu Đăng Khoa bị bắt ở Nam Phi

Đại sứ quán Việt Nam tại Nam Phi đã khẩn trương liên hệ với các cơ quan chức năng sở tại để xác minh thông tin Nam Phi bắt chủ trang trại người Việt Chu Đăng Khoa vì buôn lậu sừng tê giác.

Chiều 19/3, tại họp báo thường kỳ, báo chí đề cập đến thông tin ngày 13/3, truyền thông đưa tin Nam Phi bắt giữ chủ trang trại người Việt Chu Đăng Khoa với cáo buộc buôn lậu sừng tê giác. Các phóng viên đã đề nghị Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam cung cấp thêm thông tin, cũng như nêu những biện pháp của Việt Nam về phòng chống nạn buôn lậu động vật hoang dã xuyên quốc gia?

Trả lời câu hỏi, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin, Đại sứ quán Việt Nam tại Nam Phi đã khẩn trương liên hệ với các cơ quan chức năng sở tại để xác minh thông tin và thực hiện các biện pháp bảo hộ công dân phù hợp.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán Việt Nam tại Nam Phi đang tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của Nam Phi xử lý vụ việc theo đúng các quy định pháp luật.

Là quốc gia sớm tham gia các Công ước Liên hợp quốc về đa dạng sinh học, Công ước về phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp (CITES), Việt Nam cam kết thực hiện nghiêm túc các cam kết quốc tế về bảo vệ động vật hoang dã, chống buôn bán trái phép động vật, thực vật hoang dã.

Đến nay, Việt Nam đã ban hành nhiều văn bản pháp luật và triển khai trên thực tế nhiều hoạt động quản lý, bảo vệ, xử phạt nghiêm khắc các hành vi buôn bán trái phép động vật hoang dã.