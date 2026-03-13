Bitcoin 'nổi sóng'

Bitcoin quay đầu tăng khi dòng tiền dần trở lại thị trường tiền số, trong bối cảnh căng thẳng Trung Đông chưa hạ nhiệt và giá dầu vẫn neo quanh ngưỡng 100 USD/thùng.

Trong bối cảnh giá dầu tiếp tục dao động quanh mốc 100 USD /thùng còn tình hình chiến sự tại Iran vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, giá Bitcoin ghi nhận tăng trưởng tương đối tích cực trong ngày 13/3.

Theo Bloomberg, đồng tiền số lớn nhất thế giới có lúc tăng tới 2,6%, vượt mốc 72.000 USD trong thời gian ngắn, bất chấp tâm lý lo ngại vẫn bao trùm thị trường trước xung đột tại Trung Đông, mặc dù đây là yếu tố đang làm gián đoạn hoạt động thương mại và làm dấy lên rủi ro lạm phát gia tăng.

“Chúng tôi ghi nhận một số tín hiệu tích cực trên thị trường tiền mã hóa sáng nay khi các hợp đồng tương lai phục hồi. Đây cũng là tín hiệu cho thấy khả năng chống chịu mà thị trường này đã thể hiện trong suốt thời gian xung đột với Iran”, Richard Galvin, đồng sáng lập quỹ phòng hộ DACM, cho biết.

Vài tuần gần đây, dòng tiền đang dần quay trở lại với Bitcoin, sau nhiều tháng bán tháo khiến giá trị đồng tiền số này thiệt hại khoảng một nửa so với mức đỉnh lịch sử hơn 126.000 USD được thiết lập vào tháng 10/2025.

Giá Bitcoin đang hồi phục lên mức cao nhất từ đầu tháng. Ảnh: CoinMarketCap.

Các quỹ hoán đổi danh mục (ETF) Bitcoin giao ngay niêm yết tại Mỹ đang hướng tới tuần thứ ba liên tiếp ghi nhận dòng vốn đầu tư ròng, chuỗi tăng dài nhất kể từ tháng 7. Theo dữ liệu do Bloomberg tổng hợp, các quỹ này đã thu hút khoảng 529 triệu USD dòng vốn trong tuần này.

Damien Loh, Giám đốc đầu tư của Ericsenz Capital, cho rằng đà tăng của Bitcoin có thể gặp vùng kháng cự quanh mốc 75.000 USD nếu khẩu vị rủi ro của nhà đầu tư chưa thực sự quay trở lại. Tuy nhiên, điều này có thể được cải thiện nếu cuộc xung đột với Iran kết thúc.

“Nhìn chung, Bitcoin vẫn đang thể hiện tương đối tốt so với nhiều loại tài sản khác”, vị này đánh giá.