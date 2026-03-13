Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
ENV: 'Đại gia kim cương' đã bị bắt trong vụ buôn lậu động vật hoang dã

  • Thứ sáu, 13/3/2026 11:39 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Ông Chu Đăng Khoa, còn được biết đến với biệt danh "đại gia kim cương", đã bị bắt giữ tại Nam Phi vì liên quan đến đường dây buôn lậu động vật hoang dã xuyên quốc gia.

"Đại gia kim cương" Chu Đăng Khoa. Ảnh: T.L.

Theo thông tin từ Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên (ENV), ông Chu Đăng Khoa, thường được biết đến với tên gọi Michael Chu hay "đại gia kim cương", đã bị bắt giữ tại Nam Phi do liên quan đến đường dây buôn lậu động vật hoang dã với cáo buộc buôn lậu một số lượng lớn sừng tê giác và xương hổ từ châu Phi sang châu Á.

"ENV chúc mừng thành công và bước đột phá quan trọng của lực lượng cảnh sát Nam Phi trong việc phát hiện và bắt giữ đối tượng Chu Đăng Khoa. Sau bao nhiêu năm chờ đợi, cuối cùng công lý cũng đã được thực thi. Đây là một dấu mốc lớn trong nỗ lực ngăn chặn, triệt phá các đường dây tội phạm về động vật hoang dã xuyên quốc gia", bà Bùi Thị Hà, Phó giám đốc ENV, chia sẻ.

Theo nhiều nguồn tin của ENV, Chu Đăng Khoa sở hữu trang trại Voi Game Lodge ở tỉnh North West, Nam Phi. Cơ sở này đăng ký nuôi nhốt hổ và tê giác hợp pháp, nhưng đồng thời bị cáo buộc liên quan đến hoạt động buôn lậu sừng tê giác, xương sư tử và xương hổ sang thị trường chợ đen ở một số quốc gia châu Á.

Chu Đăng Khoa được cho là đã sang Nam Phi từ cuối năm 2023, sau khi mẹ là bà Chu Thị Thành bị điều tra tại Việt Nam vì những cáo buộc liên quan đến phạm tội về kinh tế.

Trước khi bị bắt giữ, Chu Đăng Khoa đã bị cơ quan điều tra tại Nam Phi truy nã sau khi phát hiện mạng lưới của đối tượng này "dàn dựng" vụ cướp 98 chiếc sừng tê giác tại Voi Game Lodge để tuồn lậu số sừng này ra thị trường chợ đen.

Bà Hà nhấn mạnh nỗ lực triệt phá các đường dây tội phạm về buôn bán động vật hoang dã xuyên quốc gia hiện vẫn phải đối mặt với nhiều thách thức. Tuy nhiên, vụ bắt giữ thành công Chu Đăng Khoa là một dấu mốc cho thấy không ai có thể đứng ngoài vòng pháp luật và chúng ta hoàn toàn có thể chấm dứt được nạn săn bắt và buôn bán động vật hoang dã trái phép.

Theo ENV, nỗ lực đấu tranh và xử lý nghiêm minh đối tượng đứng đầu các đường dây tội phạm là con đường duy nhất để triệt phá triệt để các mạng lưới buôn bán lớn và khẳng định cam kết mạnh mẽ của Việt Nam trong công tác bảo vệ các loài động vật hoang dã đang bị đe dọa.

Chân dung bà chủ tập đoàn xăng dầu, mẹ 'đại gia kim cương' vừa bị bắt

Công an vừa khởi tố, bắt tạm giam bà Chu Thị Thành vì hàng loạt sai phạm. Đây là bà chủ tập đoàn xăng dầu Thiên Minh Đức và là mẹ của “đại gia kim cương” Chu Đăng Khoa.

10:41 19/1/2025

Tập đoàn xăng dầu của mẹ 'đại gia kim cương': DN bê bối nghìn tỷ

Lực lượng công an có mặt tại nhà bà Chu Thị Thành, Chủ tịch Tập đoàn Thiên Minh Đức ở Nghệ An. Bà Thành chính là mẹ của "đại gia kim cương" Chu Đăng Khoa.

17:54 3/1/2025

