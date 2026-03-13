Tài xế công nghệ 'méo mặt' vì giá xăng

Giá xăng tăng mạnh chỉ trong một tuần khiến chi phí vận hành của tài xế công nghệ đội lên nhanh chóng. Nhiều bác tài cho biết tiền xăng đã “ăn” tới một nửa thu nhập mỗi ngày.

Thu nhập của tài xế bị bào mòn vì giá nhiên liệu. Ảnh: Phương Lâm.

Đà tăng mạnh của giá xăng trong những ngày gần đây đang trực tiếp bào mòn thu nhập của lực lượng tài xế công nghệ. Chỉ trong khoảng một tuần, giá xăng đã tăng tới gần 40% và khiến chi phí vận hành của nhiều tài xế đội lên đáng kể.

Với các tài xế giao hàng hay chạy xe công nghệ, vài nghìn đồng biến động trên mỗi lít xăng đều nhanh chóng phản ánh vào túi tiền, khiến phần thu nhập ngày càng bị thu hẹp.

Tài xế tốn nửa triệu đồng mỗi ngày trả tiền xăng

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, anh Hải Sơn (23 tuổi, trú tại Hà Nội), một tài xế giao hàng của Ahamove cho biết với cường độ di chuyển liên tục trong nội thành 7-8 tiếng mỗi ngày, chiếc xe máy của anh thường tiêu thụ hơn một bình xăng mỗi ngày.

Trước đây, mỗi lần đổ đầy bình chỉ cần khoảng 50.000 đồng. Tuy nhiên, khi giá xăng tăng, số tiền này đã tăng lên khoảng 75.000 đồng, tương đương mức tăng hơn 50%. Tính trung bình, chi phí nhiên liệu của anh Sơn hiện dao động khoảng 100.000 đồng mỗi ngày.

Theo anh, khoản chi tăng thêm tuy không quá lớn nếu nhìn vào từng lần đổ xăng, nhưng khi cộng dồn theo ngày và theo tháng thì lại trở thành áp lực đáng kể đối với thu nhập của tài xế.

Không chỉ tốn kém hơn, việc đổ xăng cũng trở nên mất thời gian hơn khi nhiều cây xăng đông đúc vào các khung giờ cao điểm. Để tiết kiệm thời gian, anh thường tranh thủ tiếp nhiên liệu tại các cây xăng vắng khách mỗi khi có cơ hội đi ngang qua.

“Mỗi lần xếp hàng tốn 10-15 phút mới đến lượt, rất sốt ruột. Trong thời gian đó mình có thể chạy thêm được một đơn nữa rồi”, anh chia sẻ.

DIỄN BIẾN GIÁ XĂNG KỂ TỪ ĐẦU NĂM

Nhãn 5/6/2025 12/6 19/6 26/6 1/7 3/7 10/7 17/7 24/7 31/7 7/8 14/8 21/8 28/8 4/9 11/9 18/9 25/9 2/10 9/10 16/10 23/10 30/10 6/11 13/11 20/11 27/11 4/12 11/12 18/12 25/12 31/12 8/1/2026 15/1 22/1 29/1 5/2 12/2 20/2 26/2 5/3 7/3 11/3 12/3 Xăng RON 95 đồng/lít 19690 19960 21240 21500 21110 19900 20090 19920 19700 19840 20070 19880 20090 20360 20430 20400 20600 20160 20200 19720 19900 19720 20480 20410 20570 20540 20000 20460 20080 19620 19000 18910 18560 18710 18630 18840 18880 19290 19150 20150 22340 27040 29120 25240 Xăng E5 RON 92

19260 19460 20630 20910 20530 19440 19650 19480 19270 19400 19600 19350 19460 19770 19850 19750 19980 19610 19620 19130 19220 19050 19760 19680 19840 19800 19280 19820 19610 19230 18710 18430 18230 18370 18280 18330 18430 18830 18630 19520 21440 25220 26570 22950

Trước biến động của giá nhiên liệu, anh Sơn cho biết phía ứng dụng chưa thấy có động thái hỗ trợ tính đến hiện tại. Điều mà tài xế này đang chờ đợi là việc điều chỉnh giá cước hoặc tăng các chương trình thưởng để bù đắp phần chi phí phát sinh.

Nếu với các tài xế 2 bánh, chi phí phát sinh mỗi ngày chỉ vài chục nghìn đồng, thì đối với tài xế chạy xe công nghệ 4 bánh sử dụng nhiên liệu truyền thống, tác động của việc giá xăng tăng lại rõ rệt hơn rất nhiều.

Anh Tùng Lâm (33 tuổi, trú tại Hưng Yên) cho biết trong giai đoạn giá xăng cao như hiện nay, nếu vẫn giữ giá cước như thông thường thì nhiều chuyến xe gần như không mang lại lợi nhuận cho tài xế.

“Một số cuốc xe xa khoảng 9-10 km mà tài xế thực nhận không nổi 70.000 đồng. Ước tính nếu trừ đi tiền xăng thì tôi chỉ cầm về khoảng 40.000 đồng sau nửa tiếng chở khách”, anh Lâm cho biết.

Theo anh, trong bối cảnh chi phí vận hành tăng lên nhưng giá cước chưa được điều chỉnh tương ứng, nhiều tài xế rơi vào tình trạng “lấy công làm lãi”. Chính vì vậy, có những ngày anh chỉ chạy khoảng 3-4 tiếng rồi tắt ứng dụng về nhà do cảm thấy không còn hiệu quả kinh tế.

Giá xăng tăng ảnh hưởng thu nhập của các tài xế công nghệ. Ảnh minh họa: Trần Hiền.

Tương tự, anh Nguyễn Thịnh - một tài xế công nghệ khác - cho biết thu nhập ròng mỗi ngày của anh sau khi trừ hoa hồng ứng dụng thường vào khoảng 1 triệu đồng, bao gồm cả tiền thưởng. Tuy nhiên, khi tính thêm chi phí nhiên liệu, số tiền thực nhận chỉ còn khoảng 500.000-600.000 đồng.

“Tốn nhiều công sức hơn nhưng thành quả ít hơn. Nhưng mà tình hình này mình phải thích nghi chứ cũng không có nhiều lựa chọn”, anh Thịnh nói.

Theo chia sẻ của các tài xế, các dòng xe 5 chỗ thường tiêu thụ trung bình khoảng 6 lít xăng cho mỗi 100 km di chuyển. Với mức giá xăng RON 95 cao nhất ghi nhận vào ngày 11/3, chi phí nhiên liệu cho quãng đường này tương đương khoảng 174.000 đồng.

Đối với các dòng xe 7 chỗ, mức tiêu thụ nhiên liệu thậm chí còn cao hơn, dao động từ 8 đến 10 lít/100 km. Như vậy, chi phí xăng cho cùng quãng đường có thể lên tới khoảng 230.000-290.000 đồng.

Trong bối cảnh chi phí vận hành gia tăng, một số tài xế cho biết họ chọn cách tạm thời giảm tần suất hoạt động, thậm chí tắt ứng dụng trong những ngày giá xăng tăng cao. Nhiều người tin rằng biến động giá nhiên liệu chỉ mang tính ngắn hạn và sẽ sớm hạ nhiệt, do đó tranh thủ thời gian này để nghỉ ngơi trước khi quay trở lại chạy xe với cường độ cao hơn.

Dù lựa chọn giải pháp khác nhau, điểm chung của nhiều tài xế công nghệ là vẫn trông chờ vào các nền tảng điều chỉnh giá cước hoặc tăng thêm các chương trình thưởng nhằm hỗ trợ tài xế trong giai đoạn chi phí nhiên liệu biến động mạnh.

Đánh giá về một số chính sách thưởng được triển khai gần đây, anh Tùng Lâm cho rằng các hỗ trợ này vẫn còn khá hạn chế và chưa đủ để bù đắp phần chi phí xăng tăng lên trong thực tế.

Ứng dụng có động thái gì?

Trước biến động mạnh của giá xăng dầu thời gian gần đây, một số nền tảng gọi xe cho biết đã triển khai các chương trình hỗ trợ nhằm giảm bớt áp lực chi phí cho đội ngũ tài xế đối tác.

Theo Grab, từ ngày 11/3 đến 17/3, doanh nghiệp này triển khai chương trình thưởng dành cho các đối tác tài xế sử dụng xe chạy xăng. Cụ thể, đối với nhóm tài xế 4 bánh, mức thưởng có thể lên tới 7% doanh thu mỗi tuần tại Hà Nội và TP.HCM, trong khi tài xế tại các tỉnh, thành phố khác có thể nhận thưởng tối đa 5% doanh thu/tuần.

Đối với tài xế 2 bánh, chương trình thưởng tối đa 135.000 đồng/tuần được áp dụng tại Hà Nội và TP.HCM, trong khi mức thưởng tại các địa phương khác khoảng 104.000 đồng/tuần. Các chương trình này được triển khai song song với những chương trình thưởng khác đang áp dụng trên nền tảng.

Grab cho biết nguồn kinh phí cho các chương trình hỗ trợ được trích từ ngân sách của doanh nghiệp. Đồng thời, nền tảng này cũng tiếp tục triển khai các chương trình khuyến khích tài xế chuyển sang sử dụng xe điện nhằm tiết kiệm chi phí nhiên liệu. Bên cạnh đó, Grab đang phát triển thêm một số tính năng trên ứng dụng để giúp tài xế nâng cao hiệu quả hoạt động, từ đó gia tăng cơ hội cải thiện thu nhập.

Theo doanh nghiệp, các chương trình hỗ trợ tiếp theo sẽ được cân nhắc và điều chỉnh linh hoạt theo từng tuần dựa trên diễn biến giá xăng dầu trên thị trường nhằm đảm bảo có thể hỗ trợ phù hợp cho đối tác tài xế đồng thời cân bằng lợi ích giữa tài xế và người dùng.

Trong khi đó, Be Group cho biết đã triển khai chương trình hỗ trợ chi phí nhiên liệu cho tài xế đối tác trên toàn quốc ngay sau đợt tăng giá xăng dầu mạnh ngày 7/3. Theo doanh nghiệp, chương trình được triển khai trong vòng 48 giờ sau khi giá xăng dầu điều chỉnh nhằm hỗ trợ kịp thời cho tài xế.

Hầu hết ứng dụng gọi xe giữ nguyên giá cước dịch vụ, thậm chí có ứng dụng giảm giá cước. Ảnh: Phương Lâm.

Be cho biết hiện nền tảng chưa điều chỉnh cơ cấu giá cước dịch vụ, đồng thời tiếp tục theo dõi diễn biến thị trường để đảm bảo chi phí di chuyển hợp lý cho hành khách. Doanh nghiệp này cho rằng biến động giá nhiên liệu có tác động trực tiếp đến thu nhập của tài xế, do đó các chương trình hỗ trợ tài chính sẽ được triển khai trong các tuần tới.

Theo thông tin từ Be, mức hỗ trợ có thể lên tới 800.000 đồng mỗi tháng cho mỗi tài xế, tùy theo loại phương tiện và mức độ hoạt động.

Bên cạnh các nền tảng gọi xe truyền thống, một số doanh nghiệp vận hành dịch vụ di chuyển bằng xe điện lại có động thái điều chỉnh giá cước trong bối cảnh giá nhiên liệu biến động.

Cụ thể, GSM cho biết trước diễn biến khó lường của giá xăng dầu thế giới, doanh nghiệp đã triển khai chương trình giảm 10% giá cước đối với các dịch vụ di chuyển bằng xe điện trên nền tảng Xanh SM tại Việt Nam và Lào cũng như Green SM tại Indonesia. Chương trình được áp dụng từ ngày 11/3 đến hết tháng 3. Theo doanh nghiệp, việc điều chỉnh giá cước nhằm mang đến cho khách hàng thêm lựa chọn di chuyển thân thiện với môi trường và tiết kiệm chi phí trong bối cảnh giá nhiên liệu tăng cao.

Tuy nhiên, thông báo của nền tảng chủ yếu tập trung vào việc giảm giá cho người dùng, trong khi chưa công bố cụ thể liệu các tài xế đối tác có được hưởng thêm hỗ trợ hay cơ chế bù đắp thu nhập nào từ chính sách này hay không.